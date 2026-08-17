article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yine Bambaşka Bir İsim: 3. Kez Baba Olmaya Hazırlanan Berkay Şahin Bebeğinin İsmini İlk Kez Açıkladı

Yine Bambaşka Bir İsim: 3. Kez Baba Olmaya Hazırlanan Berkay Şahin Bebeğinin İsmini İlk Kez Açıkladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.08.2026 - 13:19
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, 10 yıl önce Bodrum'da mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. İlişkileriyle parmakla gösterilen çiftin dünyalar güzeli iki kızı olurken, Özlem Ada Şahin'in yeniden hamile olduğu öğrenilmişti. 3. kez kız bebek bekleyen çiftin bebeklerinin adı da belli oldu.

Kaynak: Sabah

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, güzeller güzeli eşi Özlem Ada Şahin'le 2016 yılında Bodrum'da dünyaevine girmişti.

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, güzeller güzeli eşi Özlem Ada Şahin'le 2016 yılında Bodrum'da dünyaevine girmişti.

Müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra mutlu ailesiyle de gündemden düşmeyen Berkay Şahin, Temmuz 2017'de dünyaya gelen kızı Arya Şahin'le mutluluğuna mutluluk katmıştı. Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden olan ve evlilikleri parmakla gösterilen Özlem Ada Şahin ve Berkay Şahin'in 2019 yılında Zeynep Mira adını verdikleri ikinci kızları dünyaya gelmişti.

Küçük kızları 7 yaşına giren çiftin bir kez daha bebek beklediği öğrenilmişti.

Küçük kızları 7 yaşına giren çiftin bir kez daha bebek beklediği öğrenilmişti.

Temmuz ayında Zeynep Mira'nın 7. yaşını kutlayan ailenin 3. bebeklerinin cinsiyetinin de kız olduğu açıklanmıştı. Bir kez daha anne baba olmaya hazırlanan çiftin 19 Ağustos Çarşamba günü bebeklerini kucaklarına alacağı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre, ünlü şarkıcı Berkay Şahin 3. kızlarının adını ilk kez açıkladı. Konseri öncesinde açıklamalarda bulunan ve heyecanını paylaşan Berkay Şahin, 'Allah ömrünü bahtını tüm evlatlarımızın hayırlı kılsın. İyi insanlarla karşılaştırsın. Adını 'Mihre' koyacağız.' açıklamasında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın