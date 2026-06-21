Her Gün 6 Bin Kez Kum Torbasına Vurdu: Ellerinin Son Hali Şaşkına Çevirdi
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Dövüş sanatlarında bazı teknikler var ki dışarıdan bakınca neredeyse film sahnesi gibi görünüyor. Çinli kung fu ustası Zhang Longxiang’ın elleri de tam olarak böyle bir hikayenin sonucu. 53 yaşındaki Zhang, yıllardır “Iron Sand Palm” olarak bilinen geleneksel kung fu tekniği üzerinde çalışıyor.
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20 yıl boyunca aynı tekniği çalıştı
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Filmlerdeki kızgın kum sahnesi gerçek değilmiş
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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