Yine Bambaşka Bir İsim: 3. Kez Baba Olmaya Hazırlanan Berkay Şahin Bebeğinin İsmini İlk Kez Açıkladı
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Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, 10 yıl önce Bodrum'da mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. İlişkileriyle parmakla gösterilen çiftin dünyalar güzeli iki kızı olurken, Özlem Ada Şahin'in yeniden hamile olduğu öğrenilmişti. 3. kez kız bebek bekleyen çiftin bebeklerinin adı da belli oldu.
Kaynak: Sabah
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Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, güzeller güzeli eşi Özlem Ada Şahin'le 2016 yılında Bodrum'da dünyaevine girmişti.
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Küçük kızları 7 yaşına giren çiftin bir kez daha bebek beklediği öğrenilmişti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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