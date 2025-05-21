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Moda Uzmanı Konuştu: Demet Akalın, Cannes Kombiniyle Yerden Yere Vurulan Sinem Ünsal'a Hiç Acımadı!

Moda Uzmanı Konuştu: Demet Akalın, Cannes Kombiniyle Yerden Yere Vurulan Sinem Ünsal'a Hiç Acımadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.05.2025 - 00:58

Hepimize sürpriz yaparak bu yıl 78.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde boy gösteren Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, Cannes kombiniyle yerden yere vurulmuş, sert eleştirilere maruz kalmıştı. 

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Cannes kombinine yorum yağmaya devam ederken, bir eleştiri de Demet Akalın'dan geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Mucize Doktor dizisinde tüm gözleri üzerine çeken, şimdilerde ise Uzak Şehir dizisinde fırtınalar estiren Sinem Ünsal, son zamanların en gözde ve en popüler isimlerinden biri.

Mucize Doktor dizisinde tüm gözleri üzerine çeken, şimdilerde ise Uzak Şehir dizisinde fırtınalar estiren Sinem Ünsal, son zamanların en gözde ve en popüler isimlerinden biri.

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir'de başrolü oynayan ve Alya Albora karakterine hayat veren Sinem Ünsal, zarafeti, güzelliği ve sempatik tavırlarıyla tek tek gönülleri fethediyor!

Şimdilerde verdiği her pozla, kurduğu her cümleyle gündeme oturan Sinem Ünsal'ı dünden bu yana konuşmamızın sebebi ise Cannes sürprizi!

Bu yıl 78.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında 20 Mayıs akşamında beliren Sinem Ünsal'ı gördüğümüze sevindiysek de kıyafeti tam bir fiyasko olarak yorumlandı.

Bu yıl 78.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında 20 Mayıs akşamında beliren Sinem Ünsal'ı gördüğümüze sevindiysek de kıyafeti tam bir fiyasko olarak yorumlandı.

Şimdiye dek Cannes kırmızı halısında gördüğümüz Birce Akalay, Hande Erçel, Özge Özacar gibi isimler de elbiseleriyle sosyal medyayı ikiye bölmüş, herkesi memnun edememişti fakat Sinem Ünsal'ınki açık ara farkla en beğenilmeyen ve anlamlandırılamayan kombin oldu.

Kaçıranlar için Sinem Ünsal'In kombinine gelen eleştirilerden ve elbisesinin modeli sebebiyle dönen goygoydan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sinem Ünsal'ın elbisesi hakikaten de iyi bir seçim değildi, kabul fakat konuya "moda uzmanı" Demet Akalın'ın da dahil olmasını beklemiyorduk!

Sinem Ünsal'ın elbisesi hakikaten de iyi bir seçim değildi, kabul fakat konuya "moda uzmanı" Demet Akalın'ın da dahil olmasını beklemiyorduk!

Moda ve Sosyete isimli Instagram içerik üreticisinin Sinem Ünsal'ı paylaştığı gönderinin altına koşarak giden Demet Akalın, sanki bugüne dek kendisini pek çok kez kombin fiyaskosu ve rüküşlüğüyle konuşmamışız gibi Sinem Ünsal'ı ve Sinem Ünsal'ı giydirenleri dert edindi. 

'Bu kadar güzel bir kıza bu saçı ve bu korkunç dekolteyi kim giydirdi acaba?' yorumunda bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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