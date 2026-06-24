16 Şeritli Dev Köprü Tamamlanınca 5 Dünya Rekoru Kıracak
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Dünyanın en büyük çift katlı asma köprü projelerinden biri olarak gösterilen Shiziyang Grand Bridge’de önemli bir aşama geride kaldı. 16 şeritli olarak tasarlanan dev köprünün kuleleri tamamlandı. Projenin tamamlandığında 5 farklı dünya rekoru kırması bekleniyor.
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16 şeritli çift katlı köprü inşa ediliyor
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5 dünya rekoru kırması bekleniyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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