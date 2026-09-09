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100 Pet Şişeyi Çatıya Kurdu: Şimdi Evde Sıcak Suyu Bedavaya Kullanıyorlar

100 Pet Şişeyi Çatıya Kurdu: Şimdi Evde Sıcak Suyu Bedavaya Kullanıyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 14:08
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Brezilya’nın Santa Catarina eyaletinde yaşayan emekli tamirci Jose Alcino Alano, 2002 yılında atık malzemeler kullanarak düşük maliyetli bir güneş enerjili su ısıtma sistemi tasarladı. Bölgesindeki geri dönüşüm altyapısının yetersizliğini ve yükselen gaz maliyetlerini göz önünde bulunduran Alano, pet şişeleri ve süt kutularını değerlendirerek faturaları sıfırlayan çevreci bir alternatif oluşturmayı başardı.

Kaynak

Kaynak: https://theecologist.org/2010/may/06/...
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Sera Etkisi Sayesinde Su Sıcaklığı Yaz Aylarında 52 Dereceye Kadar Ulaşıyor

Sera Etkisi Sayesinde Su Sıcaklığı Yaz Aylarında 52 Dereceye Kadar Ulaşıyor

Geliştirilen sistem, temel fizik prensiplerinden yararlanılarak işlevsel bir mekanizmaya dönüştürüldü. Kolektör bölümünde siyaha boyanan süt kutuları güneş ışığını emerek Isıyı toplarken, kutuların etrafını çevreleyen plastik şişeler güçlü bir sera etkisi oluşturup ısı kaybını önlüyor. Boruların içinden geçen su, ısındıkça yoğunluğunun düşmesiyle kendiliğinden yükselip depoya aktarılıyor. 'Termosifon' olarak bilinen bu yöntem sayesinde mekanizma, herhangi bir elektrikli pompaya veya harici bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan kesintisiz biçimde çalışıyor. Test sonuçları, sistemin özellikle yaz döneminde su sıcaklığını 52 °C seviyesine kadar çıkardığını gösteriyor.

Ücretsiz Olarak Paylaşılan Proje Düşük Gelirli Bölgeler İçin Umut Oluyor

Ücretsiz Olarak Paylaşılan Proje Düşük Gelirli Bölgeler İçin Umut Oluyor

Brezilyalı mucit bireysel bir çözüm olarak başlattığı bu çalışmayı kısa sürede geniş ölçekli projelere taşıdı. Proje kapsamında 2008 yılına kadar yaklaşık 6.000 adet ısıtıcı üretildi; ayrıca Palma kentinde 1.800 plastik şişe kullanılarak büyük bir tesis hayata geçirildi.

Mucitin İcadı Süper Ekoloji Ödülü Kazandı

Mucitin İcadı Süper Ekoloji Ödülü Kazandı

Çevreci tasarımıyla 2004 yılında STK kategorisinde 'Super Ecologia' ödülünü kazanan Alano, 2012 yılında sistemin tüm yapım ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Bu adım, yöntemin özellikle düşük gelirli bölgelerde hızla yaygınlaşmasını sağladı. Söz konusu çalışma; döngüsel ekonomi, atık yönetimi ve yenilenebilir enerji kullanımı alanlarında dünya genelinde ilham verici bir model şeklinde değerlendirilmeye devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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