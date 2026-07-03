Güneş Işığının Ulaşmadığı Katmanda 31 Yeni Canlı Buldular! Kameraya Yakalandı
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Brezilya açıklarında yapılan derin deniz araştırması, okyanusun hâlâ ne kadar az tanındığını bir kez daha gösterdi. Güney Atlantik’te çalışan uluslararası ekip, okyanusun karanlık orta katmanlarında 31 yeni deniz canlısı keşfetti. Denizanasından cam kalamara, tek hücreli dev organizmalardan ışıldayan canlılara kadar pek çok tür, gelişmiş görüntüleme sistemleriyle incelendi.
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Brezilya açıklarında yapılan derin deniz keşfi, okyanusun en gizemli bölgelerinden birinde daha önce tanımlanmamış 31 yeni türün ortaya çıkarılmasını sağladı
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Yeni türler okyanusun karanlık katmanında bulundu
Canlılara zarar vermeden görüntülendiler
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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