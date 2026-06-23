420 Milyon Yıllık Dev Canlının Ne Olduğunu Hala Çözemediler
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Bilim insanları, uzun yıllardır dev bir mantar olduğu düşünülen Prototaxites adlı antik canlının aslında bambaşka bir yaşam formu olabileceğini öne sürdü. 8 metreye kadar uzayabildiği belirtilen bu tuhaf organizma, Dünya’daki yaşam ağacında bilinen hiçbir yere tam olarak oturmuyor.
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Ne bitki ne mantar ne de alg
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Bilinen yaşam ağacına sığmıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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