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Herkes Arsasını Verdi, O Vermedi: Sarayı Evinin Etrafına Yaptılar

Herkes Arsasını Verdi, O Vermedi: Sarayı Evinin Etrafına Yaptılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.06.2026 - 14:35
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Hırvatistan’ın Brac Adası’ndaki Bol kasabasında bulunan sıra dışı yapı, görenleri ilk bakışta şaşırtıyor. Dışarıdan yarım kalmış eski bir bina gibi görünen yapı, içine girildiğinde bambaşka bir hikaye ortaya çıkarıyor. Çünkü dev duvarların ortasında, yıllar önce satılmadığı söylenen küçük bir ev yer alıyor.

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Evini satmayı reddedince sarayı evinin etrafına yapmaya başladılar

Evini satmayı reddedince sarayı evinin etrafına yapmaya başladılar

Anlatılanlara göre 19. yüzyılın sonunda Bol kasabasının varlıklı denizci ailelerinden Vuković ailesi, bölgede büyük ve gösterişli bir konak yaptırmak istedi. Aile, kasabada arazi toplamaya başladı ve iddiaya göre arsa sahiplerine piyasa değerinin üzerinde teklifler sundu.

Kasabadaki birçok kişi arsasını satmayı kabul etti. Ancak Marko adlı ve 'Sila' lakabıyla bilinen bir ev sahibi, tüm tekliflere rağmen evinden vazgeçmedi. Bunun üzerine Vuković ailesinin, Marko’yu kararından döndürmek için konağı onun küçük evinin hemen etrafına inşa etmeye başladığı söyleniyor.

Büyük yapının duvarları küçük eve yalnızca birkaç metre mesafede yükselmeye başladı. Amaç, Marko’yu sıkışmış hissettirerek evini satmaya ikna etmekti. Ancak yerel hikayeye göre Marko kararından dönmedi ve evini terk etmedi.

Dev yapı yarım kaldı, küçük ev adanın simgelerinden biri oldu

Dev yapı yarım kaldı, küçük ev adanın simgelerinden biri oldu

Hikayenin en ilginç kısmı ise konağın tamamlanamaması. Rivayete göre Vuković ailesinden üç kardeş, inşaat malzemesi almak için çıktıkları deniz yolculuğunda hayatlarını kaybetti. Bu trajedinin ardından büyük konak projesi yarım kaldı.

Marko’nun ise yarım kalan dev yapının içinde kalan küçük evinde yaşamaya devam ettiği anlatılıyor. Bugün bu yapının hikayesinin ne kadarının kesin olarak doğru olduğu bilinmiyor. Ancak 'evin içindeki ev', Brac Adası’nın en dikkat çekici mimari tuhaflıklarından biri haline gelmiş durumda.

Yıllar içinde yapı, yalnızca ilginç görüntüsüyle değil, küçük bir ev sahibinin büyük bir projeye karşı direnişini anlatan hikayesiyle de tanınmaya başladı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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