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420 Milyon Yıllık Dev Canlının Ne Olduğunu Hala Çözemediler

420 Milyon Yıllık Dev Canlının Ne Olduğunu Hala Çözemediler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.06.2026 - 15:11
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Bilim insanları, uzun yıllardır dev bir mantar olduğu düşünülen Prototaxites adlı antik canlının aslında bambaşka bir yaşam formu olabileceğini öne sürdü. 8 metreye kadar uzayabildiği belirtilen bu tuhaf organizma, Dünya’daki yaşam ağacında bilinen hiçbir yere tam olarak oturmuyor.

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Ne bitki ne mantar ne de alg

Ne bitki ne mantar ne de alg

Prototaxites, yaklaşık 420 milyon ila 375 milyon yıl önce, Devoniyen Dönem’de yaşadı. Görünüş olarak dalsız, silindir biçimli ağaç gövdelerini andırıyordu. Bazı türlerinin 8 metreye kadar uzayabildiği ve yaklaşık 1 metre genişliğe ulaşabildiği belirtiliyor.

Bu özellikleriyle Prototaxites, karada yaşamış ilk dev organizmalardan biri olarak kabul ediliyor. Ancak asıl mesele boyutundan çok ne olduğu. Çünkü bilim insanları bu canlıyı yıllar boyunca yaşam ağacında net bir yere yerleştiremedi.

Daha önceki kimyasal analizler, Prototaxites’in bitkiler gibi havadaki karbondioksitten besin üretmediğini; çürüyen organik maddelerden beslendiğini düşündürmüştü. Bu nedenle dev bir mantar olabileceği fikri uzun süre öne çıktı.

Bilinen yaşam ağacına sığmıyor

Bilinen yaşam ağacına sığmıyor

Yeni çalışmada araştırmacılar, İskoçya’daki Rhynie chert bölgesinde bulunan Prototaxites taiti fosillerini inceledi. Bu fosiller, erken kara bitkileri ve hayvanlarının olağanüstü şekilde korunduğu bir tortul alanda bulunduğu için bilim insanlarına detaylı karşılaştırma yapma fırsatı verdi.

Fosilin iç yapısında mantarlardaki tüplere benzeyen yapılar görüldü. Ancak bu tüplerin dallanma ve yeniden birleşme biçimi, günümüz mantarlarında görülen yapılardan oldukça farklıydı. Kimyasal analizler de Prototaxites’in aynı dönemde yaşamış gerçek mantarlardan belirgin şekilde ayrıldığını gösterdi.

Araştırmacılara göre Prototaxites, mantar, bitki, hayvan ya da protist olarak bilinen grupların hiçbirine tam olarak uymuyor olabilir. Bu da onun tamamen soyu tükenmiş, bugün karşılığı olmayan ayrı bir yaşam koluna ait olabileceği anlamına geliyor. Kısacası bilim insanları, 420 milyon yıl önce Dünya’da yaşamış bu dev canlının ne olduğunu hala kesin olarak bilmiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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