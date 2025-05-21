Moda Uzmanı Konuştu: Demet Akalın, Cannes Kombiniyle Yerden Yere Vurulan Sinem Ünsal'a Hiç Acımadı!

Moda ve Sosyete isimli Instagram içerik üreticisinin Sinem Ünsal'ı paylaştığı gönderinin altına koşarak giden Demet Akalın, sanki bugüne dek kendisini pek çok kez kombin fiyaskosu ve rüküşlüğüyle konuşmamışız gibi Sinem Ünsal'ı ve Sinem Ünsal'ı giydirenleri dert edindi.

'Bu kadar güzel bir kıza bu saçı ve bu korkunç dekolteyi kim giydirdi acaba?' yorumunda bulundu.