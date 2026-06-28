Devlerin Yaptığı Sanılıyordu! Gerçek 60 Milyon Yıl Öncesinden Çıktı
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Efsaneye göre devler yaptı
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Gerçek hikaye devlerden değil volkanlardan çıktı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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