Çöle Ektikleri Tahıllar 72 Yılda Ülkeyi Kuruttu: Tek Bir Ülkenin Kararı Kaderlerini Değiştirdi

Nikita Kruşçev liderliğinde yürürlüğe konulan Bakir Topraklar Kampanyası, Orta Asya'nın kurak coğrafyasını ülkenin ana buğday üretim merkezine dönüştürmeyi amaçlıyordu. Bu kapsamda 1954 ile 1963 yılları arasında 45 milyon hektarlık bakir bozkır alanı sürülerek tarıma açıldı. Girişimin en ağır yükünü ise 23 milyon hektarlık arazisini kaybeden Kuzey Kazakistan bölgesi üstlendi. Ancak bu kampanyanın etkileri Kazakistan için hiç sağlıklı olmadı.

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Kaynak: ResearchGate