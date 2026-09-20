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Yaşam
Yıllardır Aranan Kanıt Bir Anda Suyun Altından Çıktı

Yıllardır Aranan Kanıt Bir Anda Suyun Altından Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.09.2026 - 09:01
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Arjantin'in Los Glaciares Milli Parkı'nda istilacı alg kontrolü yapan bir park görevlisi, suda hareket eden canlılar fark etti. İncelemeler, nadir Chalten kurbağasının parkta ilk kez üreme halinde tespit edildiğini ortaya çıkardı.

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Park Görevlisi Alg Kontrolü Yaparken Suyun Altındaki Hareketi Fark Etti

Park Görevlisi Alg Kontrolü Yaparken Suyun Altındaki Hareketi Fark Etti

Keşif, Santa Cruz eyaletindeki Los Glaciares Milli Parkı'nın Moyano bölgesinde, Laguna Azul patikasına yakın sulak alanlarda gerçekleşti. Park görevlisi Sergio Goitía'nın asıl hedefi Didymo adlı istilacı algın bölgede bulunup bulunmadığını kontrol etmekti.

Rutin inceleme sırasında suyun altında gördüğü hareket dikkatini çekti. Goitía, kaynağını belirlemek için birkaç canlıyı geçici olarak yakaladı, yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekti ve zarar görmemeleri için bulundukları noktaya geri bıraktı.

Görüntüler daha sonra bölgedeki amfibiler üzerine çalışan uzmanlara gönderildi. Bu basit ama dikkatli davranış, sonrasında bilimsel açıdan önemli bir doğrulamaya kapı aralayacaktı.

İribaşların Chalten Kurbağasına Ait Olduğu ve Türün İlk Kez Ürediği Doğrulandı

İribaşların Chalten Kurbağasına Ait Olduğu ve Türün İlk Kez Ürediği Doğrulandı

Yapılan inceleme sonucunda canlıların Chalten kurbağasına (Chaltenobatrachus grandisonae) ait iribaşlar olduğu belirlendi. Farklı gelişim aşamalarındaki larvaların bulunması, bu canlıların bölgeden yalnızca geçmediğini gösteriyordu.

Bulgular, söz konusu su havzasının tür tarafından yumurtlama ve yavruların gelişimi için kullanıldığını ortaya koydu. Los Glaciares Milli Parkı sınırları içinde Chalten kurbağasının aktif olarak ürediği ilk kez bu şekilde doğrulandı; daha önce bölgede yalnızca yetişkin bireylere ilişkin kayıtlar bulunuyordu.

Arjantin ve Şili'nin güneyindeki soğuk dağlık bölgelerinde yaşayan Chalten kurbağası hakkında sınırlı bilgi bulunuyor. Yüksek rakımlı ve ulaşılması güç alanlarda yaşaması nedeniyle gözlemlenmesi zor olan türün üreme alanının belirlenmesi, korunmasına yönelik çalışmalara da katkı sağlayacak.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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