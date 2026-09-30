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Diğer Kediyi Dövdüğü İçin Binaya Alınmayan Belalı Siyah Kedinin Afişi Güldürdü

Diğer Kediyi Dövdüğü İçin Binaya Alınmayan Belalı Siyah Kedinin Afişi Güldürdü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.09.2026 - 23:02
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Bir apartmanın girişine asılan uyarı afişi, X'te kısa sürede en çok konuşulan paylaşımlardan biri oldu. Fotoğraflı, yasak işaretli ve oldukça resmi bir dille hazırlanan afişte, siyah bir kedinin binaya girişinin yasak olduğu duyuruluyordu. Gerekçe de açıkça yazılmıştı: Kedi, bina içinde yaşayan diğer kediye zarar verdiği için artık içeri alınmıyordu. Bina sakinleri kediyi tamamen gözden çıkarmamış, dışarıdaki yaşam alanında mama ve su desteğiyle beslemeyi sürdürdüklerini de not düşmüştü. Yine de afişin ciddiyeti ve kedinin kameraya dik dik bakan fotoğrafı, pek çok kişiye kaçak mahkum ilanlarını hatırlattı. Kimi kedinin sabıka dosyasını kabarttı, kimi kendi binasındaki kabadayı kedileri anlattı.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
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Afişte şu ifadeler yer alıyordu: 'Dikkat! Bu siyah kedinin binaya girişi yasaktır! Bu kedi, bina içerisindeki diğer kedimize zarar verdiği için bina içine alınmıyor. Bina sakinlerinin ve diğer kedimizin güvenliği için anlayışınızı rica ederiz. Bu kediyi bina dışında besliyoruz. Dışarıdaki yaşam alanında mama ve su desteği sağlanmaktadır. Lütfen içeri almayınız, yiyecek vermeyiniz. Göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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