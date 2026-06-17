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Zenginlerin Gizli Cemiyeti İfşa Oldu: Listede Tam 222 İsim Var

Zenginlerin Gizli Cemiyeti İfşa Oldu: Listede Tam 222 İsim Var

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.06.2026 - 16:11
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ABD’nin siyaset, teknoloji ve finans dünyasındaki güçlü isimlerini bir araya getirdiği belirtilen kapalı cemiyet Dialog, sızan üye listesiyle gündeme geldi. Milyarder yatırımcı Peter Thiel tarafından 2006’da kurulan yapının, yıllardır üyelerinin kim olduğunu açıklamadığı ve yalnızca davetle girilebilen toplantılar düzenlediği aktarıldı.

WIRED’ın doğruladığı belgelerle ortaya çıkan listede 222 kişinin yer aldığı belirtildi.

Kaynak 1, Kaynak 2, Kaynak 3

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Dialog yıllardır kapalı kapılar ardında toplanıyor

Dialog yıllardır kapalı kapılar ardında toplanıyor

Dialog, PayPal ve Palantir’in kurucu ortaklarından Peter Thiel tarafından 2006 yılında kuruldu. Sadece davetle girilebildiği belirtilen yapı, ABD’li yetkilileri, yabancı hükümet temsilcilerini, Silikon Vadisi yöneticilerini ve finans dünyasından isimleri kayıt dışı toplantılarda bir araya getiriyor.

Cemiyetin yıllar boyunca kamuoyunda neredeyse hiç iz bırakmadan faaliyet yürüttüğü aktarılıyor. Daha önce Arizona ve Venedik gibi yerlerde toplantılar düzenleyen Dialog, teknoloji ve siyaset dünyasının kapalı buluşmalarından biri olarak değerlendiriliyor.

222 kişilik listede kimler var?

222 kişilik listede kimler var?

Sızan kayıt listesinde siyaset, teknoloji, finans, medya, akademi ve güvenlik alanlarından birçok isim yer aldı. Haberde adı geçen isimler şöyle:

  • Immad Akhund: Mercury kurucusu ve CEO’su

  • Türki El Faysal El Suud: Kral Faysal Vakfı kurucusu, Suudi Arabistan eski İstihbarat Bakanı

  • Reema El-Suud: Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçisi

  • John Arnold: Arnold Ventures eş başkanı, Centaurus Advisors eski kurucusu

  • Susan Athey: Stanford İşletme Yüksek Lisans Okulu profesörü, ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Birimi eski baş ekonomisti

  • Peter Attia: Attia Medical hekimi, Outlive kitabının yazarı

  • Scott Belsky: A24 Films ortağı, Adobe eski strateji ve ürün direktörü, Behance kurucusu

  • Nicolas Berggruen: Berggruen Holdings kurucusu ve başkanı

  • Scott Bessent: ABD Hazine Bakanı

  • Preet Bharara: New York Güney Bölgesi eski federal savcısı

  • Elizabeth Blackburn: Salk Biyomedikal Araştırmalar Enstitüsü eski başkanı, Nobel Ödülü sahibi

  • Sarah Bond: Microsoft Xbox Başkanı

  • Cory Booker: New Jersey Senatörü

  • Rachel Brand: Walmart baş hukuk müşaviri ve kurumsal sekreteri, ABD Adalet Bakanlığı eski yardımcı başsavcısı

  • Scooter Braun: Hybe America CEO’su, Ithaca Holdings kurucusu

  • Pete Briger: Fortress Investment Group müdürü ve yönetim kurulu başkanı

  • Greg Brockman: OpenAI kurucu ortağı ve başkanı, Stripe eski CTO’su

  • Manuel Bronstein: Roblox baş ürün sorumlusu

  • Peter Brown: Renaissance Technologies CEO’su

  • Thasunda Brown Duckett: TIAA başkanı ve CEO’su

  • Sophia Bush: One Tree Hill oyuncusu

  • Mike Cannon-Brookes: Atlassian kurucu ortağı ve eş CEO’su

  • Cesar Carvalho: Wellhub kurucu ortağı ve CEO’su

  • Wences Casares: Xapo Bank kurucusu ve eski CEO’su, Wanako Games, Banco Lemon ve Lemon Wallet kurucusu

  • Julian Castro: ABD Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı eski bakanı

  • Bob Cialdini: Influence kitabının yazarı

  • Matt Clifford: Birleşik Krallık hükümeti Başbakanlık AI Fırsatları Danışmanı, Entrepreneur First kurucu ortağı

  • Caroline Cochran: Oklo kurucu ortağı ve COO’su

  • Matt Cohler: Benchmark eski genel ortağı

  • Scott Cook: Intuit kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı

  • Tyler Cowen: George Mason Üniversitesi ekonomi profesörü, Mercatus Center direktörü

  • Ted Cruz: Teksas Senatörü

  • Adam D’Angelo: Quora kurucu ortağı ve CEO’su, Facebook eski CTO’su

  • Mitch Daniels: Indiana eski valisi, Purdue Üniversitesi eski başkanı

  • Dan Driscoll: ABD Kara Kuvvetleri Bakanı

  • Charles Duhigg: The Power of Habit ve Supercommunicators kitaplarının yazarı

  • Steve Ells: Chipotle kurucusu ve eski CEO’su

  • Tim Ferriss: The 4-Hour Workweek, The 4-Hour Body ve The 4-Hour Chef yazarı, The Tim Ferriss Show sunucusu

  • Marcos Galperin: MercadoLibre kurucu ortağı ve CEO’su

  • Atul Gawande: Being Mortal ve The Checklist Manifesto yazarı, USAID eski küresel sağlık yardımcı yöneticisi

  • Tom Gold Galperin: MercadoLibre kurucu ortağı ve CEO’su

  • Joseph Gordon-Levitt: 500 Days of Summer, Inception, Looper ve Snowden filmlerinin oyuncusu

  • Adam Grant: Wharton İşletme Okulu örgütsel psikoloji uzmanı, Think Again, Originals ve Give and Take yazarı

  • Severin Hacker: Duolingo kurucu ortağı ve CTO’su

  • Jonathan Haidt: NYU Stern İşletme Okulu profesörü, The Anxious Generation, The Righteous Mind ve The Coddling of the American Mind yazarı

  • Peggy Hamburg: ABD Gıda ve İlaç Dairesi eski komisyon üyesi

  • Sam Harris: Making Sense podcast sunucusu, Free Will, Lying ve Waking Up yazarı

  • Jim Himes: Connecticut Kongre Üyesi

  • Auren Hoffman: NOB8 CEO’su, SafeGraph yönetim kurulu başkanı ve eski CEO’su, LiveRamp kurucusu ve eski CEO’su, Dialog yönetim kurulu başkanı

  • Reid Hoffman: Greylock Partners ortağı, LinkedIn kurucu ortağı ve eski yürütme kurulu başkanı

  • Rob Hur: ABD Adalet Bakanlığı eski özel müşaviri

  • Bob Jain: Millennium Management CIO’su, Jain Family Institute kurucusu

  • Bryan Johnson: Kernel ve Blueprint kurucusu ve CEO’su

  • Kaja Kallas: Avrupa Komisyonu başkan yardımcısı, Estonya eski başbakanı

  • Gaurva Kapadia: XN kurucusu ve CEO’su

  • Karen Karniol-Tambour: Bridgewater Associates eş CIO’su

  • Garry Kasparov: Eski Dünya Satranç Şampiyonu, Rus Muhalefet Hareketi Koordinasyon Konseyi eski üyesi

  • Neal Katyal: Milbank ortağı, Hogan Lovells eski ortağı ve Yüksek Mahkeme uygulaması lideri

  • Şahid Hakkan Abbasi: Pakistan eski başbakanı, Airblue kurucusu

  • Ezra Klein: The New York Times köşe yazarı, Vox kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni, The Ezra Klein Show sunucusu

  • Taro Kono: Japonya Dijital Bakanı, Japonya eski Savunma Bakanı

  • Henry Kravis: Kohlberg Kravis Roberts & Co. kurucu ortağı, eş başkanı ve eş CEO’su

  • Jared Kushner: Affinity Partners kurucusu

  • Jason Kwon: OpenAI strateji direktörü

  • Leonard Leo: Federalist Society eş başkanı ve eski yürütme başkan yardımcısı

  • Jon Levin: Stanford Üniversitesi başkanı

  • Howie Liu: Airtable kurucusu ve CEO’su

  • Joe Lonsdale: 8VC kurucu ortağı, Palantir ve Addepar kurucu ortağı

  • Micky Malka: Ribbit Capital kurucusu ve yönetici ortağı

  • Stan McChrystal: McChrystal Group kurucusu ve CEO’su, ABD Kara Kuvvetleri eski generali

  • Neal Mohan: YouTube CEO’su

  • Lisa Monaco: ABD Adalet Bakanlığı eski yardımcı başsavcısı

  • Wes Moore: Maryland Valisi

  • Elon Musk: SpaceX kurucusu ve CEO’su, Tesla Motors kurucu ortağı ve CEO’su

  • Demet Mutlu: Girişimci, Türk iş insanı

  • Vas Narasimhan: Novartis CEO’su

  • Grover Norquist: Americans for Tax Reform başkanı

  • Mike Novogratz: Galaxy Digital CEO’su, Fortress Investment Group eski CIO’su

  • Jim O’Neill: ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı bakan yardımcılığı adayı, Thiel Fellowship kurucu ortağı

  • Chamath Palihapitiya: Social Capital LP kurucusu ve CEO’su, Golden State Warriors eş sahibi

  • Benj Pasek: La La Land, The Greatest Showman ve Dear Evan Hansen söz yazarı ve yapımcısı, Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödülü sahibi

  • Daniel Pink: Drive, To Sell is Human ve The Power of Regret yazarı, Al Gore’un eski baş konuşma yazarı

  • Steven Pinker: Harvard Üniversitesi profesörü, Enlightenment Now ve The Better Angels of Our Nature yazarı

  • Jared Polis: Colorado Valisi

  • Jonathan Ross: Groq kurucusu ve CEO’su

  • Robert Rubin: ABD eski Hazine Bakanı, Goldman Sachs eski eş başkanı

  • Gretchen Rubin: Happier with Gretchen Rubin sunucusu, The Happiness Project, Better Than Before ve The Four Tendencies yazarı

  • Şeyh Nawaf Suud Nasır El-Sabah: Kuveyt Petrol Kurumu CEO’su

  • Will Scharf: Oscar Health kurucu ortağı ve CTO’su

  • Mario Schlosser: ABD Beyaz Saray genel sekreteri ve başkan yardımcısı

  • Eric Schmidt: Schmidt Futures kurucusu, Google ve Alphabet eski CEO’su

  • Dan Schulman: PayPal eski başkanı ve CEO’su

  • Drew Scott: Scott Brothers Global kurucu ortağı, Property Brothers eş sunucusu

  • Kim Scott: Radical Candor yazarı

  • Pete Shadbolt: PsiQuantum kurucusu ve baş bilim insanı

  • Ali Siddiqui: OnZero yönetim kurulu başkanı, Pakistan’ın eski ABD Büyükelçisi

  • Barry Silbert: Digital Currency Group kurucusu ve CEO’su

  • Anne-Marie Slaughter: New America CEO’su, Princeton profesörü, ABD Dışişleri Bakanlığı eski politika planlama direktörü

  • Charlie Songhurst: Meta yönetim kurulu üyesi, Microsoft eski kurumsal strateji başkanı

  • Jens Spahn: Alman Federal Meclisi milletvekili, Almanya eski Federal Sağlık Bakanı

  • Scott Stephenson: Verisk Analytics yönetim kurulu başkanı, başkanı ve CEO’su

  • Barry Sternlicht: Starwood Capital Group kurucu ortağı, yönetim kurulu başkanı ve CEO’su

  • Bret Stephens: The New York Times köşe yazarı ve yardımcı editörü, Pulitzer Ödülü sahibi

  • Lawrence Summers: Harvard Üniversitesi eski başkanı, ABD eski Hazine Bakanı

  • Astro Teller: X Moonshots kaptanı

  • Peter Thiel: Founders Fund, Palantir, PayPal ve Dialog kurucu ortağı

  • Nick Thompson: The Atlantic CEO’su, Wired Magazine eski genel yayın yönetmeni

  • John Townsend: Boundaries kitabının yazarı

  • Tom Tugendhat: Birleşik Krallık milletvekili

  • Tim Urban: Wait But Why yazarı ve illüstratörü, What’s Our Problem? kitabının yazarı

  • Rick Warren: The Purpose Driven Life yazarı, Pastor Rick’s Daily Hope podcast sunucusu

  • Strauss Zelnick: Take-Two Interactive Software yönetim kurulu başkanı ve CEO’su

  • Shivon Zilis: Neuralink direktörü

  • Alexus Grynkewich: NATO’nun Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı ve ABD Avrupa Komutanlığı başkanı

  • Randy Kroszner: Eski Fed yöneticisi

  • Jonathan Greenblatt: Anti-Defamation League CEO’su

  • Peter Goettler: Cato Enstitüsü başkanı

  • Ryan Stowers: Charles Koch Vakfı direktörü

  • Roger Myerson: Nobel ödüllü ekonomist

  • Souad Mekhennet: Washington Post ulusal güvenlik muhabiri

Kayıtlarda mevcut ve eski hükümet yetkilileri, senatörler, askeri isimler, eski istihbarat bağlantılı kişiler, büyük şirket yöneticileri, medya mensupları, akademisyenler ve yatırımcılar da yer aldı.

Toplantı başlıkları dikkat çekti

Toplantı başlıkları dikkat çekti

Belgelerde yer alan program başlıkları da en az üye listesi kadar ilgi çekti. Dialog toplantılarında yapay zeka, savaş teknolojileri, nükleer enerji, din, siyaset ve para gibi konuların ele alındığı aktarıldı. Programda 'III. Dünya Savaşı’nda Yol Almak', 'Savaş Alanı Teknolojileri', “Nükleeri Geri Getir” ve 'Para Mutluluğu Satın Alır mı?' gibi oturumlar bulunduğu belirtildi.

Daha dikkat çekici başlıklardan biri ise 'Tarikat İnşa Et' oldu. Bunun yanında 'Parti İnşa Et' ve 'Seks Hayatınız Nasıl?' gibi sıra dışı oturumların da programda yer aldığı aktarıldı. Katılımcıların geleceğe dair öngörülerinde ise yapay zekanın iş, savaş, eğitim ve inanç alanlarını kısa sürede dönüştüreceği fikrinin öne çıktığı belirtildi.

Sızıntı web sitesindeki açıkla ortaya çıktı

Sızıntı web sitesindeki açıkla ortaya çıktı

Dialog’un üye listesi, cemiyetin internet sitesindeki bir açık nedeniyle ortaya çıktı. İsviçreli hacktivist Maia Arson Crimew, listenin kendisine anonim bir ihbarla ulaştığını söyledi. Habere göre dizin, Dialog’un internet sitesinin kaynak koduna gömülüydü ve sayfanın kaynağına bakan kişiler tarafından görüntülenebiliyordu.

Kayıtlarda katılımcıların üyelik durumu, biyografileri, yaşadıkları şehirler ve özel erişim jetonları gibi bilgilerin yer aldığı aktarıldı. Dialog’un katılımcılardan siyasi eğilim gibi hassas bilgileri de topladığı, hatta üyelerine 'aşk arıyor musunuz?' sorusunu yönelttiği belirtildi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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