Kedi Değil Terminatör: Bir Adam Evde Tekir Kedi Besleyenlerin Çok İyi Anlayacağı Anları Paylaştı

Kedi sahipleri çok iyi bilir ki her kedinin kendine has bir karakteri, kendine özgü mizacı vardır. Ancak iş tekir kedilere geldiğinde durum biraz daha farklı bir hal alıyor. Tekir kediler, bağımsız ruhları, bitmek tükenmek bilmeyen enerjileri ve ev halkına yaşattıkları sürprizlerle ev yaşamını baştan sona değiştiriyor. Onların bu ele avuca sığmaz halleri, kediseverlerin hem sabrını sınıyor hem de enerjilerine enerji katıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, evde tekir bir kediyle yaşamanın tam olarak ne anlama geldiğini gözler önüne serdi. Bir sosyal medya kullanıcısının, tekir kedisinin gün içinde yaptığı yaramazlıklar ve sergilediği komik halleri paylaştığı video izleyenleri gülümsetti.