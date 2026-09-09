100 Pet Şişeyi Çatıya Kurdu: Şimdi Evde Sıcak Suyu Bedavaya Kullanıyorlar
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Kaynak: https://theecologist.org/2010/may/06/...
Brezilya’nın Santa Catarina eyaletinde yaşayan emekli tamirci Jose Alcino Alano, 2002 yılında atık malzemeler kullanarak düşük maliyetli bir güneş enerjili su ısıtma sistemi tasarladı. Bölgesindeki geri dönüşüm altyapısının yetersizliğini ve yükselen gaz maliyetlerini göz önünde bulunduran Alano, pet şişeleri ve süt kutularını değerlendirerek faturaları sıfırlayan çevreci bir alternatif oluşturmayı başardı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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