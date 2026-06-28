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Devlerin Yaptığı Sanılıyordu! Gerçek 60 Milyon Yıl Öncesinden Çıktı

Devlerin Yaptığı Sanılıyordu! Gerçek 60 Milyon Yıl Öncesinden Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.06.2026 - 10:16
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Kuzey İrlanda’nın en ünlü doğal yapılarından Giant’s Causeway, yüzyıllardır devlerle anlatılan efsanelere konu oluyordu. Ancak yeni araştırma, 40 binden fazla bazalt sütundan oluşan bu sıra dışı yapının ardında çok daha büyük bir volkanik hikaye olduğunu ortaya koydu.

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Efsaneye göre devler yaptı

Efsaneye göre devler yaptı

Giant’s Causeway’in en bilinen efsanesi, İrlandalı dev Finn McCool ile İskoç devi Benandonner arasında geçiyor. Anlatıya göre Finn McCool, rakibiyle karşılaşmak için denizin üzerine taşlardan bir yol yaptı. Bugün görülen bazalt sütunların da bu dev yolun kalıntıları olduğuna inanıldı.

Bölgenin görüntüsü de bu efsaneyi besleyecek kadar tuhaf. Yaklaşık 40 bin bazalt sütun, birbirine geçmiş şekilde kıyı boyunca diziliyor. Dışarıdan bakıldığında doğal bir oluşumdan çok, insan ya da efsanevi bir varlık tarafından inşa edilmiş gibi duruyor.

Gerçek hikaye devlerden değil volkanlardan çıktı

Gerçek hikaye devlerden değil volkanlardan çıktı

Yeni araştırma, Giant’s Causeway’in Kuzey Atlantik’in açılmaya başladığı dönemde yaşanan büyük volkanik hareketlerle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 60 milyon yıl önce yeryüzüne çıkan lavlar soğudukça büzüldü, çatladı ve bugün görülen geometrik bazalt sütunları oluşturdu.

Bilim insanları uzun süre bu bölgedeki volkanik kayaçların yaklaşık 13,5 milyon yıllık geniş bir süreçte oluştuğunu düşünüyordu. Ancak yeni tarihlendirme çalışmaları, bu sürenin yaklaşık 5,5 milyon yıla indiğini ortaya koydu. Yani bölgenin volkanik geçmişi, sanılandan çok daha yoğun ve hızlı yaşanmış olabilir.

Araştırmada Giant’s Causeway yalnızca Kuzey İrlanda’ya ait yerel bir oluşum gibi değil, çok daha büyük bir jeolojik olayın parçası olarak değerlendiriliyor. Aynı volkanik sistemin izleri İskoçya, Faroe Adaları, Grönland ve Kuzey Atlantik çevresindeki başka bölgelerde de görülüyor. Bu da Giant’s Causeway’i, devlerin değil ama Dünya’nın milyonlarca yıl önceki dev volkanik gücünün eseri haline getiriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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