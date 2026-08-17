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Yeraltı Dizisinin Yıldızı Uraz Kaygılaroğlu'ndan Rekor Anlaşma: 18 Milyona İmza Atıyor!

Yeraltı Dizisinin Yıldızı Uraz Kaygılaroğlu'ndan Rekor Anlaşma: 18 Milyona İmza Atıyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.08.2026 - 11:11
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Yeraltı dizisinde Bozo (Bozkurt) karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, 'Yeraltı'ndan ayrılıyor mu?' sorusuyla gündeme gelmişti. NOW TV ekranlarında yayınlanan ve Eşref Rüya'yı tahtından eden Yeraltı dizisinin yeni sezon öncesi ortaya atılan iddialar yalanlandı. Uraz Kaygılaroğlu'nun, fenomen dizideki rolüne devam ederken rekor bir ücretle reklam anlaşması yaptığı iddia edildi. 

Kaynak: Ufuk Özcan / Takvim

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Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden birinde ikonik bir karaktere imza atmıştı.

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden birinde ikonik bir karaktere imza atmıştı.

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve çarşamba günlerinin zirvesine yerleşen Yeraltı, kısa sürede yakaladığı büyük başarıyla Eşref Rüya'yı da tahtından etmişti. Eşref Rüya'nın finaline uzanan süreçte Yeraltı dizisiyle ilgili de sık sık iddialar ortaya atıldı. Dizinin oyuncuları arasında kriz yaşandığı iddiasının ardından, Uraz Kaygılaroğlu'nun Yeraltı'ndan ayrıldığına dair iddialar da konuşulmuştu. Tüm iddialarının yalanlanmasının ardından yeni sezon öncesi Uraz Kaygılaroğlu yepyeni bir iddiayla gündeme geldi.

Yeraltı dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu'nun bir erkek giyim markasıyla reklam anlaşması için anlaştığı öne sürüldü.

Yeraltı dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu'nun bir erkek giyim markasıyla reklam anlaşması için anlaştığı öne sürüldü.

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre, dizinin yıldızlarından Sümeyye Aydoğan'ın da 25 milyon TL'lik bir anlaşmaya imza atmasının ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun da rekor bir imza atacağı konuşuluyor. Henüz resmi imzalar atılmamış olsa da tarafların sözlü olarak anlaşmaya vardığı ve Uraz Kaygılaroğlu'nun bu reklam anlaşmasından 18 milyon TL kazanacağı iddia edildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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