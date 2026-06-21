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Her Gün 6 Bin Kez Kum Torbasına Vurdu: Ellerinin Son Hali Şaşkına Çevirdi

Her Gün 6 Bin Kez Kum Torbasına Vurdu: Ellerinin Son Hali Şaşkına Çevirdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.06.2026 - 10:16
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Dövüş sanatlarında bazı teknikler var ki dışarıdan bakınca neredeyse film sahnesi gibi görünüyor. Çinli kung fu ustası Zhang Longxiang’ın elleri de tam olarak böyle bir hikayenin sonucu. 53 yaşındaki Zhang, yıllardır “Iron Sand Palm” olarak bilinen geleneksel kung fu tekniği üzerinde çalışıyor.

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20 yıl boyunca aynı tekniği çalıştı

20 yıl boyunca aynı tekniği çalıştı

Zhang Longxiang’ın kung fu merakı çocukluk yıllarında başladı. Ancak hayatını değiştiren asıl karşılaşma 1998 yılında oldu. Iron Palm tekniğiyle tanınan usta Yang Xinchuan ile tanışınca bu alana tamamen yönelmeye karar verdi.

Zhang, bu tekniği öğrenmek için yıllarını verdi. Önce uzun süre eğitim aldı, ardından ustasının resmi öğrencisi olarak çalışmaya devam etti. Süreç ise dışarıdan göründüğü kadar gösterişli değildi.

Kendi anlatımına göre antrenman sıkıcı ve acı vericiydi. Her gün defalarca aynı hareketi yapmak zorundaydı. Hatta Zhang, günde yaklaşık 6 bin kez kum torbasına vurduğunu söylüyor.

Torbaların içinde sıradan kum yerine küçük çelik bilyeler bulunuyordu. Zhang, yıllar boyunca avuç içiyle, elinin kenarıyla ve parmak eklemleriyle bu torbalara vurarak çalıştı. Zamanla ellerinde kalın nasırlar oluştu ve avuçları belirgin şekilde kalınlaştı.

Filmlerdeki kızgın kum sahnesi gerçek değilmiş

Filmlerdeki kızgın kum sahnesi gerçek değilmiş

Iron Sand Palm denince birçok kişinin aklına eski kung fu filmlerindeki sahneler geliyor. Özellikle ellerini kızgın kuma sokan dövüşçüler, bu tekniğin en abartılı görüntülerinden biri gibi anlatılıyor.

Ancak Zhang bu konuda oldukça net. Kendisinin hiçbir zaman ellerini kızgın kuma sokmadığını, bunun kung fu filmlerinin uydurduğu bir kurgu olduğunu söylüyor.

Onun çalışması daha çok uzun süreli tekrar, darbe dayanıklılığı ve geleneksel antrenman disiplinine dayanıyor. Antrenman sırasında ustasının verdiği geleneksel bir tıbbi şarabı ellerine sürdüğünü de anlatıyor. Zhang’a göre bu karışım hem ellerini ciddi sakatlanmalardan korumaya hem de avuçlarının kalınlaşmasına yardımcı oldu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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