Çöle Ektikleri Tahıllar 72 Yılda Ülkeyi Kuruttu: Tek Bir Ülkenin Kararı Kaderlerini Değiştirdi
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Kaynak: https://www.researchgate.net/publicat...
Nikita Kruşçev liderliğinde yürürlüğe konulan Bakir Topraklar Kampanyası, Orta Asya'nın kurak coğrafyasını ülkenin ana buğday üretim merkezine dönüştürmeyi amaçlıyordu. Bu kapsamda 1954 ile 1963 yılları arasında 45 milyon hektarlık bakir bozkır alanı sürülerek tarıma açıldı. Girişimin en ağır yükünü ise 23 milyon hektarlık arazisini kaybeden Kuzey Kazakistan bölgesi üstlendi. Ancak bu kampanyanın etkileri Kazakistan için hiç sağlıklı olmadı.
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Kaynak: ResearchGate
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Kısa süreli üretim artışı yerini devasa emisyon artışına ve terk edilmiş arazilere bıraktı.
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Kontrolsüz tarımsal faaliyetler toprak yapısını tahrip ederek şiddetli erozyon süreçlerini tetikledi.
Verimlilik oranlarındaki düşüş ve sulama kaynaklı tuzlanma tarımsal geleceği tehlikeye attı.
Ekolojik tahribat ülke yüzölçümünün üçte ikisini kapsayan geniş bir coğrafyaya yayılıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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