Altı Kaval Üstü Şişhane: Set Aşkı Enes Koçak'la AVM'de Görüntülenen Eylül Tumbar'ın Kombini Göz Kanattı!
'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisiyle hayatımıza giren, 'Kendi Düşen Ağlamaz' dizisinin setinde de aşkı bulan Eylül Tumbar, Enes Koçak'la AVM'de görüntülendi.
Çiftimiz şahane gözüküyordu, keyifleri de gayet yerindeydi fakat Eylül Tumbar'ın AVM tarzı sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamadı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2023 yılında Netflix'te yayınlanan "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisi, hem konusu hem de çekimleriyle epey dikkat çeken yapımlar arasında yer almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önce yaz disizi Yalan'la karşımıza çıkan fakat beklediği başarıyı yakalamayan Eylül Tumbar, akabinde yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde başarıdan daha fazlasını buldu.
İkisi de her zamanki gibi pek sempatikti, çok da mutlulardı, nazar değmesin! Fakat göze batan ve konuşulmadan geçilemeyen detay Tumbar'ın alakasız kombini oldu!
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın