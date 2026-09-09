Hiç Düşünmeden Milyonlarcasını Diktiler: 45 Yıl Sonra Ülkede Su Bırakmadı

Minas Gerais eyaletinin Turmalina bölgesinde yürütülen ve 'Platonun Metamorfozu: Okaliptüs Monokültürü, Toprak ve Su Gaspı' adıyla yayımlanan kapsamlı araştırma, okaliptüs dikim alanları ile doğal bitki örtüsüne sahip bölgeleri karşılaştırdı. Tam 45 yılı kapsayan verilerin analizi, endüstriyel ağaçlandırmanın yeraltı su rezervleri üzerindeki yıkıcı etkisini net bir biçimde ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre, okaliptüs yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda taban suyu seviyesi tam 4,5 metre geriledi. Ayrıca yeraltı su kaynaklarının beslenme oranında ciddi bir düşüş yaşandığı tespit edildi. Uzmanlar, yüksek buharlaşma ve terleme kapasitesine sahip bu ağaçların topraktan aşırı miktarda su çektiğini, bu durumun bölgesel yağış rejimini ve yüzeysel su akış dengesini kökten sarstığını belirtiyor.