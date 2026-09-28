Lucas Torreira'nın Etiler'deki Bir Restorana 20 Milyon TL Yatırım Yaptığı İddia Edildi
Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, saha dışında yeni bir yatırıma imza attı. İddiaya göre 30 yaşındaki futbolcu, İstanbul Etiler'de ünlü isimlerin sıklıkla tercih ettiği tanınmış bir restoranın yüzde 49'luk hissesini satın alarak mekâna ortak oldu. Bu ortaklık için yaklaşık 20 milyon TL ödediği öne sürülen Torreira'nın restoranla bağı da yeni değil; yıldız futbolcunun mekânın eski ve sadık müşterilerinden biri olduğu belirtiliyor. Galatasaray'daki beşinci sezonunu geçiren yıldız isim, son aylarda gayrimenkul yatırımlarıyla da sık sık gündeme geliyordu. Restoranın adı ise haberde yer almadı; ortaklığın detayları merak konusu olmaya devam ediyor.
Etiler'deki restoranın yüzde 49'luk hissesi için yaklaşık 20 milyon TL ödendiği öne sürüldü
Torreira'nın haziranda Bodrum'da 235 milyon TL'lik villa aldığı iddia edilmişti
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