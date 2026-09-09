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Hiç Düşünmeden Milyonlarcasını Diktiler: 45 Yıl Sonra Ülkede Su Bırakmadı

Hiç Düşünmeden Milyonlarcasını Diktiler: 45 Yıl Sonra Ülkede Su Bırakmadı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 13:31
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Kağıt ve selüloz sanayisinin en kritik ham maddelerinden biri olan okaliptüs, hızlı büyüme kapasitesi sayesinde küresel pazarda büyük bir talep görüyor. Bu alanda dünya liderleri arasında yer alan Brezilya, devasa üretim alanlarıyla dikkat çekiyor. Ancak özellikle Bahia ve Minas Gerais eyaletlerinde yoğunlaşan bu ticari tarlaların çevreye etkileri, yürütülen son bilimsel çalışmalarla endişe verici bir gerçeği gözler önüne serdi.

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Kaynak

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
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45 Yıllık Veriler Çarpıcı Düşüşü Kanıtladı

45 Yıllık Veriler Çarpıcı Düşüşü Kanıtladı

Minas Gerais eyaletinin Turmalina bölgesinde yürütülen ve 'Platonun Metamorfozu: Okaliptüs Monokültürü, Toprak ve Su Gaspı' adıyla yayımlanan kapsamlı araştırma, okaliptüs dikim alanları ile doğal bitki örtüsüne sahip bölgeleri karşılaştırdı. Tam 45 yılı kapsayan verilerin analizi, endüstriyel ağaçlandırmanın yeraltı su rezervleri üzerindeki yıkıcı etkisini net bir biçimde ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre, okaliptüs yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda taban suyu seviyesi tam 4,5 metre geriledi. Ayrıca yeraltı su kaynaklarının beslenme oranında ciddi bir düşüş yaşandığı tespit edildi. Uzmanlar, yüksek buharlaşma ve terleme kapasitesine sahip bu ağaçların topraktan aşırı miktarda su çektiğini, bu durumun bölgesel yağış rejimini ve yüzeysel su akış dengesini kökten sarstığını belirtiyor.

Kuruyan Nehirler ve "Yeşil Çöl" Tanımı

Kuruyan Nehirler ve "Yeşil Çöl" Tanımı

Benzer bir tablo Bahia bölgesinde de gözlemleniyor. Bölgede yaşayan yerel halk, tarlaların genişlemesiyle birlikte akarsu debilerinin hızla düştüğünü ifade ediyor. Geçmişte kano ile geçilebilen nehirlerin artık kuruma noktasına geldiğini aktaran Baixa Verde sakinleri, hayat kaynağını tüketen bu monokültür alanlarını 'yeşil çöl' olarak adlandırıyor.

Üretici Şirketten Savunma

Üretici Şirketten Savunma

Bölgede faaliyet gösteren dev üreticilerden Veracel Celulose şirketi ise eleştirilere karşı çıkıyor. Üretim süreçlerinde 'mozaik yönetim sistemi' uyguladıklarını belirten şirket yetkilileri, tarlaların koruma altındaki vadiler, doğal su kaynakları ve yerli bitki örtüsüyle dengeli biçimde kombine edildiğini savunuyor. Şirket ayrıca su havzalarının düzenli olarak izlendiğini ve kapsamlı çevre restorasyon projeleri yürüttüğünü öne sürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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