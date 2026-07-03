Güneş Işığının Ulaşmadığı Katmanda 31 Yeni Canlı Buldular! Kameraya Yakalandı

Keşfedilen canlılar arasında denizanaları, taraklı denizanaları, sifonoforlar, tül gibi görünen deniz solucanları, larvaseanlar ve çıplak gözle görülebilecek kadar büyük tek hücreli organizmalar yer aldı. Bazı canlılar şeffaf ve jelatinimsi yapılarıyla dikkat çekerken, bazıları ışıldayan uzantıları ve sıra dışı vücut formlarıyla bilim insanlarını şaşırttı.

Araştırma ekibi, bu canlıların yalnızca görünüşleriyle değil, yaşadıkları zorlu ortama uyum sağlama biçimleriyle de önemli olduğunu belirtiyor. Karanlık, basınç ve besin kıtlığı gibi koşullarda hayatta kalabilen canlılar, okyanus ekosisteminin nasıl işlediğini anlamak açısından büyük önem taşıyor.

Keşifte cam kalamar ve denizanasıyla beslenen bir ahtapot gibi dikkat çekici gözlemler de yapıldı.