İran'ın Çöllerinde Yüzyıllar Önce Buzdolabı Gibi Çalışan Yapılar İnşa Ettiler

Yüksek kubbe, buzun üzerindeki sıcak havayı yukarı ve dışarı yönlendiriyordu. Bazı yakhchallerde 'badgir' adı verilen rüzgâr kuleleri de vardı. Badgir esen rüzgârı yakalayıp aşağı indiriyor, bu hava da buzun ve su kanalından gelen serin havanın etkisiyle soğuyordu. Bu yöntem bugün İran'daki birçok çöl kasabasında hâlâ kullanılıyor.

İran, Afganistan ve Orta Asya'nın farklı bölgelerinde pek çok yakhchal bugün hâlâ ayakta. Bu yapıların, elektrik gerektirmeyen ucuz ve sürdürülebilir bir soğutma yöntemi olarak bugün de kullanılabileceği öne sürülüyor.