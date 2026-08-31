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Kedi Değil Terminatör: Bir Adam Evde Tekir Kedi Besleyenlerin Çok İyi Anlayacağı Anları Paylaştı

Kedi Değil Terminatör: Bir Adam Evde Tekir Kedi Besleyenlerin Çok İyi Anlayacağı Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.08.2026 - 09:14

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Kedi sahipleri çok iyi bilir ki her kedinin kendine has bir karakteri, kendine özgü mizacı vardır. Ancak iş tekir kedilere geldiğinde durum biraz daha farklı bir hal alıyor. Tekir kediler, bağımsız ruhları, bitmek tükenmek bilmeyen enerjileri ve ev halkına yaşattıkları sürprizlerle ev yaşamını baştan sona değiştiriyor. Onların bu ele avuca sığmaz halleri, kediseverlerin hem sabrını sınıyor hem de enerjilerine enerji katıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, evde tekir bir kediyle yaşamanın tam olarak ne anlama geldiğini gözler önüne serdi. Bir sosyal medya kullanıcısının, tekir kedisinin gün içinde yaptığı yaramazlıklar ve sergilediği komik halleri paylaştığı video izleyenleri gülümsetti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/Dcbzs5...
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Peki evde tekir beslemek gerçekten diğer kedilere göre daha zor mu?

Peki evde tekir beslemek gerçekten diğer kedilere göre daha zor mu?

Tekir kediler evin bitmek bilmeyen enerjisi, neşesi ve maceracısıdır. Genetik çeşitlilikleri sayesinde genellikle oldukça sağlıklı ve dayanıklı olan bu dostlarımızın bakımı pratik olsa da, kendilerine has haylaz karakterlerine uyum sağlamak gerekir. Gün içinde evde aniden başlayan koşturmacalar, yüksek dolapların üzerine yapılan atletik sıçramalar ve koltuk tepelerinde süren oyunlar tekirli bir evin sıradan anlarıdır. Bitmek bilmeyen merakları yüzünden kapalı çekmeceleri açmak, mutfak tezgahında ne piştiğini incelemek ve yüksek aynaların üzerine çıkmak en büyük hobileridir. Bu nedenle açık ocaklara, yüksek pencerelere ve evdeki küçük objelere karşı güvenlik önlemlerini sıkı tutmak önemlidir.

Avcılık içgüdüleri son derece gelişmiş olduğu için gün içinde yeterince oyun oynamazlarsa sahibinin elini veya ayağını tatlı birer av sanıp tırmalayabilirler. Bolca tırmalama tahtası ve hareketli oyuncak sağlamak bu enerjiyi doğru yere yönlendirir. Ancak tüm bu çılgınlıklarının ardında inanılmaz derecede sadık ve sevgi dolu bir yürek saklıdır. Yaramazlık zamanları bittiğinde gözlerinizin içine bakarak yanınıza sokulurlar. Oyun seanslarının ardından kucağınıza kıvrılıp mırladıklarında, tüm o yorgunluğu ve stresi bir anda unuttururlar. Evdeki küçük yaramazlıklara ve hareketli hallerine gülüp geçebiliyorsanız, bir tekirle yaşamak hayatınıza benzersiz bir neşe, sıcaklık ve samimi bir dostluk katacaktır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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