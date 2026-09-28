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Lucas Torreira'nın Etiler'deki Bir Restorana 20 Milyon TL Yatırım Yaptığı İddia Edildi

Lucas Torreira'nın Etiler'deki Bir Restorana 20 Milyon TL Yatırım Yaptığı İddia Edildi

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
28.09.2026 - 16:57
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Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, saha dışında yeni bir yatırıma imza attı. İddiaya göre 30 yaşındaki futbolcu, İstanbul Etiler'de ünlü isimlerin sıklıkla tercih ettiği tanınmış bir restoranın yüzde 49'luk hissesini satın alarak mekâna ortak oldu. Bu ortaklık için yaklaşık 20 milyon TL ödediği öne sürülen Torreira'nın restoranla bağı da yeni değil; yıldız futbolcunun mekânın eski ve sadık müşterilerinden biri olduğu belirtiliyor. Galatasaray'daki beşinci sezonunu geçiren yıldız isim, son aylarda gayrimenkul yatırımlarıyla da sık sık gündeme geliyordu. Restoranın adı ise haberde yer almadı; ortaklığın detayları merak konusu olmaya devam ediyor.

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Etiler'deki restoranın yüzde 49'luk hissesi için yaklaşık 20 milyon TL ödendiği öne sürüldü

Etiler'deki restoranın yüzde 49'luk hissesi için yaklaşık 20 milyon TL ödendiği öne sürüldü

Takvim'in aktardığı bilgilere göre Torreira'nın ortak olduğu mekân, Etiler'de ünlülerin uğrak noktalarından biri olarak bilinen bir restoran. Yüzde 49'luk pay, Uruguaylı yıldızı işletmenin çoğunluk hissedarı yapmasa da restoranın neredeyse yarısına sahip olduğu anlamına geliyor.

Torreira'nın bu mekânla tanışıklığı ise yatırım kararından çok daha eskiye dayanıyor. Futbolcunun daha önce restorana müşteri olarak defalarca gittiği ve özellikle yemeklerinden çok memnun kaldığı aktarıldı. Kısacası sevdiği mekânın müdavimi olmakla yetinmeyip ortağı olmayı seçmiş görünüyor.

İddiaya göre ödenen bedel yaklaşık 20 milyon TL. Ortaklığın ne zaman imzalandığı ya da Torreira'nın işletmede aktif bir rol üstlenip üstlenmeyeceği ise haberde yer almıyor.

Torreira'nın haziranda Bodrum'da 235 milyon TL'lik villa aldığı iddia edilmişti

Torreira'nın haziranda Bodrum'da 235 milyon TL'lik villa aldığı iddia edilmişti

Pescara, Sampdoria, Arsenal, Atlético Madrid ve Fiorentina formaları giydikten sonra Türkiye'ye gelen Torreira, 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon euro bonservisle Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı formayla dört Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki orta saha, Nisan 2025'te sözleşmesini 2028'e kadar uzatmıştı. Uruguay Milli Takımı'yla 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında da forma giyen oyuncu, sahadaki mücadeleci oyunuyla taraftarın en sevdiği isimlerden biri hâline geldi.

Uruguaylı yıldızın Türkiye'deki yatırımları da son dönemde sık sık konuşuluyor. Haziran ayında Torreira'nın Bodrum Kaplankaya'da yaklaşık 235 milyon TL değerinde lüks bir villa satın aldığı öne sürülmüştü. Aynı sitede Ali Koç, Acun Ilıcalı, İzzet Özilhan ve Sabancı ailesine ait villaların bulunduğu belirtilmişti. Futbolcunun bundan önce de İstanbul Kemerburgaz'da yaklaşık 150 milyon TL değerinde bir villa aldığı iddia edilmişti.

Etiler'deki restoran ortaklığıyla birlikte Torreira'nın Türkiye'deki yatırımları, futbol kariyerinin dışında da genişlemeye devam ediyor.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
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