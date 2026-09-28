Çığlık Yıldızı Melissa Barrera Seriye Dönüş Şartını Açıkladı: "Özür Dileseler Bile Dönmem"
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Çığlık (Scream) serisinin yeni kuşağında Sam Carpenter'ı canlandıran Melissa Barrera, 2023'te kadrodan çıkarılmasının ardından seriye dönüp dönmeyeceği sorusuna net bir yanıt verdi. 36 yaşındaki oyuncu, serinin haklarını elinde tutan şirket değişmedikçe Ghostface evrenine geri adım atmayacağını söyledi. Barrera'nın sözleri, Çığlık 7'nin rekor gişesinin ve sekizinci filmin hazırlıklarının konuşulduğu günlere denk geldi.
Kaynak: Independent Türkçe
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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