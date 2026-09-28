Salonlar Doldu Taştı: Türkiye Sinema Festivali İki Günde 777 Bin Seyirciyle Rekor Kırdı
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Hafta sonu Türkiye'nin dört bir yanında sinema salonları doldu taştı. İkinci kez düzenlenen GNÇ Türkiye Sinema Festivali, 26-27 Eylül tarihlerinde sadece iki günde 777 bin seyirciyi salonlarla buluşturarak rekor kırdı.
75 ilde yaklaşık 1.500 salonda gerçekleşen festivalde filmler 90 liralık bilet fiyatıyla izlenebildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu ilginin birlikte film izleme kültürünün gücünü gösterdiğini belirterek Türk sinemasına verilen desteğin süreceğini açıkladı.
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75 il, 1.500 salon, 90 liralık bilet
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