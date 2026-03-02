Türkiye'yi Terk Eden Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'dan Dubai Açıklaması
Türkiye’yi terk ederek Dubai’ye yerleşen Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, bölgede yaşanan gerilim sonrası sessizliğini bozdu. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre çiftten “İyiyiz” açıklaması geldi.
Televizyon dünyasında özellikle Diriliş: Ertuğrul ile büyük bir çıkış yakalayan Engin Altan Düzyatan, yıllarca hem Türkiye’de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Bölgede son günlerde artan gerilim ve karşılıklı saldırılar sonrası Orta Doğu’da tansiyon yükselmişti.
