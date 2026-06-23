420 Milyon Yıllık Dev Canlının Ne Olduğunu Hala Çözemediler

Prototaxites, yaklaşık 420 milyon ila 375 milyon yıl önce, Devoniyen Dönem’de yaşadı. Görünüş olarak dalsız, silindir biçimli ağaç gövdelerini andırıyordu. Bazı türlerinin 8 metreye kadar uzayabildiği ve yaklaşık 1 metre genişliğe ulaşabildiği belirtiliyor.

Bu özellikleriyle Prototaxites, karada yaşamış ilk dev organizmalardan biri olarak kabul ediliyor. Ancak asıl mesele boyutundan çok ne olduğu. Çünkü bilim insanları bu canlıyı yıllar boyunca yaşam ağacında net bir yere yerleştiremedi.

Daha önceki kimyasal analizler, Prototaxites’in bitkiler gibi havadaki karbondioksitten besin üretmediğini; çürüyen organik maddelerden beslendiğini düşündürmüştü. Bu nedenle dev bir mantar olabileceği fikri uzun süre öne çıktı.