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Yaşam
Otellerdeki En Rahat Oda Belli Oldu!

Otellerdeki En Rahat Oda Belli Oldu!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.06.2026 - 13:47
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Tatil ya da iş seyahati için otel rezervasyonu yaparken çoğu kişi manzaraya, yatak tipine ya da kahvaltıya odaklanıyor. Ancak rahat bir konaklama için oda numarası ve odanın kattaki konumu da büyük önem taşıyabiliyor. Uzmanlara göre daha sessiz bir otel odası isteyenlerin yalnızca fiyat ve manzaraya değil, odanın nerede bulunduğuna da dikkat etmesi gerekiyor.

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Asansöre ve servis alanlarına yakın odalara dikkat

Asansöre ve servis alanlarına yakın odalara dikkat

Otellerde bazı oda numaraları, kat planına göre daha gürültülü noktalara denk gelebilir. Özellikle asansör, merdiven boşluğu, buz makinesi, temizlik odası ya da servis alanlarına yakın odalar gün içinde daha fazla ses alabilir. Sabah erken saatlerde temizlik arabaları, gece geç saatlerde koridordan geçen misafirler ya da asansör trafiği konaklama deneyimini etkileyebilir.

Uzmanlar, bazı otellerde '01' ya da '02' ile biten odaların asansör ve servis alanlarına yakın olabileceğini belirtiyor. Ancak her otelin kat planı aynı olmadığı için yalnızca oda numarasına bakarak kesin karar vermek doğru olmayabilir. Yine de sessiz bir konaklama isteyenlerin rezervasyon sırasında 'asansörden ve buz makinesinden uzak, sakin bir oda' talep etmesi öneriliyor.

Daha sessiz oda için üst katları tercih edin

Daha sessiz oda için üst katları tercih edin

Daha rahat bir konaklama için üst katlardaki odalar genellikle daha avantajlı görülüyor. Zemin kata yakın odalar; lobi, restoran, otopark, giriş kapısı ve ortak kullanım alanlarına daha yakın olduğu için daha fazla ses alabilir. Üst katlarda ise insan trafiği daha az olduğundan ortam daha sakin olabilir.

Sessiz bir oda isteyenlerin rezervasyondan önce oteli arayarak özel talepte bulunması da işe yarayabilir. Oda seçimi yapılabiliyorsa koridor sonuna yakın, asansörden uzak ve manzaradan çok sakinliğe öncelik veren odalar tercih edilebilir. Otele giriş yaptıktan sonra oda fazla gürültülüyse, uygunluk durumuna göre daha sessiz bir oda rica etmek de konaklamayı daha konforlu hale getirebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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