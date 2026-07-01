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Yaşam
Nakliye Konteynerlerini Birleştirip Lüks Villaya Çevirdiler!

Nakliye Konteynerlerini Birleştirip Lüks Villaya Çevirdiler!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 14:07
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ABD’de tasarlanan Vermont Villa, konteyner ev fikrini bambaşka bir noktaya taşıdı. Dışarıdan bakıldığında siyaha boyanmış nakliye konteynerlerinden oluşan yapı, içine girildiğinde havuzu, saunası, terasları ve modern yaşam alanlarıyla lüks bir villaya dönüşüyor.

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Konteynerlerden iki katlı yaşam alanı kurdular

Konteynerlerden iki katlı yaşam alanı kurdular

Vermont Villa’nın ana yapısı, üç adet 6 metrelik konteyner ve bir adet 12 metrelik konteyner kullanılarak inşa edildi. Konteynerler yalnızca üst üste konmakla kalmadı; geniş pencereler, kapılar ve teras alanları için ciddi şekilde değiştirildi.

Evin içi iki kata yayılıyor. Ana yaşam alanında mutfak, yemek bölümü, oturma odası, elektrikli şömine ve geniş pencereler bulunuyor. Bol cam kullanımı sayesinde konteyner evlerde sık görülen dar ve karanlık atmosfer yerine daha ferah bir iç mekan oluşturulmuş.

Yapıda iki yatak odası yer alıyor. Ana yatak odası daha kompakt bir düzen sunarken, ikinci yatak odasında ranza sistemi ve kendine ait bir teras bulunuyor. Ayrıca evde ana banyo, ek yaşam alanı, çamaşır bölümü ve depolama alanları da düşünülmüş.

Havuz ve sauna da konteynerden yapıldı

Havuz ve sauna da konteynerden yapıldı

Vermont Villa’nın en dikkat çeken bölümü ise evin dışında yer alan havuz ve sauna ünitesi. Backcountry Containers’ın SaunaPlunge adını verdiği bu bölüm de ayrı bir nakliye konteynerinden üretildi.

Sauna alanı 4 yetişkine kadar kullanım sunarken, hemen yanındaki küçük havuz 6 yetişkini rahatça alabilecek şekilde tasarlandı. Bu alan, zemin kattaki terastan doğrudan erişilebilen özel bir dinlenme bölümüne dönüştürüldü.

Böylece Vermont Villa, yalnızca dönüştürülmüş konteynerlerden yapılmış bir ev değil; modern yaşam, tatil evi konforu ve alternatif mimariyi bir araya getiren dikkat çekici bir proje haline geldi. Konteynerlerin doğru tasarımla ne kadar farklı bir yaşam alanına dönüşebileceğini gösteren yapı, klasik villa anlayışına da sıra dışı bir yorum getiriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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