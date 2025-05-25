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Türkiye'yi Terk Etme Kararı Alan Engin Altan Düzyatan Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Türkiye'yi Terk Etme Kararı Alan Engin Altan Düzyatan Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.05.2025 - 19:37

Türkiye'yi terk etme kararı aldığı ortaya çıkan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın kararı da, gerekçesi de sosyal medyada gündem oldu. 

Kullanıcıların diline düşen Düzyatan'ın ülkeyi terk etme kararına yorum yağdı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Uzun yıllar önce hayatımıza giren Engin Altan Düzyatan, senelerdir Diriliş: Ertuğrul dizisindeki karakteriyle hafızalara kazınmış durumda.

Uzun yıllar önce hayatımıza giren Engin Altan Düzyatan, senelerdir Diriliş: Ertuğrul dizisindeki karakteriyle hafızalara kazınmış durumda.

2014'te başlayan ve beş sezon süren Diriliş: Ertuğrul'da, 150 bölüm boyunca Ertuğrul Gazi karakterini canlandırarak başrolü oynayan Engin Altan Düzyatan, dizinin başarısıyla beraber yalnızca Türkiye'de değil, dünya çapında birçok kesim tarafından tanınan bir isim haline geldi. 

O kadar ki Diriliş Ertuğrul rolüyle binlerce, belki milyonlarca insanın “yerli ve milli” kahramanı olarak ilan edildi.

2019'da sona eren dizi Düzyatan üzerindeki etkisini halen sürdürürken, bir süredir ekranlarda yer almayan oyuncunun beklenmedik bir karar aldığı geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı.

2019'da sona eren dizi Düzyatan üzerindeki etkisini halen sürdürürken, bir süredir ekranlarda yer almayan oyuncunun beklenmedik bir karar aldığı geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı.

Türkiye'yi terk etmeye karar veren Engin Altan Düzyatan'ın çocuklarının eğitimini öncelik alarak Dubai'ye yerleşmeye karar verdiği öğrenildi.

Karakteri ve karakterinin aktardıkları sebebiyle hem ülkeyi terk etme kararı hem de çocuklarının eğitimi için Dubai'yi tercih etmesi sosyal medyada kullanıcılarının gözüne battı.

Buyurun, sosyal medya kullanıcıları Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın ülkeyi terk etme kararınını nasıl yorumlamış beraber görelim! 👇

Buyurun, sosyal medya kullanıcıları Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın ülkeyi terk etme kararınını nasıl yorumlamış beraber görelim! 👇
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Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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