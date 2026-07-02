Her Yıl Köprü Kuruyorlar, Yağmur Gelince Söküyorlar!
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Kamboçya’nın Kampong Cham kentinde yer alan bambu köprü, dünyanın en ilginç geçiş yapılarından biri olarak dikkat çekiyor
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Kuru sezonda kuruluyor, yağmur gelince kaldırılıyor
Beton köprüye rağmen gelenek devam ediyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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