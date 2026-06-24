16 Şeritli Dev Köprü Tamamlanınca 5 Dünya Rekoru Kıracak

Shiziyang Grand Bridge, Pearl River Estuary üzerinde yükselen büyük ulaşım ağının merkezinde yer alıyor. Köprü, Guangzhou’nun Nansha bölgesi ile Dongguan tarafındaki yerleşimleri birbirine bağlayacak.

Projede iki katlı bir yol sistemi kullanılıyor. Toplam 16 şeritli olarak planlanan köprü, bölgedeki yoğun trafiği rahatlatmak ve şehirler arasındaki ulaşımı hızlandırmak için tasarlandı.

Köprünün ana kuleleri 342 metre yüksekliğe ulaştı. Bu da yaklaşık 110 katlı bir binaya denk gelen devasa bir yükseklik anlamına geliyor. Ana açıklığın ise 2.180 metre olması planlanıyor.