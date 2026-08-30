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Londra'da Sıcaktan Yorulan Bir Muhafız Atı Bir Anda Yere Kapaklandı

Londra'da Sıcaktan Yorulan Bir Muhafız Atı Bir Anda Yere Kapaklandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.08.2026 - 11:45

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İngiltere'nin başkenti Londra'da tarihi binaların önünde ve Kraliyet nöbet noktalarında görev yapan atlı muhafızlar, yılın her dönemi binlerce turistin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hatta turistlerin bu atlarla fotoğraf çekilirken yaşadıkları da sık sık gündem oluyor. Bu durum 'hayvan hakları' tartışmalarını da beraberinde getiriyor. 

Bir kraliyet atının bir anda yere kapaklandığı anlar bir turistin cep telefonu kamerasına yansıdı. Son dönemlerde yaşanan aşırı sıcaklarda, normalden daha fazla yorulan atların hala aynı koşullarda çalışmaya devam etmesi, tepki çekti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DcHu8L...
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İngiltere Kraliyet Muhafız Birliği'ne bağlı atlar, her türlü hava koşulunda saatler boyunca tamamen hareketsiz veya çok kısıtlı hareket alanında nöbet tutmak üzere eğitiliyor.

İngiltere Kraliyet Muhafız Birliği'ne bağlı atlar, her türlü hava koşulunda saatler boyunca tamamen hareketsiz veya çok kısıtlı hareket alanında nöbet tutmak üzere eğitiliyor.

Ancak beton zeminde uzun süre sabit durmak, sıcak ya da aşırı soğuk hava şartlarıyla birleştiğinde hayvanlarda aşırı yorgunluk, kramp, dolaşım bozuklukları ve ani denge kayıplarına yol açabiliyor.

Görüntülerde nöbet esnasında aniden güçsüz düşerek yere kapanan atın yardımına çevredeki görevliler yetişmeye çalışırken, üzerindeki muhafızın da zor anlar yaşadığı görülüyor. Bu üzücü olay, sosyal medya kullanıcıları ve hayvan hakları savunucuları arasında büyük bir tepki dalgası başlattı. Pek çok kişi, yüzlerce yıllık Kraliyet geleneklerinin modern dünyada hayvan refahının önüne geçmemesi gerektiğini ve bu tür nöbet sürelerinin düzenlenmesi veya kaldırılması gerektiğini vurguladı. Yetkililerden konuyla ilgili henüz resmi bir sağlık açıklaması gelmezken, olayın ardından muhafız atlarının görev şartları ve zemin düzenlemeleri yeniden gündem oldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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