Altı Kaval Üstü Şişhane: Set Aşkı Enes Koçak'la AVM'de Görüntülenen Eylül Tumbar'ın Kombini Göz Kanattı!

Uzunca bir süre manşetlerde yer alan dizi, çoğunluk tarafından çok beğenildi. Dizinin başrolünde Kırmızı Oda'daki rolüyle döktüren Melisa Sözen'in yer aldığı 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?'de dikkat çekip sivrilen bir isim olmuştu; Sözen'in dizideki kızını canlandıran Eylül Tumbar!

İlk başta fiziksel özellikleriyle Afra Saraçoğlu'na benzetildiği için tüm gözleri üzerine toplayan Eylül Tumbar, Netflix'te yıldızını parlattıktan sonra magazinin de yapımcılarından yakından takip ettiği bir isim haline geldi.