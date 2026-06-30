Herkes Arsasını Verdi, O Vermedi: Sarayı Evinin Etrafına Yaptılar
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Hırvatistan’ın Brac Adası’ndaki Bol kasabasında bulunan sıra dışı yapı, görenleri ilk bakışta şaşırtıyor. Dışarıdan yarım kalmış eski bir bina gibi görünen yapı, içine girildiğinde bambaşka bir hikaye ortaya çıkarıyor. Çünkü dev duvarların ortasında, yıllar önce satılmadığı söylenen küçük bir ev yer alıyor.
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Evini satmayı reddedince sarayı evinin etrafına yapmaya başladılar
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Dev yapı yarım kaldı, küçük ev adanın simgelerinden biri oldu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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