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Çığlık Yıldızı Melissa Barrera Seriye Dönüş Şartını Açıkladı: "Özür Dileseler Bile Dönmem"

Çığlık Yıldızı Melissa Barrera Seriye Dönüş Şartını Açıkladı: "Özür Dileseler Bile Dönmem"

Sinema film
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 16:27 Son Güncelleme: 28.09.2026 - 16:31
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Çığlık (Scream) serisinin yeni kuşağında Sam Carpenter'ı canlandıran Melissa Barrera, 2023'te kadrodan çıkarılmasının ardından seriye dönüp dönmeyeceği sorusuna net bir yanıt verdi. 36 yaşındaki oyuncu, serinin haklarını elinde tutan şirket değişmedikçe Ghostface evrenine geri adım atmayacağını söyledi. Barrera'nın sözleri, Çığlık 7'nin rekor gişesinin ve sekizinci filmin hazırlıklarının konuşulduğu günlere denk geldi.

Kaynak: Independent Türkçe

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Barrera: "Hakları elinde tutan şirketle asla dönmem"

Barrera: "Hakları elinde tutan şirketle asla dönmem"

Barrera, eylül ayında konuk olduğu Just Watch podcast'inde gelecekteki bir Çığlık filminde yer alıp almayacağına dair soruyu yanıtladı. Seriyi çok sevdiğini ve filmlerin çekimlerinde harika zaman geçirdiğini anlatan oyuncu, dönüş ihtimalini ise tek bir koşula bağladı: 'Hakları şu an elinde bulunduran şirketle asla dönmem.'

Meksikalı oyuncu, son yıllarda yaşadığı zorlukların sorumlusu olarak serinin yapımcısı Spyglass Media Group'un yönetimini gösterdi. Barrera'ya göre maruz kaldığı nefretin büyük kısmı, şirket yöneticilerinin onu 'olmadığı biri olarak' damgalama çabasından kaynaklandı. Oyuncu, haklı çıktığı noktada bile kendisinden özür dilenmediğini de ekledi.

Özür gelse bile fikrinin değişmeyeceğinin altını çizen Barrera, 'Zaten böyle bir erdem göstereceklerini de sanmıyorum' dedi. Yine de kapıyı tamamen kapatmadı: Serinin bir gün Spyglass'ın elinden çıkıp Wes Craven'ın mirasına daha saygılı bulduğu kişilere geçmesi halinde dönüşü düşünebileceğini söyledi.

Gazze paylaşımları yüzünden kovulması serinin kadrosunu da dağıttı

Gazze paylaşımları yüzünden kovulması serinin kadrosunu da dağıttı

Barrera, 2022'de vizyona giren beşinci filmde Neve Campbell, Courteney Cox ve David Arquette gibi serinin emektarlarıyla başrolü paylaşmış, 2023 yapımı Çığlık 6'da da aynı karakterle geri dönmüştü. Ancak Kasım 2023'te Spyglass Media Group, oyuncunun Gazze'deki savaşa ilişkin sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek onu Çığlık 7 kadrosundan çıkardı.

Şirket o dönemki açıklamasında Yahudi düşmanlığına ve nefret söylemine sıfır tolerans gösterdiğini savunmuştu. Filistinlilere destek veren ve İsrail'in eylemlerini eleştiren paylaşımlar yapan Barrera ise suçlamayı kabul etmedi. Aynı süreçte yetenek ajansı WME ile de yolları ayrılan oyuncu, aylarca yeni bir iş bulamadı.

Kararın etkisi yalnızca Barrera'yla sınırlı kalmadı. Sam'in kız kardeşi Tara'yı oynayan Jenna Ortega da hemen ardından projeden ayrıldı; ilk etapta Wednesday'in çekim takvimiyle açıklanan bu kararın asıl nedeninin ekipteki değişiklikler olduğunu Ortega sonradan kendisi açıkladı. Aralık 2023'te ise yönetmen Christopher Landon, imzaladığı filmin 'artık var olmadığını' söyleyerek projeden çekildi.

Matthew Lillard: "Bu konuda tarihin yanlış tarafında kaldım"

Matthew Lillard: "Bu konuda tarihin yanlış tarafında kaldım"

Barrera'nın açıklaması, serinin 1996'daki ilk filminde Stu Macher'ı oynayan ve Çığlık 7 ile geri dönen Matthew Lillard'ın dikkat çeken itirafından kısa süre sonra geldi. Lillard, Barrera'nın başına gelenler karşısında herkesin sessiz kaldığını, oysa oyuncunun olup biteni herkesten bir yıl önce dile getirdiğini söyledi: 'Herkesin çıkıp 'O haklı' demesi gerekirdi ama kimse bunu yapmadı.'

Seriye dönüş teklifini heyecanla kabul ettiği için eleştirildiğini hatırlatan Lillard, o dönem Barrera'nın yaşadıklarını yeterince düşünmediğini, bu yüzden kendini kötü hissettiğini ve utandığını anlattı. Filmde yer almaktan hâlâ memnun olduğunu belirten oyuncu, geri dönmenin belki de pek iyi bir fikir olmadığını da kabul etti.

Kevin Williamson'ın yönettiği ve Neve Campbell'ın Sidney Prescott olarak geri döndüğü Çığlık 7, 27 Şubat 2026'da vizyona girdi. Galasında Barrera'nın kovulmasını protesto eden bir grup toplanan ve eleştirmenlerden zayıf not alan film, buna rağmen açılış haftasında yaklaşık 64 milyon dolarla serinin rekorunu kırdı. Dünya genelinde 214 milyon dolar hasılata ulaşan yapım, serinin en çok kazanan filmi oldu. Spyglass ve Paramount da vakit kaybetmeden sekizinci film için düğmeye bastı; senaryonun Lilla ve Nora Zuckerman kardeşlere emanet edildiği bildirildi.

Barrera ise kovulmasının ardından kariyerine devam etti. Oyuncu 2024'te korku-komedi filmi Tutsak Abigail'de (Abigail) rol aldı, ardından Peacock dizisi The Copenhagen Test'in kadrosunda yer aldı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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