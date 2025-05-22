Bu Bir Mesaj mı? Pelin Akil’le Boşanma Aşamasında Olan Anıl Altan’dan “Evlilik Nasıl Sürdürülür?” Dersi!

2016’da evlenen, 2019 yılında ise ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına alan Pelin Akil ve Anıl Altan yıllardır 'örnek çift' ve 'örnek aile' olarak anılıyor, musmutlu pozlarıyla imrendiriyordu.

Fakat yaklaşık altı ay önce içinden çıkılamayan bir boşanma girdabına çekildiler ve onlar konuşmadıkça bu konu daha da dallanıp budaklandı.

Başlarda 'Şu an için öyle bir şey düşünmüyoruz' cümlesiyle boşanmayı yalanlasa da 'şimdilik' vurgusuyla dikkat çeken Pelin Akil, zaman geçtikçe Anıl Altan'la arasında büyüyen mesafeyle dikkat çekti.