Diğer Kediyi Dövdüğü İçin Binaya Alınmayan Belalı Siyah Kedinin Afişi Güldürdü

Bir apartmanın girişine asılan uyarı afişi, X'te kısa sürede en çok konuşulan paylaşımlardan biri oldu. Fotoğraflı, yasak işaretli ve oldukça resmi bir dille hazırlanan afişte, siyah bir kedinin binaya girişinin yasak olduğu duyuruluyordu. Gerekçe de açıkça yazılmıştı: Kedi, bina içinde yaşayan diğer kediye zarar verdiği için artık içeri alınmıyordu. Bina sakinleri kediyi tamamen gözden çıkarmamış, dışarıdaki yaşam alanında mama ve su desteğiyle beslemeyi sürdürdüklerini de not düşmüştü. Yine de afişin ciddiyeti ve kedinin kameraya dik dik bakan fotoğrafı, pek çok kişiye kaçak mahkum ilanlarını hatırlattı. Kimi kedinin sabıka dosyasını kabarttı, kimi kendi binasındaki kabadayı kedileri anlattı.