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Gölü Kurtarmak İçin 30 Yıl Boyunca 4.9 Milyon Katil Balık Avladılar

Gölü Kurtarmak İçin 30 Yıl Boyunca 4.9 Milyon Katil Balık Avladılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 16:40
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Yellowstone Ulusal Parkı’nda otuz yılı aşkın süredir devam eden yerli türleri koruma mücadelesinde önemli bir aşamaya ulaşıldı. Park yönetimi, 1994 yılından bu yana Yellowstone Gölü’ndeki istilacı göl alabalığı nüfusunu kontrol altına almak için aralıksız bir ağla avlanma çalışması yürütüyor. Resmi verilere göre, bu kapsamda bugüne kadar 4,9 milyondan fazla istilacı balık sudan çıkarıldı. Alınan sert tedbirler sayesinde gölün yerli türü olan kesikli alabalık nüfusunda umut verici toparlanma belirtileri gözleniyor.

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Yıllardır Süren Kararlı Mücadele İstilacı Balık Sayısını Büyük Oranda Düşürdü

Yıllardır Süren Kararlı Mücadele İstilacı Balık Sayısını Büyük Oranda Düşürdü

İlk kez 1890’lı yıllarda bölgedeki fırtınalı göllere bırakılan göl alabalıkları, 1990’ların başında Yellowstone Gölü’ne ulaşarak yerli ekosistemi ciddi şekilde tehdit etmeye başladı. Yırtıcı yapıları ve derin sularda yaşamaları nedeniyle doğal avcılardan korunan bu tür, yerli alabalık stoklarının hızla tükenmesine yol açtı. Durumu fark eden uzmanlar 1994 yılında geniş çaplı bir avlanma programı başlattı. Büyük Göller tarzı özel av teknelerinin ve kilometrelerce uzunluğundaki ağların devreye girmesiyle birlikte mücadele boyutu katlanarak büyüdü.

Yetişkin Göl Alabalıklarının Azalması Yerli Balık Populasyonuna Nefes Aldırdı

Yetişkin Göl Alabalıklarının Azalması Yerli Balık Populasyonuna Nefes Aldırdı

Yürütülen yoğun saha çalışmaları neticesinde, altı yaş ve üzerindeki ergin göl alabalığı yoğunluğunun zirve döneme kıyasla yüzde 80 ila 90 oranında azaldığı bildiriliyor. Bu düşüş, bir dönem yok olma noktasına gelen yerli kesikli alabalıklara üreme ve çoğalma fırsatı tanıdı. Yan derelerdeki yumurtlama faaliyetlerinin artması ve göldeki genç balık sayısının üç katına çıkması, ekolojik dengenin yeniden kurulması adına olumlu haberler veriyor. Ancak park yetkilileri, hedeflenen tam iyileşme seviyesine henüz ulaşılmadığını vurguluyor.

Yeni Bilimsel Araştırmalar Ekolojik İyileşmenin Önündeki Farklı Engelleri Gösteriyor

Yeni Bilimsel Araştırmalar Ekolojik İyileşmenin Önündeki Farklı Engelleri Gösteriyor

Ekolojik iyileşme sürecini inceleyen bilim insanları, nihai hedeflere ulaşmanın yalnızca balık avlamakla sınırlı olmadığını ortaya koyuyor. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu tarafından yürütülen 2024 tarihli son çalışma, parazit kaynaklı 'dönme hastalığı' gibi faktörlerin yerli balıkların gelişimini olumsuz etkilediğini gösteriyor. Ayrıca mevcut teknolojilerin istilacı türü tamamen yok etmeye yetmemesi sebebiyle, yumurta imhasına yönelik biyolojik yöntemler ile ağla avlanma faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam etmesi gerekiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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