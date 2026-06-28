Devlerin Yaptığı Sanılıyordu! Gerçek 60 Milyon Yıl Öncesinden Çıktı

Giant’s Causeway’in en bilinen efsanesi, İrlandalı dev Finn McCool ile İskoç devi Benandonner arasında geçiyor. Anlatıya göre Finn McCool, rakibiyle karşılaşmak için denizin üzerine taşlardan bir yol yaptı. Bugün görülen bazalt sütunların da bu dev yolun kalıntıları olduğuna inanıldı.

Bölgenin görüntüsü de bu efsaneyi besleyecek kadar tuhaf. Yaklaşık 40 bin bazalt sütun, birbirine geçmiş şekilde kıyı boyunca diziliyor. Dışarıdan bakıldığında doğal bir oluşumdan çok, insan ya da efsanevi bir varlık tarafından inşa edilmiş gibi duruyor.