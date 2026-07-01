Nakliye Konteynerlerini Birleştirip Lüks Villaya Çevirdiler!

Vermont Villa’nın ana yapısı, üç adet 6 metrelik konteyner ve bir adet 12 metrelik konteyner kullanılarak inşa edildi. Konteynerler yalnızca üst üste konmakla kalmadı; geniş pencereler, kapılar ve teras alanları için ciddi şekilde değiştirildi.

Evin içi iki kata yayılıyor. Ana yaşam alanında mutfak, yemek bölümü, oturma odası, elektrikli şömine ve geniş pencereler bulunuyor. Bol cam kullanımı sayesinde konteyner evlerde sık görülen dar ve karanlık atmosfer yerine daha ferah bir iç mekan oluşturulmuş.

Yapıda iki yatak odası yer alıyor. Ana yatak odası daha kompakt bir düzen sunarken, ikinci yatak odasında ranza sistemi ve kendine ait bir teras bulunuyor. Ayrıca evde ana banyo, ek yaşam alanı, çamaşır bölümü ve depolama alanları da düşünülmüş.