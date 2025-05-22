Dansını "Ahlaksız" Bulmuştu: Reynmen'in Annesi Hadise'den Özür Dilerken Laf Sokmaya Devam Etti!
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Ayın hemen başında, ünlülerin değil de, bir ünlüyle bir başka ünlünün annesinin arasında hiç alışık olmadığımız bir magazin polemiği yaşanmıştı, belki denk gelmişsinizdir.
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Hadise'den cevap gecikmemişti tabii. Nasibe hanıma sahnesinden ve isim kullanmadan cevap veren Hadise;
Tepkilerin odağındaki Nasibe Yılmaz, geçtiğimiz saatlerde Çiğdem Akman'ın konuğu oldu.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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