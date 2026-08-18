Ozan Güven, Yaşadığı Adli Sürecin Annesinin Alzheimer Hastalığını Tetiklediğini İddia Etti!
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Deniz Bulutsuz'a yönelik 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası alan Ozan Güven, yaşadığı adli süreçle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Annesine 2021 yılında Alzheimer teşhisi konduğunu söyleyen Güven, yaşananların annesini derinden etkilediğini ve hastalığını tetiklediğini öne sürdü.
Güven'in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada tepki topladı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Ozan Güven'in 2020 yılında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'la yaşadığı olay, yıllar süren bir yargı sürecinin ardından mahkumiyetle sonuçlandı.
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Ozan Güven uzun süre sessiz kalmasının ardından yaptığı açıklamalarla da büyük tepki çekmişti.
Ozan Güven bu kez yaşadığı sürecin annesinin Alzheimer hastalığını tetiklediğini öne sürdü.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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