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Salonlar Doldu Taştı: Türkiye Sinema Festivali İki Günde 777 Bin Seyirciyle Rekor Kırdı

Salonlar Doldu Taştı: Türkiye Sinema Festivali İki Günde 777 Bin Seyirciyle Rekor Kırdı

Sinema
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 15:50
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Hafta sonu Türkiye'nin dört bir yanında sinema salonları doldu taştı. İkinci kez düzenlenen GNÇ Türkiye Sinema Festivali, 26-27 Eylül tarihlerinde sadece iki günde 777 bin seyirciyi salonlarla buluşturarak rekor kırdı.

75 ilde yaklaşık 1.500 salonda gerçekleşen festivalde filmler 90 liralık bilet fiyatıyla izlenebildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu ilginin birlikte film izleme kültürünün gücünü gösterdiğini belirterek Türk sinemasına verilen desteğin süreceğini açıkladı.

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75 il, 1.500 salon, 90 liralık bilet

75 il, 1.500 salon, 90 liralık bilet

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından düzenlendi. 26-27 Eylül'de 75 ilde yaklaşık 1.500 salonda gerçekleşen etkinlik boyunca tüm filmler 90 liralık bilet fiyatıyla izleyiciyle buluştu.

'Haydi Türkiye, Herkes Sinemaya' sloganıyla yapılan festival, yalnızca İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde değil, Türkiye genelindeki pek çok sinema salonunda hareketlilik yarattı.

Bakan Ersoy: "Sinemanın birleştirici gücü"

Bakan Ersoy: "Sinemanın birleştirici gücü"

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda festivalin iki günde 777 bin seyirciye ulaştığını duyurdu. Ersoy, 75 ildeki yaklaşık 1.500 salonda görülen bu ilginin, sinemanın birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Bakanlık olarak yerli film üretimini desteklemeyi, nitelikli yapımları daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve gençlerin sinemayla bağını güçlendirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Ersoy, festivale ilgi gösteren tüm sinemaseverlere teşekkür etti.

AVM'lerde de hafta sonu yoğunluğu

'Film Sinemada İzlenir' mesajını öne çıkaran festivalin etkisi sinema salonlarıyla sınırlı kalmadı. Salonların bulunduğu alışveriş merkezlerinde de hafta sonu boyunca yoğunluk yaşandı.

Kaçıranlar üzülmesin: Festival 2027'de yeniden

Kaçıranlar üzülmesin: Festival 2027'de yeniden

Bu yıl festivali kaçıranlar için iyi haber var. Organizatörler, festivali gelecek yıl da sürdürmeyi planlıyor.

GNÇ Türkiye Sinema Festivali'nin üçüncüsünün 25-26 Eylül 2027 tarihlerinde, yine Türkiye genelindeki sinema salonlarında yapılması hedefleniyor.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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