Salonlar Doldu Taştı: Türkiye Sinema Festivali İki Günde 777 Bin Seyirciyle Rekor Kırdı

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda festivalin iki günde 777 bin seyirciye ulaştığını duyurdu. Ersoy, 75 ildeki yaklaşık 1.500 salonda görülen bu ilginin, sinemanın birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Bakanlık olarak yerli film üretimini desteklemeyi, nitelikli yapımları daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve gençlerin sinemayla bağını güçlendirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Ersoy, festivale ilgi gösteren tüm sinemaseverlere teşekkür etti.

AVM'lerde de hafta sonu yoğunluğu

'Film Sinemada İzlenir' mesajını öne çıkaran festivalin etkisi sinema salonlarıyla sınırlı kalmadı. Salonların bulunduğu alışveriş merkezlerinde de hafta sonu boyunca yoğunluk yaşandı.