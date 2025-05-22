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Dansını "Ahlaksız" Bulmuştu: Reynmen'in Annesi Hadise'den Özür Dilerken Laf Sokmaya Devam Etti!

Dansını "Ahlaksız" Bulmuştu: Reynmen'in Annesi Hadise'den Özür Dilerken Laf Sokmaya Devam Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.05.2025 - 01:15

Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz, Çiğdem Akman'ın konuğu oldu. Geçtiğimiz haftalarda, Hadise'nin dansını 'ahlaksızlık' ve 'edepsizlikten' dem vurarak eleştiren ve bu sebeple de tepki çeken Nasibe hanım, yarım ağızla özür dilerken laf sokmaya da devam etti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Ayın hemen başında, ünlülerin değil de, bir ünlüyle bir başka ünlünün annesinin arasında hiç alışık olmadığımız bir magazin polemiği yaşanmıştı, belki denk gelmişsinizdir.

Ayın hemen başında, ünlülerin değil de, bir ünlüyle bir başka ünlünün annesinin arasında hiç alışık olmadığımız bir magazin polemiği yaşanmıştı, belki denk gelmişsinizdir.

Sahne şovlarına, kombinlerine, duruşuna ve güzelliğine bayıldığımız Hadise'ye şarkıcı Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz'dan oldukça çirkin bir eleştiri gelmişti. 

Nasibe hanım, Hadise'nin dansçılarıyla şovundan paylaşılan bir kesidin altına, 'Midem bulandı' yorumunu bırakmış, edepten ve ahlaktan dem vurmuş, 'Bu paranın bereketi olmaz. Bunu asla unutmayın. Haramla kazanılan paradan bir farkı yok. İğrenç ötesi' yorumunda bulunmuştu...

Hadise'den cevap gecikmemişti tabii. Nasibe hanıma sahnesinden ve isim kullanmadan cevap veren Hadise;

Hadise'den cevap gecikmemişti tabii. Nasibe hanıma sahnesinden ve isim kullanmadan cevap veren Hadise;

Bu yorumu asla kabul edemeyeceğini belirtmiş, 'Ben sanatımı yapıyorum. Ne zamandan beri dans ahlaksızlık oldu ben bilmiyorum. Annem beni böyle yetiştirmedi' demişti. 

Hatta konuya Reymen'in eşi Emire Cansu da sessiz sedasız dahil olmuş, kaynanası için yapılan bir yoruma beğeni bırakarak bu konuda Hadise'nin tarafını tuttuğunu net ortaya koymuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tepkilerin odağındaki Nasibe Yılmaz, geçtiğimiz saatlerde Çiğdem Akman'ın konuğu oldu.

Tepkilerin odağındaki Nasibe Yılmaz, geçtiğimiz saatlerde Çiğdem Akman'ın konuğu oldu.

'Şov yok orada, şov farklı bir olaydır. Olduğunuz kalitede kalırsanız kaliteniz artar. Oğlum ünlü olabilirim, oğlumu temsil ediyorum annesiyim ama şu taraftan baktığınızda da benim de genç delikanlı çocuğum var. Orada da bir sürü gençlik orayı izliyor. Belki biraz ağır konuşmuş olabilirim' dedi ve Hadise'den, 'Hadiseciğim özür dilerim' sözleriyle yarım ağızla af diledi. 

'Biraz patavatsızım galiba, geri kafalı değilim' diye de ekledi.

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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