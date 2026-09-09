Hiç Düşünmeden Milyonlarcasını Diktiler: 45 Yıl Sonra Ülkede Su Bırakmadı
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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
Kağıt ve selüloz sanayisinin en kritik ham maddelerinden biri olan okaliptüs, hızlı büyüme kapasitesi sayesinde küresel pazarda büyük bir talep görüyor. Bu alanda dünya liderleri arasında yer alan Brezilya, devasa üretim alanlarıyla dikkat çekiyor. Ancak özellikle Bahia ve Minas Gerais eyaletlerinde yoğunlaşan bu ticari tarlaların çevreye etkileri, yürütülen son bilimsel çalışmalarla endişe verici bir gerçeği gözler önüne serdi.
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45 Yıllık Veriler Çarpıcı Düşüşü Kanıtladı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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