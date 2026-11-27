Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin 2016'da Bodrum'da dünyaevine girdi. Çiftin ilk kızı Arya Temmuz 2017'de, ikinci kızı Zeynep Mira ise 2019'da dünyaya geldi. Üçüncü kez anne baba olmaya hazırlanan çiftin bebeğinin de kız olduğu açıklanmış, Berkay Şahin bir konser öncesinde bebeğe 'Mihre' ismini vereceklerini söylemişti. Mihre, ağustos ayında ailenin yeni üyesi oldu. Şahin, kızının fotoğrafını paylaşırken '3 numaram Mihre pamuğum' ifadesini kullandı. Paylaşıma yorum yapan takipçiler ise küçük kızın annesine benzerliğine dikkat çekti.