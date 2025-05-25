Türkiye'yi Terk Etme Kararı Alan Engin Altan Düzyatan Sosyal Medyada Gündem Oldu!

2014'te başlayan ve beş sezon süren Diriliş: Ertuğrul'da, 150 bölüm boyunca Ertuğrul Gazi karakterini canlandırarak başrolü oynayan Engin Altan Düzyatan, dizinin başarısıyla beraber yalnızca Türkiye'de değil, dünya çapında birçok kesim tarafından tanınan bir isim haline geldi.

O kadar ki Diriliş Ertuğrul rolüyle binlerce, belki milyonlarca insanın “yerli ve milli” kahramanı olarak ilan edildi.