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Altı Kaval Üstü Şişhane: Set Aşkı Enes Koçak'la AVM'de Görüntülenen Eylül Tumbar'ın Kombini Göz Kanattı!

Altı Kaval Üstü Şişhane: Set Aşkı Enes Koçak'la AVM'de Görüntülenen Eylül Tumbar'ın Kombini Göz Kanattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.05.2025 - 19:51

'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisiyle hayatımıza giren, 'Kendi Düşen Ağlamaz' dizisinin setinde de aşkı bulan Eylül Tumbar, Enes Koçak'la AVM'de görüntülendi. 

Çiftimiz şahane gözüküyordu, keyifleri de gayet yerindeydi fakat Eylül Tumbar'ın AVM tarzı sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamadı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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2023 yılında Netflix'te yayınlanan "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisi, hem konusu hem de çekimleriyle epey dikkat çeken yapımlar arasında yer almıştı.

2023 yılında Netflix'te yayınlanan "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisi, hem konusu hem de çekimleriyle epey dikkat çeken yapımlar arasında yer almıştı.

Uzunca bir süre manşetlerde yer alan dizi, çoğunluk tarafından çok beğenildi. Dizinin başrolünde Kırmızı Oda'daki rolüyle döktüren Melisa Sözen'in yer aldığı 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?'de dikkat çekip sivrilen bir isim olmuştu; Sözen'in dizideki kızını canlandıran Eylül Tumbar!

İlk başta fiziksel özellikleriyle Afra Saraçoğlu'na benzetildiği için tüm gözleri üzerine toplayan Eylül Tumbar, Netflix'te yıldızını parlattıktan sonra magazinin de yapımcılarından yakından takip ettiği bir isim haline geldi.

Önce yaz disizi Yalan'la karşımıza çıkan fakat beklediği başarıyı yakalamayan Eylül Tumbar, akabinde yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde başarıdan daha fazlasını buldu.

Önce yaz disizi Yalan'la karşımıza çıkan fakat beklediği başarıyı yakalamayan Eylül Tumbar, akabinde yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde başarıdan daha fazlasını buldu.

Sette aşık olan Eylül Tumbar'n adı rol arkadaşı Enes Koçak'la anılmaya başladı. Aşklarını ilk günden bu yana saklamayan genç çift, sempatik halleriyle sevilen ikililerden oldu. 

İstikrarlı bir şekilde aşk yaşamaya devam eden Eylül Tumbar ve Enes Koçak, geçtiğimiz saatlerde bir AVM'de el ele görüntülendi.

İkisi de her zamanki gibi pek sempatikti, çok da mutlulardı, nazar değmesin! Fakat göze batan ve konuşulmadan geçilemeyen detay Tumbar'ın alakasız kombini oldu!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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