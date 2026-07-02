Her Yıl Köprü Kuruyorlar, Yağmur Gelince Söküyorlar!

Köprünün en dikkat çekici özelliği tamamen mevsimlik olması. Mekong Nehri’nin su seviyesi düştüğünde bambu direkler nehir yatağına yerleştiriliyor ve üzerine geçiş yüzeyi örülüyor. Yapı tamamlandığında yayalar, motosikletler, bisikletler ve hafif araçlar bu köprü üzerinden Koh Paen Adası’na geçebiliyor.

Uzunluğu kaynaklara göre 800 metreyi aşabiliyor ve bazı dönemlerde yaklaşık 1 kilometreye yaklaşabiliyor. Bu kadar uzun bir geçişin bambudan yapılması, köprüyü hem yerel halk hem de bölgeye gelen ziyaretçiler için ilginç hale getiriyor.

Yağmur sezonu başladığında ise nehir yükseliyor ve akıntı güçleniyor. Bambu köprü bu koşullara dayanamayacağı için tamamen sökülüyor. Kullanılan bambuların bir bölümü saklanıyor, bir bölümü ise farklı işlerde değerlendiriliyor. Nehir yeniden çekildiğinde köprü bir kez daha kuruluyor.