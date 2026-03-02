Türkiye'yi Terk Eden Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'dan Dubai Açıklaması

Ertuğrul Bey karakteriyle adını global ölçekte duyuran oyuncu, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşamıştı.

Özel hayatıyla da dikkat çeken Engin Altan Düzyatan, 2014 yılından bu yana Neslişah Alkoçlar'la mutlu evliliğiyle öne çıktı. Çiftin bu evlilikten 2016 doğumlu Emir Aras adın bir oğulları ve 2018 doğumlu Alara isimli bir kızları oldu.

Mutlu aile geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye’yi terk etme kararı almıştı. Çocuklarının daha iyi bir eğitim alması ve uluslararası bir ortamda büyümesi için Dubai’ye taşındıklarını açıklayan çift, o dönem sosyal medyada epey konuşulmuştu. Hatta kararları bir miktar goygoya da kurban gitmiş, “Sıyrılış: Ertuğrul” esprileri havada uçuşmuştu!