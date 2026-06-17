Zenginlerin Gizli Cemiyeti İfşa Oldu: Listede Tam 222 İsim Var

Sızan kayıt listesinde siyaset, teknoloji, finans, medya, akademi ve güvenlik alanlarından birçok isim yer aldı. Haberde adı geçen isimler şöyle:
Immad Akhund: Mercury kurucusu ve CEO’su
Türki El Faysal El Suud: Kral Faysal Vakfı kurucusu, Suudi Arabistan eski İstihbarat Bakanı
Reema El-Suud: Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçisi
John Arnold: Arnold Ventures eş başkanı, Centaurus Advisors eski kurucusu
Susan Athey: Stanford İşletme Yüksek Lisans Okulu profesörü, ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Birimi eski baş ekonomisti
Peter Attia: Attia Medical hekimi, Outlive kitabının yazarı
Scott Belsky: A24 Films ortağı, Adobe eski strateji ve ürün direktörü, Behance kurucusu
Nicolas Berggruen: Berggruen Holdings kurucusu ve başkanı
Scott Bessent: ABD Hazine Bakanı
Preet Bharara: New York Güney Bölgesi eski federal savcısı
Elizabeth Blackburn: Salk Biyomedikal Araştırmalar Enstitüsü eski başkanı, Nobel Ödülü sahibi
Sarah Bond: Microsoft Xbox Başkanı
Cory Booker: New Jersey Senatörü
Rachel Brand: Walmart baş hukuk müşaviri ve kurumsal sekreteri, ABD Adalet Bakanlığı eski yardımcı başsavcısı
Scooter Braun: Hybe America CEO’su, Ithaca Holdings kurucusu
Pete Briger: Fortress Investment Group müdürü ve yönetim kurulu başkanı
Greg Brockman: OpenAI kurucu ortağı ve başkanı, Stripe eski CTO’su
Manuel Bronstein: Roblox baş ürün sorumlusu
Peter Brown: Renaissance Technologies CEO’su
Thasunda Brown Duckett: TIAA başkanı ve CEO’su
Sophia Bush: One Tree Hill oyuncusu
Mike Cannon-Brookes: Atlassian kurucu ortağı ve eş CEO’su
Cesar Carvalho: Wellhub kurucu ortağı ve CEO’su
Wences Casares: Xapo Bank kurucusu ve eski CEO’su, Wanako Games, Banco Lemon ve Lemon Wallet kurucusu
Julian Castro: ABD Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı eski bakanı
Bob Cialdini: Influence kitabının yazarı
Matt Clifford: Birleşik Krallık hükümeti Başbakanlık AI Fırsatları Danışmanı, Entrepreneur First kurucu ortağı
Caroline Cochran: Oklo kurucu ortağı ve COO’su
Matt Cohler: Benchmark eski genel ortağı
Scott Cook: Intuit kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı
Tyler Cowen: George Mason Üniversitesi ekonomi profesörü, Mercatus Center direktörü
Ted Cruz: Teksas Senatörü
Adam D’Angelo: Quora kurucu ortağı ve CEO’su, Facebook eski CTO’su
Mitch Daniels: Indiana eski valisi, Purdue Üniversitesi eski başkanı
Dan Driscoll: ABD Kara Kuvvetleri Bakanı
Charles Duhigg: The Power of Habit ve Supercommunicators kitaplarının yazarı
Steve Ells: Chipotle kurucusu ve eski CEO’su
Tim Ferriss: The 4-Hour Workweek, The 4-Hour Body ve The 4-Hour Chef yazarı, The Tim Ferriss Show sunucusu
Marcos Galperin: MercadoLibre kurucu ortağı ve CEO’su
Atul Gawande: Being Mortal ve The Checklist Manifesto yazarı, USAID eski küresel sağlık yardımcı yöneticisi
Tom Gold Galperin: MercadoLibre kurucu ortağı ve CEO’su
Joseph Gordon-Levitt: 500 Days of Summer, Inception, Looper ve Snowden filmlerinin oyuncusu
Adam Grant: Wharton İşletme Okulu örgütsel psikoloji uzmanı, Think Again, Originals ve Give and Take yazarı
Severin Hacker: Duolingo kurucu ortağı ve CTO’su
Jonathan Haidt: NYU Stern İşletme Okulu profesörü, The Anxious Generation, The Righteous Mind ve The Coddling of the American Mind yazarı
Peggy Hamburg: ABD Gıda ve İlaç Dairesi eski komisyon üyesi
Sam Harris: Making Sense podcast sunucusu, Free Will, Lying ve Waking Up yazarı
Jim Himes: Connecticut Kongre Üyesi
Auren Hoffman: NOB8 CEO’su, SafeGraph yönetim kurulu başkanı ve eski CEO’su, LiveRamp kurucusu ve eski CEO’su, Dialog yönetim kurulu başkanı
Reid Hoffman: Greylock Partners ortağı, LinkedIn kurucu ortağı ve eski yürütme kurulu başkanı
Rob Hur: ABD Adalet Bakanlığı eski özel müşaviri
Bob Jain: Millennium Management CIO’su, Jain Family Institute kurucusu
Bryan Johnson: Kernel ve Blueprint kurucusu ve CEO’su
Kaja Kallas: Avrupa Komisyonu başkan yardımcısı, Estonya eski başbakanı
Gaurva Kapadia: XN kurucusu ve CEO’su
Karen Karniol-Tambour: Bridgewater Associates eş CIO’su
Garry Kasparov: Eski Dünya Satranç Şampiyonu, Rus Muhalefet Hareketi Koordinasyon Konseyi eski üyesi
Neal Katyal: Milbank ortağı, Hogan Lovells eski ortağı ve Yüksek Mahkeme uygulaması lideri
Şahid Hakkan Abbasi: Pakistan eski başbakanı, Airblue kurucusu
Ezra Klein: The New York Times köşe yazarı, Vox kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni, The Ezra Klein Show sunucusu
Taro Kono: Japonya Dijital Bakanı, Japonya eski Savunma Bakanı
Henry Kravis: Kohlberg Kravis Roberts & Co. kurucu ortağı, eş başkanı ve eş CEO’su
Jared Kushner: Affinity Partners kurucusu
Jason Kwon: OpenAI strateji direktörü
Leonard Leo: Federalist Society eş başkanı ve eski yürütme başkan yardımcısı
Jon Levin: Stanford Üniversitesi başkanı
Howie Liu: Airtable kurucusu ve CEO’su
Joe Lonsdale: 8VC kurucu ortağı, Palantir ve Addepar kurucu ortağı
Micky Malka: Ribbit Capital kurucusu ve yönetici ortağı
Stan McChrystal: McChrystal Group kurucusu ve CEO’su, ABD Kara Kuvvetleri eski generali
Neal Mohan: YouTube CEO’su
Lisa Monaco: ABD Adalet Bakanlığı eski yardımcı başsavcısı
Wes Moore: Maryland Valisi
Elon Musk: SpaceX kurucusu ve CEO’su, Tesla Motors kurucu ortağı ve CEO’su
Demet Mutlu: Girişimci, Türk iş insanı
Vas Narasimhan: Novartis CEO’su
Grover Norquist: Americans for Tax Reform başkanı
Mike Novogratz: Galaxy Digital CEO’su, Fortress Investment Group eski CIO’su
Jim O’Neill: ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı bakan yardımcılığı adayı, Thiel Fellowship kurucu ortağı
Chamath Palihapitiya: Social Capital LP kurucusu ve CEO’su, Golden State Warriors eş sahibi
Benj Pasek: La La Land, The Greatest Showman ve Dear Evan Hansen söz yazarı ve yapımcısı, Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödülü sahibi
Daniel Pink: Drive, To Sell is Human ve The Power of Regret yazarı, Al Gore’un eski baş konuşma yazarı
Steven Pinker: Harvard Üniversitesi profesörü, Enlightenment Now ve The Better Angels of Our Nature yazarı
Jared Polis: Colorado Valisi
Jonathan Ross: Groq kurucusu ve CEO’su
Robert Rubin: ABD eski Hazine Bakanı, Goldman Sachs eski eş başkanı
Gretchen Rubin: Happier with Gretchen Rubin sunucusu, The Happiness Project, Better Than Before ve The Four Tendencies yazarı
Şeyh Nawaf Suud Nasır El-Sabah: Kuveyt Petrol Kurumu CEO’su
Will Scharf: Oscar Health kurucu ortağı ve CTO’su
Mario Schlosser: ABD Beyaz Saray genel sekreteri ve başkan yardımcısı
Eric Schmidt: Schmidt Futures kurucusu, Google ve Alphabet eski CEO’su
Dan Schulman: PayPal eski başkanı ve CEO’su
Drew Scott: Scott Brothers Global kurucu ortağı, Property Brothers eş sunucusu
Kim Scott: Radical Candor yazarı
Pete Shadbolt: PsiQuantum kurucusu ve baş bilim insanı
Ali Siddiqui: OnZero yönetim kurulu başkanı, Pakistan’ın eski ABD Büyükelçisi
Barry Silbert: Digital Currency Group kurucusu ve CEO’su
Anne-Marie Slaughter: New America CEO’su, Princeton profesörü, ABD Dışişleri Bakanlığı eski politika planlama direktörü
Charlie Songhurst: Meta yönetim kurulu üyesi, Microsoft eski kurumsal strateji başkanı
Jens Spahn: Alman Federal Meclisi milletvekili, Almanya eski Federal Sağlık Bakanı
Scott Stephenson: Verisk Analytics yönetim kurulu başkanı, başkanı ve CEO’su
Barry Sternlicht: Starwood Capital Group kurucu ortağı, yönetim kurulu başkanı ve CEO’su
Bret Stephens: The New York Times köşe yazarı ve yardımcı editörü, Pulitzer Ödülü sahibi
Lawrence Summers: Harvard Üniversitesi eski başkanı, ABD eski Hazine Bakanı
Astro Teller: X Moonshots kaptanı
Peter Thiel: Founders Fund, Palantir, PayPal ve Dialog kurucu ortağı
Nick Thompson: The Atlantic CEO’su, Wired Magazine eski genel yayın yönetmeni
John Townsend: Boundaries kitabının yazarı
Tom Tugendhat: Birleşik Krallık milletvekili
Tim Urban: Wait But Why yazarı ve illüstratörü, What’s Our Problem? kitabının yazarı
Rick Warren: The Purpose Driven Life yazarı, Pastor Rick’s Daily Hope podcast sunucusu
Strauss Zelnick: Take-Two Interactive Software yönetim kurulu başkanı ve CEO’su
Shivon Zilis: Neuralink direktörü
Alexus Grynkewich: NATO’nun Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı ve ABD Avrupa Komutanlığı başkanı
Randy Kroszner: Eski Fed yöneticisi
Jonathan Greenblatt: Anti-Defamation League CEO’su
Peter Goettler: Cato Enstitüsü başkanı
Ryan Stowers: Charles Koch Vakfı direktörü
Roger Myerson: Nobel ödüllü ekonomist
Souad Mekhennet: Washington Post ulusal güvenlik muhabiri
Kayıtlarda mevcut ve eski hükümet yetkilileri, senatörler, askeri isimler, eski istihbarat bağlantılı kişiler, büyük şirket yöneticileri, medya mensupları, akademisyenler ve yatırımcılar da yer aldı.
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