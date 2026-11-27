Annesinin Kopyası: Berkay Şahin, Kızı Mihre'nin Yüzünü İlk Kez Paylaştı!
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Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Berkay Şahin, 2016'da evlendiği Özlem Ada Şahin ile üç kız babası oldu. Çiftin ağustos ayında dünyaya gelen üçüncü kızı Mihre'nin adı, doğumdan önce Berkay Şahin tarafından açıklanmıştı. Şarkıcı bu kez küçük Mihre'nin yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafa '3 numaram Mihre pamuğum. Cumanın yüzü suyu hürmetine Maşallah demeden geçmezsiniz!' notunu düşen Şahin'in paylaşımına gelen yorumlarda minik Mihre'nin annesine benzerliği öne çıktı.
Berkay Şahin, şarkıları ve popülaritesiyle yıllardır müzik gündeminin içinde.
Üç kız babası olan Berkay Şahin, Mihre'nin yüzünü ilk kez gösterdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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