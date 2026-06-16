Mezar yeri olmayanların ölmesi yasaklandı

Belediye, deniz manzaralı sakin bir bölgede yeni mezarlık kurmak istiyordu. Ancak proje, çevre koruma kuralları nedeniyle mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme kararında, seçilen alanın korunması gereken kıyı bölgeleri kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Bernardi ise kasabanın coğrafi yapısı nedeniyle yeni yer bulmanın kolay olmadığını savundu. Çevrecilerin önerdiği taş ocağı alanını da uygun bulmadı. Ona göre ölüleri ulaşılması zor ve saygısız görülen bir alana taşımak doğru değildi. Bu nedenle kararname, belediyenin yasal ve fiziksel olarak sıkışmışlığını duyurmak için bir protestoya dönüştü.

Le Lavandou’nun 'ölmek yasak' kararı tek örnek değil. Fransa’da daha sonra farklı yerleşimlerde de benzer sembolik kararlar alındı. Mezarlıkların dolması, aile mezarlıklarında süresiz kullanım hakları ve yeni alan bulma zorluğu, özellikle eski yerleşimlerde belediyelerin karşılaştığı sorunlar arasında yer alıyor.