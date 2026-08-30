Londra'da Sıcaktan Yorulan Bir Muhafız Atı Bir Anda Yere Kapaklandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da tarihi binaların önünde ve Kraliyet nöbet noktalarında görev yapan atlı muhafızlar, yılın her dönemi binlerce turistin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hatta turistlerin bu atlarla fotoğraf çekilirken yaşadıkları da sık sık gündem oluyor. Bu durum 'hayvan hakları' tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Bir kraliyet atının bir anda yere kapaklandığı anlar bir turistin cep telefonu kamerasına yansıdı. Son dönemlerde yaşanan aşırı sıcaklarda, normalden daha fazla yorulan atların hala aynı koşullarda çalışmaya devam etmesi, tepki çekti.