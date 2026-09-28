Gölü Kurtarmak İçin 30 Yıl Boyunca 4.9 Milyon Katil Balık Avladılar
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Yellowstone Ulusal Parkı’nda otuz yılı aşkın süredir devam eden yerli türleri koruma mücadelesinde önemli bir aşamaya ulaşıldı. Park yönetimi, 1994 yılından bu yana Yellowstone Gölü’ndeki istilacı göl alabalığı nüfusunu kontrol altına almak için aralıksız bir ağla avlanma çalışması yürütüyor. Resmi verilere göre, bu kapsamda bugüne kadar 4,9 milyondan fazla istilacı balık sudan çıkarıldı. Alınan sert tedbirler sayesinde gölün yerli türü olan kesikli alabalık nüfusunda umut verici toparlanma belirtileri gözleniyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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