Belgelerde yer alan program başlıkları da en az üye listesi kadar ilgi çekti. Dialog toplantılarında yapay zeka, savaş teknolojileri, nükleer enerji, din, siyaset ve para gibi konuların ele alındığı aktarıldı. Programda 'III. Dünya Savaşı’nda Yol Almak', 'Savaş Alanı Teknolojileri', “Nükleeri Geri Getir” ve 'Para Mutluluğu Satın Alır mı?' gibi oturumlar bulunduğu belirtildi.

Daha dikkat çekici başlıklardan biri ise 'Tarikat İnşa Et' oldu. Bunun yanında 'Parti İnşa Et' ve 'Seks Hayatınız Nasıl?' gibi sıra dışı oturumların da programda yer aldığı aktarıldı. Katılımcıların geleceğe dair öngörülerinde ise yapay zekanın iş, savaş, eğitim ve inanç alanlarını kısa sürede dönüştüreceği fikrinin öne çıktığı belirtildi.