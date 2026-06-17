Otellerdeki En Rahat Oda Belli Oldu!

Otellerde bazı oda numaraları, kat planına göre daha gürültülü noktalara denk gelebilir. Özellikle asansör, merdiven boşluğu, buz makinesi, temizlik odası ya da servis alanlarına yakın odalar gün içinde daha fazla ses alabilir. Sabah erken saatlerde temizlik arabaları, gece geç saatlerde koridordan geçen misafirler ya da asansör trafiği konaklama deneyimini etkileyebilir.

Uzmanlar, bazı otellerde '01' ya da '02' ile biten odaların asansör ve servis alanlarına yakın olabileceğini belirtiyor. Ancak her otelin kat planı aynı olmadığı için yalnızca oda numarasına bakarak kesin karar vermek doğru olmayabilir. Yine de sessiz bir konaklama isteyenlerin rezervasyon sırasında 'asansörden ve buz makinesinden uzak, sakin bir oda' talep etmesi öneriliyor.