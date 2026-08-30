Londra'da Sıcaktan Yorulan Bir Muhafız Atı Bir Anda Yere Kapaklandı

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DcHu8L...
İngiltere'nin başkenti Londra'da tarihi binaların önünde ve Kraliyet nöbet noktalarında görev yapan atlı muhafızlar, yılın her dönemi binlerce turistin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hatta turistlerin bu atlarla fotoğraf çekilirken yaşadıkları da sık sık gündem oluyor. Bu durum 'hayvan hakları' tartışmalarını da beraberinde getiriyor.
Bir kraliyet atının bir anda yere kapaklandığı anlar bir turistin cep telefonu kamerasına yansıdı. Son dönemlerde yaşanan aşırı sıcaklarda, normalden daha fazla yorulan atların hala aynı koşullarda çalışmaya devam etmesi, tepki çekti.
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İngiltere Kraliyet Muhafız Birliği'ne bağlı atlar, her türlü hava koşulunda saatler boyunca tamamen hareketsiz veya çok kısıtlı hareket alanında nöbet tutmak üzere eğitiliyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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