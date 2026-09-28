Çığlık Yıldızı Melissa Barrera Seriye Dönüş Şartını Açıkladı: "Özür Dileseler Bile Dönmem"

Barrera, eylül ayında konuk olduğu Just Watch podcast'inde gelecekteki bir Çığlık filminde yer alıp almayacağına dair soruyu yanıtladı. Seriyi çok sevdiğini ve filmlerin çekimlerinde harika zaman geçirdiğini anlatan oyuncu, dönüş ihtimalini ise tek bir koşula bağladı: 'Hakları şu an elinde bulunduran şirketle asla dönmem.'

Meksikalı oyuncu, son yıllarda yaşadığı zorlukların sorumlusu olarak serinin yapımcısı Spyglass Media Group'un yönetimini gösterdi. Barrera'ya göre maruz kaldığı nefretin büyük kısmı, şirket yöneticilerinin onu 'olmadığı biri olarak' damgalama çabasından kaynaklandı. Oyuncu, haklı çıktığı noktada bile kendisinden özür dilenmediğini de ekledi.

Özür gelse bile fikrinin değişmeyeceğinin altını çizen Barrera, 'Zaten böyle bir erdem göstereceklerini de sanmıyorum' dedi. Yine de kapıyı tamamen kapatmadı: Serinin bir gün Spyglass'ın elinden çıkıp Wes Craven'ın mirasına daha saygılı bulduğu kişilere geçmesi halinde dönüşü düşünebileceğini söyledi.