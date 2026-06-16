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Yaşam
Mezar Yeri Olmayanların Ölmesi Yasaklandı

Mezar Yeri Olmayanların Ölmesi Yasaklandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 17:16
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Fransa’nın güneyindeki Le Lavandou kasabası, yıllar önce aldığı sıra dışı kararla gündeme geldi. Kasabadaki mezarlıkta yer kalmayınca dönemin belediye başkanı Gil Bernardi, mezar yeri olmayan kişilerin kasaba sınırları içinde ölmesini yasaklayan sembolik bir kararname yayımladı.

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Mezar yeri olmayanların ölmesi yasaklandı

Mezar yeri olmayanların ölmesi yasaklandı

Le Lavandou’da yayımlanan kararnameye göre, yerel mezarlıkta mezar yeri olmayan kişilerin kasaba sınırları içinde ölmesi yasaklandı. İlk bakışta şaka gibi görünen karar, aslında belediyenin yaşadığı çıkmazı görünür kılmak için alınmıştı.

Dönemin belediye başkanı Gil Bernardi, kararın absürt göründüğünü kabul etti. Ancak yeni mezarlık yapılmasına izin verilmemesini de aynı derecede absürt bulduğunu söyledi. Kasabanın küçük mezarlığında yer kalmadığını belirten Bernardi, nüfusun önemli bir bölümünün yaşlılardan oluşması nedeniyle yeni mezarlığa acil ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Yeni mezarlık projesi mahkemeden döndü

Yeni mezarlık projesi mahkemeden döndü

Belediye, deniz manzaralı sakin bir bölgede yeni mezarlık kurmak istiyordu. Ancak proje, çevre koruma kuralları nedeniyle mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme kararında, seçilen alanın korunması gereken kıyı bölgeleri kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Bernardi ise kasabanın coğrafi yapısı nedeniyle yeni yer bulmanın kolay olmadığını savundu. Çevrecilerin önerdiği taş ocağı alanını da uygun bulmadı. Ona göre ölüleri ulaşılması zor ve saygısız görülen bir alana taşımak doğru değildi. Bu nedenle kararname, belediyenin yasal ve fiziksel olarak sıkışmışlığını duyurmak için bir protestoya dönüştü.

Le Lavandou’nun 'ölmek yasak' kararı tek örnek değil. Fransa’da daha sonra farklı yerleşimlerde de benzer sembolik kararlar alındı. Mezarlıkların dolması, aile mezarlıklarında süresiz kullanım hakları ve yeni alan bulma zorluğu, özellikle eski yerleşimlerde belediyelerin karşılaştığı sorunlar arasında yer alıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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