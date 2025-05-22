Bu Bir Mesaj mı? Pelin Akil’le Boşanma Aşamasında Olan Anıl Altan’dan “Evlilik Nasıl Sürdürülür?” Dersi!
9 sene önce evlenen, mutlu aile pozları ve birbirine duydukları büyük aşkla dikkat çeken Anıl Altan ve Pelin Akil'in boşanacakları yönündeki dedikodular bir an olsun dinmezken, Anıl Altan'ın bir takipçisinin 'Evlilik nasıl sürdürülür?' sorusuna verdiği cevap dikkat çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Aylardır Pelin Akil ve Anıl Altan'ın çözülemeyen evlilik krizi konuşuluyor biliyorsunuz...
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Çiftin aylar önce evleri ayırdığını, boşanmaya çoktan karar verdiği ve asıl boşanma sebebinin 'tahammülsüzlük' ve boşanamama sebebinin de işbirliği olduğu iddiaları ortaya atıldı.
Şimdi gelelim asıl konumuza! Aylardır boşanma dışında bir konuyla konuşulmayan Anıl Altan, geçtiğimiz saatlerde takipçilerinin sorularını yanıtladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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