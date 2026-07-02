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Her Yıl Köprü Kuruyorlar, Yağmur Gelince Söküyorlar!

Her Yıl Köprü Kuruyorlar, Yağmur Gelince Söküyorlar!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 15:50
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Kamboçya’da Mekong Nehri üzerinde kurulan bambu köprü, klasik köprü anlayışından oldukça farklı. Kampong Cham ile Koh Paen Adası’nı birbirine bağlayan yapı, kuru sezonda inşa ediliyor; yağmur sezonu yaklaşınca ise nehrin yükselen sularına karşı dayanamayacağı için sökülüyor.

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Kamboçya’nın Kampong Cham kentinde yer alan bambu köprü, dünyanın en ilginç geçiş yapılarından biri olarak dikkat çekiyor

Kamboçya’nın Kampong Cham kentinde yer alan bambu köprü, dünyanın en ilginç geçiş yapılarından biri olarak dikkat çekiyor

Mekong Nehri üzerinde kurulan köprü, ana karayı Koh Paen Adası’na bağlıyor. Ancak bu köprü, bildiğimiz kalıcı yapılardan değil. Her yıl kuru sezonda yeniden inşa ediliyor, yağmur sezonu yaklaşınca ise nehrin yükselen sularına karşı dayanamayacağı için sökülüyor. Böylece aynı rota, yılın bir bölümünde bambu köprüyle, yağışlı dönemde ise farklı geçiş yöntemleriyle kullanılıyor.

Kuru sezonda kuruluyor, yağmur gelince kaldırılıyor

Kuru sezonda kuruluyor, yağmur gelince kaldırılıyor

Köprünün en dikkat çekici özelliği tamamen mevsimlik olması. Mekong Nehri’nin su seviyesi düştüğünde bambu direkler nehir yatağına yerleştiriliyor ve üzerine geçiş yüzeyi örülüyor. Yapı tamamlandığında yayalar, motosikletler, bisikletler ve hafif araçlar bu köprü üzerinden Koh Paen Adası’na geçebiliyor.

Uzunluğu kaynaklara göre 800 metreyi aşabiliyor ve bazı dönemlerde yaklaşık 1 kilometreye yaklaşabiliyor. Bu kadar uzun bir geçişin bambudan yapılması, köprüyü hem yerel halk hem de bölgeye gelen ziyaretçiler için ilginç hale getiriyor.

Yağmur sezonu başladığında ise nehir yükseliyor ve akıntı güçleniyor. Bambu köprü bu koşullara dayanamayacağı için tamamen sökülüyor. Kullanılan bambuların bir bölümü saklanıyor, bir bölümü ise farklı işlerde değerlendiriliyor. Nehir yeniden çekildiğinde köprü bir kez daha kuruluyor.

Beton köprüye rağmen gelenek devam ediyor

Beton köprüye rağmen gelenek devam ediyor

Bölgede daha dayanıklı ve kalıcı bir beton köprü de bulunuyor. Buna rağmen bambu köprü geleneği tamamen ortadan kalkmış değil. Çünkü bu yapı yalnızca ulaşım için değil, aynı zamanda Kampong Cham’ın kimliği ve turistik çekiciliği için de önemli bir sembol haline gelmiş durumda.

Köprüden geçmek, özellikle ziyaretçiler için sıradan bir ulaşım deneyiminden çok daha fazlası. Bambu yüzeyin esnemesi, araçların geçişiyle çıkan sesler ve nehrin üzerinde uzanan uzun ahşap yol, bu geçişi bölgenin en unutulmaz deneyimlerinden birine dönüştürüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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