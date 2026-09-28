Lucas Torreira'nın Etiler'deki Bir Restorana 20 Milyon TL Yatırım Yaptığı İddia Edildi

Takvim'in aktardığı bilgilere göre Torreira'nın ortak olduğu mekân, Etiler'de ünlülerin uğrak noktalarından biri olarak bilinen bir restoran. Yüzde 49'luk pay, Uruguaylı yıldızı işletmenin çoğunluk hissedarı yapmasa da restoranın neredeyse yarısına sahip olduğu anlamına geliyor.

Torreira'nın bu mekânla tanışıklığı ise yatırım kararından çok daha eskiye dayanıyor. Futbolcunun daha önce restorana müşteri olarak defalarca gittiği ve özellikle yemeklerinden çok memnun kaldığı aktarıldı. Kısacası sevdiği mekânın müdavimi olmakla yetinmeyip ortağı olmayı seçmiş görünüyor.

İddiaya göre ödenen bedel yaklaşık 20 milyon TL. Ortaklığın ne zaman imzalandığı ya da Torreira'nın işletmede aktif bir rol üstlenip üstlenmeyeceği ise haberde yer almıyor.