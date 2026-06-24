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16 Şeritli Dev Köprü Tamamlanınca 5 Dünya Rekoru Kıracak

16 Şeritli Dev Köprü Tamamlanınca 5 Dünya Rekoru Kıracak

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.06.2026 - 17:32
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Dünyanın en büyük çift katlı asma köprü projelerinden biri olarak gösterilen Shiziyang Grand Bridge’de önemli bir aşama geride kaldı. 16 şeritli olarak tasarlanan dev köprünün kuleleri tamamlandı. Projenin tamamlandığında 5 farklı dünya rekoru kırması bekleniyor.

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16 şeritli çift katlı köprü inşa ediliyor

16 şeritli çift katlı köprü inşa ediliyor

Shiziyang Grand Bridge, Pearl River Estuary üzerinde yükselen büyük ulaşım ağının merkezinde yer alıyor. Köprü, Guangzhou’nun Nansha bölgesi ile Dongguan tarafındaki yerleşimleri birbirine bağlayacak.

Projede iki katlı bir yol sistemi kullanılıyor. Toplam 16 şeritli olarak planlanan köprü, bölgedeki yoğun trafiği rahatlatmak ve şehirler arasındaki ulaşımı hızlandırmak için tasarlandı.

Köprünün ana kuleleri 342 metre yüksekliğe ulaştı. Bu da yaklaşık 110 katlı bir binaya denk gelen devasa bir yükseklik anlamına geliyor. Ana açıklığın ise 2.180 metre olması planlanıyor.

5 dünya rekoru kırması bekleniyor

5 dünya rekoru kırması bekleniyor

Shiziyang Grand Bridge tamamlandığında çift katlı asma köprüler arasında 5 farklı alanda dünya rekoru kırması bekleniyor. Bunlar ana açıklık uzunluğu, şerit sayısı, ana kule yüksekliği, ankraj çapı ve ana kablo çapı olarak sıralanıyor.

Proje yalnızca köprünün kendisinden ibaret değil. Yaklaşık 35 kilometrelik daha büyük bir bağlantı hattının parçası olan yapı, Guangzhou ile Dongguan arasındaki ulaşımı daha hızlı hale getirecek. Bu bağlantının, Büyük Körfez Bölgesi olarak bilinen ekonomik alanda şehirler arası hareketliliği artırması hedefleniyor. Köprünün 2029 yılında tamamlanması bekleniyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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