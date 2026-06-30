Herkes Arsasını Verdi, O Vermedi: Sarayı Evinin Etrafına Yaptılar

Anlatılanlara göre 19. yüzyılın sonunda Bol kasabasının varlıklı denizci ailelerinden Vuković ailesi, bölgede büyük ve gösterişli bir konak yaptırmak istedi. Aile, kasabada arazi toplamaya başladı ve iddiaya göre arsa sahiplerine piyasa değerinin üzerinde teklifler sundu.

Kasabadaki birçok kişi arsasını satmayı kabul etti. Ancak Marko adlı ve 'Sila' lakabıyla bilinen bir ev sahibi, tüm tekliflere rağmen evinden vazgeçmedi. Bunun üzerine Vuković ailesinin, Marko’yu kararından döndürmek için konağı onun küçük evinin hemen etrafına inşa etmeye başladığı söyleniyor.

Büyük yapının duvarları küçük eve yalnızca birkaç metre mesafede yükselmeye başladı. Amaç, Marko’yu sıkışmış hissettirerek evini satmaya ikna etmekti. Ancak yerel hikayeye göre Marko kararından dönmedi ve evini terk etmedi.