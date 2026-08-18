Ozan Güven, Yaşadığı Adli Sürecin Annesinin Alzheimer Hastalığını Tetiklediğini İddia Etti!

Uzun yıllardır sinema, televizyon ve tiyatro projelerinde yer alan Ozan Güven, 2020 yılında o dönem birlikte olduğu Deniz Bulutsuz ile yaşanan olayın ardından Türkiye'nin gündemine oturdu. İkilinin karşılıklı şikayetçi olmasıyla başlayan ve yaklaşık beş yıl devam eden yargılama süreci, 2025 yılında verilen mahkeme kararıyla sonuçlandı.

13 Haziran 2020'de yaşanan olayın ardından Deniz Bulutsuz, Güven'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığını belirterek şikayetçi oldu. Ozan Güven ise suçlamaları reddetti ve kendisinin Bulutsuz tarafından yaralandığını ileri sürerek karşı şikayette bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Güven hakkında 'hakaret', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından dava açılırken; Güven'in şikayeti üzerine Bulutsuz hakkında da 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

Yıllar süren yargılamanın ardından İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi Haziran 2025'te kararını verdi. Mahkeme, Ozan Güven'in 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Güven hakkında 'cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından ise beraat kararı verildi. Deniz Bulutsuz da hakkında açılan 'basit yaralama' davasından beraat etti.

Mahkemenin gerekçeli kararında ise önemli ayrıntılar yer aldı. Güven'in Bulutsuz'a vurduğu belirtilen abajur 'silah' kapsamında değerlendirildi; mahkeme Güven'in suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar etmediğini belirtti. Bulutsuz'un Güven'e yönelik fiziksel eylemlerinin ise kendisine yapılan saldırıyı defetme amacı taşıdığı kabul edildi.

Tarafların karara itiraz etmesinin ardından dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'ne taşındı. İstinaf, Ekim 2025'te yerel mahkemenin kararında usul veya esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek itirazları oy birliğiyle reddetti. Böylece Güven hakkında verilen 2 yıl 3 aylık hapis cezası kesinleşti. Mevcut infaz düzenlemesi kapsamında cezanın denetimli serbestlik dışında kalan 45 günlük bölümünün açık cezaevinde infaz edileceği açıklandı.

Yani gelinen noktada konu artık yalnızca tarafların karşılıklı iddialarından ibaret değil: Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a yönelik kasten yaralama suçundan aldığı mahkumiyet kararı istinaf incelemesinden geçerek kesinleşmiş durumda.