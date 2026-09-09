100 Pet Şişeyi Çatıya Kurdu: Şimdi Evde Sıcak Suyu Bedavaya Kullanıyorlar

Geliştirilen sistem, temel fizik prensiplerinden yararlanılarak işlevsel bir mekanizmaya dönüştürüldü. Kolektör bölümünde siyaha boyanan süt kutuları güneş ışığını emerek Isıyı toplarken, kutuların etrafını çevreleyen plastik şişeler güçlü bir sera etkisi oluşturup ısı kaybını önlüyor. Boruların içinden geçen su, ısındıkça yoğunluğunun düşmesiyle kendiliğinden yükselip depoya aktarılıyor. 'Termosifon' olarak bilinen bu yöntem sayesinde mekanizma, herhangi bir elektrikli pompaya veya harici bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan kesintisiz biçimde çalışıyor. Test sonuçları, sistemin özellikle yaz döneminde su sıcaklığını 52 °C seviyesine kadar çıkardığını gösteriyor.