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Ozan Güven, Yaşadığı Adli Sürecin Annesinin Alzheimer Hastalığını Tetiklediğini İddia Etti!

Ozan Güven, Yaşadığı Adli Sürecin Annesinin Alzheimer Hastalığını Tetiklediğini İddia Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.08.2026 - 23:10
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Deniz Bulutsuz'a yönelik 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası alan Ozan Güven, yaşadığı adli süreçle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Annesine 2021 yılında Alzheimer teşhisi konduğunu söyleyen Güven, yaşananların annesini derinden etkilediğini ve hastalığını tetiklediğini öne sürdü. 

Güven'in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada tepki topladı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Ozan Güven'in 2020 yılında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'la yaşadığı olay, yıllar süren bir yargı sürecinin ardından mahkumiyetle sonuçlandı.

Ozan Güven'in 2020 yılında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'la yaşadığı olay, yıllar süren bir yargı sürecinin ardından mahkumiyetle sonuçlandı.

Uzun yıllardır sinema, televizyon ve tiyatro projelerinde yer alan Ozan Güven, 2020 yılında o dönem birlikte olduğu Deniz Bulutsuz ile yaşanan olayın ardından Türkiye'nin gündemine oturdu. İkilinin karşılıklı şikayetçi olmasıyla başlayan ve yaklaşık beş yıl devam eden yargılama süreci, 2025 yılında verilen mahkeme kararıyla sonuçlandı.

13 Haziran 2020'de yaşanan olayın ardından Deniz Bulutsuz, Güven'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığını belirterek şikayetçi oldu. Ozan Güven ise suçlamaları reddetti ve kendisinin Bulutsuz tarafından yaralandığını ileri sürerek karşı şikayette bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Güven hakkında 'hakaret', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından dava açılırken; Güven'in şikayeti üzerine Bulutsuz hakkında da 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

Yıllar süren yargılamanın ardından İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi Haziran 2025'te kararını verdi. Mahkeme, Ozan Güven'in 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Güven hakkında 'cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından ise beraat kararı verildi. Deniz Bulutsuz da hakkında açılan 'basit yaralama' davasından beraat etti.

Mahkemenin gerekçeli kararında ise önemli ayrıntılar yer aldı. Güven'in Bulutsuz'a vurduğu belirtilen abajur 'silah' kapsamında değerlendirildi; mahkeme Güven'in suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar etmediğini belirtti. Bulutsuz'un Güven'e yönelik fiziksel eylemlerinin ise kendisine yapılan saldırıyı defetme amacı taşıdığı kabul edildi.

Tarafların karara itiraz etmesinin ardından dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'ne taşındı. İstinaf, Ekim 2025'te yerel mahkemenin kararında usul veya esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek itirazları oy birliğiyle reddetti. Böylece Güven hakkında verilen 2 yıl 3 aylık hapis cezası kesinleşti. Mevcut infaz düzenlemesi kapsamında cezanın denetimli serbestlik dışında kalan 45 günlük bölümünün açık cezaevinde infaz edileceği açıklandı.

Yani gelinen noktada konu artık yalnızca tarafların karşılıklı iddialarından ibaret değil: Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a yönelik kasten yaralama suçundan aldığı mahkumiyet kararı istinaf incelemesinden geçerek kesinleşmiş durumda.

Ozan Güven uzun süre sessiz kalmasının ardından yaptığı açıklamalarla da büyük tepki çekmişti.

Ozan Güven uzun süre sessiz kalmasının ardından yaptığı açıklamalarla da büyük tepki çekmişti.

Davanın Haziran 2025'te karara bağlanmasının hemen ardından Ozan Güven oldukça kısa bir açıklama yapmıştı. Basın mensuplarının sorularına davayla ilgili konuşmak istemediğini, yargı sürecinin devam ettiğini ve önemli bir gelişme olması halinde avukatlarının açıklama yapacağını söylemiş; Deniz Bulutsuz'un kararın ardından yaptığı açıklama sorulduğunda ise 'Ben hiç ilgilenmiyorum o konuyla. Sadece mahkemeyle ilgileniyorum' demişti.

Asıl kapsamlı açıklaması ise cezanın istinafta onanmasının ardından, Ekim 2025'te geldi. Güven düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen suçlamaları bir kez daha reddetti. Bir kadını dövmediğini ve Bulutsuz'a işkence yapmadığını savunan oyuncu, Bulutsuz'un gözündeki yaralanmaya da kendisinin sebep olmadığını öne sürdü. Kamuoyunda kendisine inanan kadınlarda şüphe yarattığı için özür dileyebileceğini söyleyen Güven, Deniz Bulutsuz'dan ise özür dilemeyeceğini açıkça ifade etti.

Bu açıklamalar özellikle mahkumiyet kararının istinaf tarafından onanmış olması nedeniyle sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılandı. Deniz Bulutsuz da Güven'in açıklamalarının ardından yeniden konuşarak mahkeme kararına dikkat çekti.

2020'de başlayan süreç Ozan Güven'in kariyerini de doğrudan etkiledi. O dönem rol aldığı Babil dizisinden ayrılan Güven uzun süre ekranlardan uzak kaldı. Yıllar sonra dahil olduğu 7 Kocalı Hürmüz müzikalinin kadrosunda yer alması da tepki çekti; gelen tepkilerin ardından projeden ayrıldı.

Tepkiler yalnızca sosyal medyayla da sınırlı kalmadı. Mayıs 2026'da Kadıköy'de bulunduğu bir mekanda bir grup kadın tarafından protesto edilen Güven, 'Failler dışarı' sloganlarının ardından mekandan ayrıldı. Güven daha sonra yaşananların kendisi açısından çok ağır olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

Aradan geçen yıllara rağmen hem dava hem de Güven'in konuyla ilgili açıklamaları gündemdeki yerini korurken, oyuncudan bu kez ailesini de tartışmanın içerisine dahil eden yeni açıklamalar geldi.

Ozan Güven bu kez yaşadığı sürecin annesinin Alzheimer hastalığını tetiklediğini öne sürdü.

Ozan Güven bu kez yaşadığı sürecin annesinin Alzheimer hastalığını tetiklediğini öne sürdü.

Ozan Güven, A Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunduğu 'Biz Bize' programına konuk oldu.

Programda özel hayatından bahseden Güven, annesine 2021 yılında Alzheimer teşhisi konduğunu açıkladı ve 2020'de başlayan adli sürecin annesinin hastalığı üzerinde etkili olduğunu düşündüğünü söyledi. Güven, yaşadıklarını 'travma' olarak nitelendirerek annesinin bu süreci hazmedemediğini ve kendisinin haksızlığa uğradığı düşüncesinin annesini derinden etkilediğini savundu. Kendisini 'pamuklara sararak' büyüten ve onu en iyi tanıyan kişinin annesi olduğunu dile getiren oyuncu, annesinin yaşananları kaldıramadığını ileri sürdü.

Güven'in en çok dikkat çeken sözleri ise Alzheimer hastalığı ile yaşadığı adli süreç arasında doğrudan bir bağ kurduğu bölümde geldi. Annesinin hastalığının ilerlediğini söyleyen Güven, mahkeme sonucunu annesinin artık idrak edemediğini belirterek 'Belki de bunları unutmak için Alzheimer oldu' ifadesini kullandı. Ardından insan beyninin çok karmaşık olduğunu ve bunun nedenini bilmediklerini de sözlerine ekledi.

Güven'in, annesinin Alzheimer hastalığının kendi yaşadığı süreçteki üzüntü ve travmayla tetiklenmiş olabileceğini öne sürmesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine taşındı. Daha önce dava hakkında yaptığı açıklamalarla tepki çeken Ozan Güven, bu kez annesinin hastalığı üzerinden kurduğu bağlantıyla yeniden tartışmaların merkezine yerleşti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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