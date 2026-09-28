Gölü Kurtarmak İçin 30 Yıl Boyunca 4.9 Milyon Katil Balık Avladılar

Yellowstone Ulusal Parkı’nda otuz yılı aşkın süredir devam eden yerli türleri koruma mücadelesinde önemli bir aşamaya ulaşıldı. Park yönetimi, 1994 yılından bu yana Yellowstone Gölü’ndeki istilacı göl alabalığı nüfusunu kontrol altına almak için aralıksız bir ağla avlanma çalışması yürütüyor. Resmi verilere göre, bu kapsamda bugüne kadar 4,9 milyondan fazla istilacı balık sudan çıkarıldı. Alınan sert tedbirler sayesinde gölün yerli türü olan kesikli alabalık nüfusunda umut verici toparlanma belirtileri gözleniyor.

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