onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Türkiye'yi Terk Eden Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'dan Dubai Açıklaması

Türkiye'yi Terk Eden Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'dan Dubai Açıklaması

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.03.2026 - 19:34

Türkiye’yi terk ederek Dubai’ye yerleşen Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, bölgede yaşanan gerilim sonrası sessizliğini bozdu. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre çiftten “İyiyiz” açıklaması geldi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: Habertürk

Kaynak: https://www.haberturk.com/dubai-de-ya...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Televizyon dünyasında özellikle Diriliş: Ertuğrul ile büyük bir çıkış yakalayan Engin Altan Düzyatan, yıllarca hem Türkiye’de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Televizyon dünyasında özellikle Diriliş: Ertuğrul ile büyük bir çıkış yakalayan Engin Altan Düzyatan, yıllarca hem Türkiye’de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Ertuğrul Bey karakteriyle adını global ölçekte duyuran oyuncu, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşamıştı. 

Özel hayatıyla da dikkat çeken Engin Altan Düzyatan, 2014 yılından bu yana Neslişah Alkoçlar'la mutlu evliliğiyle öne çıktı. Çiftin bu evlilikten 2016 doğumlu Emir Aras adın bir oğulları ve 2018 doğumlu Alara isimli bir kızları oldu.

Mutlu aile geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye’yi terk etme kararı almıştı. Çocuklarının daha iyi bir eğitim alması ve uluslararası bir ortamda büyümesi için Dubai’ye taşındıklarını açıklayan çift, o dönem sosyal medyada epey konuşulmuştu. Hatta kararları bir miktar goygoya da kurban gitmiş, “Sıyrılış: Ertuğrul” esprileri havada uçuşmuştu!

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bölgede son günlerde artan gerilim ve karşılıklı saldırılar sonrası Orta Doğu’da tansiyon yükselmişti.

Bölgede son günlerde artan gerilim ve karşılıklı saldırılar sonrası Orta Doğu’da tansiyon yükselmişti.

İran’ın misilleme hamleleri kapsamında bazı askeri noktaların hedef alındığı ve bölgede patlama seslerinin duyulduğu iddiaları gündeme gelmişti. Yaşanan gelişmeler sonrası Dubai’de de güvenlik önlemleri artırılmış, bazı uçuşlar iptal edilmişti. 

Hatta birçok ünlü ismin Dubai’de mahsur kaldığı konuşulmuştu. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Dubai’ye yerleşen Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’dan da geçtiğimiz dakikalarda bir açıklama geldi. 

Neslişah Alkoçlar’ın şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: “Patlamalar evimize çok yakın bir yerde olmadı. Ama sesleri tabii ki duyduk. Korktuk ama şu anda her şey yolunda. Çok şükür iyiyiz. Kardeşim Aslışah ve ailesi de iyi.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın