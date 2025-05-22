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Bu Bir Mesaj mı? Pelin Akil’le Boşanma Aşamasında Olan Anıl Altan’dan “Evlilik Nasıl Sürdürülür?” Dersi!

Bu Bir Mesaj mı? Pelin Akil’le Boşanma Aşamasında Olan Anıl Altan’dan “Evlilik Nasıl Sürdürülür?” Dersi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.05.2025 - 21:55 Son Güncelleme: 22.05.2025 - 22:25

9 sene önce evlenen, mutlu aile pozları ve birbirine duydukları büyük aşkla dikkat çeken Anıl Altan ve Pelin Akil'in boşanacakları yönündeki dedikodular bir an olsun dinmezken, Anıl Altan'ın bir takipçisinin 'Evlilik nasıl sürdürülür?' sorusuna verdiği cevap dikkat çekti! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Aylardır Pelin Akil ve Anıl Altan'ın çözülemeyen evlilik krizi konuşuluyor biliyorsunuz...

Aylardır Pelin Akil ve Anıl Altan'ın çözülemeyen evlilik krizi konuşuluyor biliyorsunuz...

2016’da evlenen, 2019 yılında ise ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına alan Pelin Akil ve Anıl Altan yıllardır 'örnek çift' ve 'örnek aile' olarak anılıyor, musmutlu pozlarıyla imrendiriyordu. 

Fakat yaklaşık altı ay önce içinden çıkılamayan bir boşanma girdabına çekildiler ve onlar konuşmadıkça bu konu daha da dallanıp budaklandı. 

Başlarda 'Şu an için öyle bir şey düşünmüyoruz' cümlesiyle boşanmayı yalanlasa da 'şimdilik' vurgusuyla dikkat çeken Pelin Akil, zaman geçtikçe Anıl Altan'la arasında büyüyen mesafeyle dikkat çekti.

Çiftin aylar önce evleri ayırdığını, boşanmaya çoktan karar verdiği ve asıl boşanma sebebinin 'tahammülsüzlük' ve boşanamama sebebinin de işbirliği olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Çiftin aylar önce evleri ayırdığını, boşanmaya çoktan karar verdiği ve asıl boşanma sebebinin 'tahammülsüzlük' ve boşanamama sebebinin de işbirliği olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Beraber poz paylaşmayı bıçak gibi kesen, beraber görüntülense de çocuklar için bir arada olduklarının sinyalini veren ikili, boşanma iddiası ne zaman sorulsa,  'Çocuklarımız var, onların yanında bu konuları konuşmuyoruz' cevabını vermeyi tercih etti. 

Onların bu meseleyi bu kadar muallakta bırakmasına yalnız geçirilen doğum günleri, tek başına gidilen davetler ve kutlamalar da eklenince magazin dünyası Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ipleri çoktan kopardığına ve boşanma faslına geçtiğine kesin kanaat getirdi. 

Hala boşanıyorlar mı boşanmıyorlar mı bilmiyoruz fakat aralarında çok büyük bir yarık açıldığı ve buradan toparlanmasının zor gözüktüğünü söylemek de çok alakasız kaçmaz sanıyoruz...

Şimdi gelelim asıl konumuza! Aylardır boşanma dışında bir konuyla konuşulmayan Anıl Altan, geçtiğimiz saatlerde takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Şimdi gelelim asıl konumuza! Aylardır boşanma dışında bir konuyla konuşulmayan Anıl Altan, geçtiğimiz saatlerde takipçilerinin sorularını yanıtladı.

'Bizim gibi anne babalara evliliğin sürdürülebilirliği için öneriniz var mı?' sorusuna verdiği cevap özellikle dikkat çekti. 

Madde madde bir evliliğin nasıl sürdürülebileceğini sıralayan Anıl Altan'ın onca soru içinden bu soruyu seçip, uzun uzun cevap vermesi Pelin Akil'e imalı bir mesaj olarak yorumlandı. 

Altan, evlilik sürdürme formülünü şu şekilde verdi;

  • En az haftada 1 gün sadece sizin olduğunuz günleriniz olsun. (Çocuk dışında konular konuşun, hayalleriniz, planlarınız vs.)

  • Beraber yapmayı sevdiğiniz şeyleri çocuk var diye ertelemeyin. Çocuklar onlara uysun. 

  • İçinizde hissettiklerinizi nasıl olsa biliyordur diye düşünmeyin. Güzel hislerinizi, sevginizi hatırlatın, süreçteki çabalarınızı onore edin. Olumsuz bir duygu düşünce varsa saklamadan paylaşın. 

  • Çocuk olsun olmasın en önemlisi iletişim ve değerini, yanında olduğunu hissettirmek.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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