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Güneş Işığının Ulaşmadığı Katmanda 31 Yeni Canlı Buldular! Kameraya Yakalandı

Güneş Işığının Ulaşmadığı Katmanda 31 Yeni Canlı Buldular! Kameraya Yakalandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 17:49
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Brezilya açıklarında yapılan derin deniz araştırması, okyanusun hâlâ ne kadar az tanındığını bir kez daha gösterdi. Güney Atlantik’te çalışan uluslararası ekip, okyanusun karanlık orta katmanlarında 31 yeni deniz canlısı keşfetti. Denizanasından cam kalamara, tek hücreli dev organizmalardan ışıldayan canlılara kadar pek çok tür, gelişmiş görüntüleme sistemleriyle incelendi.

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Brezilya açıklarında yapılan derin deniz keşfi, okyanusun en gizemli bölgelerinden birinde daha önce tanımlanmamış 31 yeni türün ortaya çıkarılmasını sağladı

Brezilya açıklarında yapılan derin deniz keşfi, okyanusun en gizemli bölgelerinden birinde daha önce tanımlanmamış 31 yeni türün ortaya çıkarılmasını sağladı

Uluslararası araştırma ekibi, Güney Atlantik’teki tropikal sularda, güneş ışığının yüzeyde kaldığı alan ile deniz tabanı arasındaki geniş bölgede çalıştı.

“Okyanusun orta katmanı” olarak bilinen bu alan, Dünya’daki en büyük yaşam alanlarından biri olmasına rağmen hâlâ en az keşfedilen ekosistemler arasında yer alıyor. Bu nedenle bölgede yapılan her araştırma, deniz yaşamına dair yeni bilgilerin kapısını aralıyor.

Yeni türler okyanusun karanlık katmanında bulundu

Yeni türler okyanusun karanlık katmanında bulundu

Keşfedilen canlılar arasında denizanaları, taraklı denizanaları, sifonoforlar, tül gibi görünen deniz solucanları, larvaseanlar ve çıplak gözle görülebilecek kadar büyük tek hücreli organizmalar yer aldı. Bazı canlılar şeffaf ve jelatinimsi yapılarıyla dikkat çekerken, bazıları ışıldayan uzantıları ve sıra dışı vücut formlarıyla bilim insanlarını şaşırttı.

Araştırma ekibi, bu canlıların yalnızca görünüşleriyle değil, yaşadıkları zorlu ortama uyum sağlama biçimleriyle de önemli olduğunu belirtiyor. Karanlık, basınç ve besin kıtlığı gibi koşullarda hayatta kalabilen canlılar, okyanus ekosisteminin nasıl işlediğini anlamak açısından büyük önem taşıyor.

Keşifte cam kalamar ve denizanasıyla beslenen bir ahtapot gibi dikkat çekici gözlemler de yapıldı.

Canlılara zarar vermeden görüntülendiler

Canlılara zarar vermeden görüntülendiler

Derin deniz canlılarının çoğu çok hassas ve jelatinimsi yapıda olduğu için geleneksel örnek toplama yöntemleriyle kolayca zarar görebiliyor. Bu nedenle araştırmada, canlıları doğal ortamlarında incelemeye yarayan gelişmiş görüntüleme sistemleri kullanıldı.

Uzaktan kumandalı SuBastian aracıyla yapılan dalışlarda lazer tarama, 3D görüntüleme, yüksek kontrastlı kamera sistemleri ve genetik analizler bir arada kullanıldı. Böylece bilim insanları, türleri yıllar sürebilecek klasik süreçler yerine çok daha kısa sürede doğrulayabildi.

Araştırma sırasında denizde bir ilk olarak, tek hücreli bir mikroorganizmanın canlı hücresel yapısı 3D olarak görüntülendi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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