Her Gün 6 Bin Kez Kum Torbasına Vurdu: Ellerinin Son Hali Şaşkına Çevirdi

Zhang Longxiang’ın kung fu merakı çocukluk yıllarında başladı. Ancak hayatını değiştiren asıl karşılaşma 1998 yılında oldu. Iron Palm tekniğiyle tanınan usta Yang Xinchuan ile tanışınca bu alana tamamen yönelmeye karar verdi.

Zhang, bu tekniği öğrenmek için yıllarını verdi. Önce uzun süre eğitim aldı, ardından ustasının resmi öğrencisi olarak çalışmaya devam etti. Süreç ise dışarıdan göründüğü kadar gösterişli değildi.

Kendi anlatımına göre antrenman sıkıcı ve acı vericiydi. Her gün defalarca aynı hareketi yapmak zorundaydı. Hatta Zhang, günde yaklaşık 6 bin kez kum torbasına vurduğunu söylüyor.

Torbaların içinde sıradan kum yerine küçük çelik bilyeler bulunuyordu. Zhang, yıllar boyunca avuç içiyle, elinin kenarıyla ve parmak eklemleriyle bu torbalara vurarak çalıştı. Zamanla ellerinde kalın nasırlar oluştu ve avuçları belirgin şekilde kalınlaştı.