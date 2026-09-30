Diğer Kediyi Dövdüğü İçin Binaya Alınmayan Belalı Siyah Kedinin Afişi Güldürdü
Bir apartmanın girişine asılan uyarı afişi, X'te kısa sürede en çok konuşulan paylaşımlardan biri oldu. Fotoğraflı, yasak işaretli ve oldukça resmi bir dille hazırlanan afişte, siyah bir kedinin binaya girişinin yasak olduğu duyuruluyordu. Gerekçe de açıkça yazılmıştı: Kedi, bina içinde yaşayan diğer kediye zarar verdiği için artık içeri alınmıyordu. Bina sakinleri kediyi tamamen gözden çıkarmamış, dışarıdaki yaşam alanında mama ve su desteğiyle beslemeyi sürdürdüklerini de not düşmüştü. Yine de afişin ciddiyeti ve kedinin kameraya dik dik bakan fotoğrafı, pek çok kişiye kaçak mahkum ilanlarını hatırlattı. Kimi kedinin sabıka dosyasını kabarttı, kimi kendi binasındaki kabadayı kedileri anlattı.
İlk paylaşım şöyleydi:
Kırmızı bültenle arananlar listesinin ilk sırasına yerleştirildi
Afişin ciddiyeti kaçak mahkum ilanlarını aratmadı
Sabıka fotoğrafı pozu da ayrıca takdir topladı
Madem aranıyor, başına ödül de konmalıydı
Mahallenin "suça sürüklenen kedisi" ilan edildi
Karar kesinleşti, kalem çoktan kırıldı
Her ortamda istenmeyen olanlar kendini bu kedide gördü
İşten ikinci gününde kovulmanın kedi versiyonu
Her ailenin içinden böyle huysuz bir çocuk çıkar
Mesai saatlerini ezberleyip ağaçtan dükkâna sızan başka bir haylaz
Bahçesinde 20 kedi besleyen biri de benzer bir kabadayıyı içeri almıyor
Binaya sığınan anne kedi, ev sahibinin kedilerini dövüp gitti
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