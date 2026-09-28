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İran'ın Çöllerinde Yüzyıllar Önce Buzdolabı Gibi Çalışan Yapılar İnşa Ettiler

İran'ın Çöllerinde Yüzyıllar Önce Buzdolabı Gibi Çalışan Yapılar İnşa Ettiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 17:39
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Modern buzdolaplarından yüzyıllar önce İran'ın sıcak ve kurak çöllerinde buz üretip saklayan yapılar vardı. 'Yakhchal' yani 'buz çukuru' adı verilen bu yapılar, elektrik ya da soğutucu kimyasallar olmadan çalışıyordu.

Peki çöl sıcağında buz nasıl korunuyordu?

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Su, kış gecelerinde yüksek duvarların gölgesinde donduruluyordu.

Su, kış gecelerinde yüksek duvarların gölgesinde donduruluyordu.

Kışın, yer altı su kanallarından gelen su sığ havuzlara yönlendiriliyor ve gece boyunca donmaya bırakılıyordu. Havuzların yanına doğu-batı yönünde yüksek gölge duvarları örülüyordu; bu duvarlar gündüz güneşin suyu ısıtmasını engelliyordu. Sabah toplanan buz, kubbenin altındaki yalıtımlı bölüme taşınıyordu. Bazı yakhchallere buz yakındaki dağlardan da getiriliyordu.

Duvarların kalınlığı iki metreyi bulabiliyordu.

Duvarların kalınlığı iki metreyi bulabiliyordu.

Yakhchallerin çoğu, yer altına kazılmış kare biçimli bir depo ve onun üzerine kurulan bir kubbeden oluşuyordu. Duvarlar kil, kum, kül, keçi kılı ve kireçle hazırlanan 'sarooj' adlı su geçirmez bir harçla örülüyordu. Tabanda iki metreyi, hatta daha fazlasını bulan bu kalın duvarlar, dışarıdaki sıcağın içeri girmesini yavaşlatıyordu.

Kubbe sıcak havayı yukarı taşıyor, rüzgâr kulesi serin havayı içeri alıyordu.

Kubbe sıcak havayı yukarı taşıyor, rüzgâr kulesi serin havayı içeri alıyordu.

Yüksek kubbe, buzun üzerindeki sıcak havayı yukarı ve dışarı yönlendiriyordu. Bazı yakhchallerde 'badgir' adı verilen rüzgâr kuleleri de vardı. Badgir esen rüzgârı yakalayıp aşağı indiriyor, bu hava da buzun ve su kanalından gelen serin havanın etkisiyle soğuyordu. Bu yöntem bugün İran'daki birçok çöl kasabasında hâlâ kullanılıyor.

İran, Afganistan ve Orta Asya'nın farklı bölgelerinde pek çok yakhchal bugün hâlâ ayakta. Bu yapıların, elektrik gerektirmeyen ucuz ve sürdürülebilir bir soğutma yöntemi olarak bugün de kullanılabileceği öne sürülüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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