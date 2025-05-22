Dansını "Ahlaksız" Bulmuştu: Reynmen'in Annesi Hadise'den Özür Dilerken Laf Sokmaya Devam Etti!

Bu yorumu asla kabul edemeyeceğini belirtmiş, 'Ben sanatımı yapıyorum. Ne zamandan beri dans ahlaksızlık oldu ben bilmiyorum. Annem beni böyle yetiştirmedi' demişti.

Hatta konuya Reymen'in eşi Emire Cansu da sessiz sedasız dahil olmuş, kaynanası için yapılan bir yoruma beğeni bırakarak bu konuda Hadise'nin tarafını tuttuğunu net ortaya koymuştu.