Türkiye'yi Terk Etme Kararı Alan Engin Altan Düzyatan Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Türkiye'yi terk etme kararı aldığı ortaya çıkan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın kararı da, gerekçesi de sosyal medyada gündem oldu.
Kullanıcıların diline düşen Düzyatan'ın ülkeyi terk etme kararına yorum yağdı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Uzun yıllar önce hayatımıza giren Engin Altan Düzyatan, senelerdir Diriliş: Ertuğrul dizisindeki karakteriyle hafızalara kazınmış durumda.
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2019'da sona eren dizi Düzyatan üzerindeki etkisini halen sürdürürken, bir süredir ekranlarda yer almayan oyuncunun beklenmedik bir karar aldığı geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı.
Buyurun, sosyal medya kullanıcıları Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın ülkeyi terk etme kararınını nasıl yorumlamış beraber görelim! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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