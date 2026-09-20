Yıllardır Aranan Kanıt Bir Anda Suyun Altından Çıktı

Yapılan inceleme sonucunda canlıların Chalten kurbağasına (Chaltenobatrachus grandisonae) ait iribaşlar olduğu belirlendi. Farklı gelişim aşamalarındaki larvaların bulunması, bu canlıların bölgeden yalnızca geçmediğini gösteriyordu.

Bulgular, söz konusu su havzasının tür tarafından yumurtlama ve yavruların gelişimi için kullanıldığını ortaya koydu. Los Glaciares Milli Parkı sınırları içinde Chalten kurbağasının aktif olarak ürediği ilk kez bu şekilde doğrulandı; daha önce bölgede yalnızca yetişkin bireylere ilişkin kayıtlar bulunuyordu.

Arjantin ve Şili'nin güneyindeki soğuk dağlık bölgelerinde yaşayan Chalten kurbağası hakkında sınırlı bilgi bulunuyor. Yüksek rakımlı ve ulaşılması güç alanlarda yaşaması nedeniyle gözlemlenmesi zor olan türün üreme alanının belirlenmesi, korunmasına yönelik çalışmalara da katkı sağlayacak.