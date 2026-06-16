Mezar Yeri Olmayanların Ölmesi Yasaklandı
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Mezar yeri olmayanların ölmesi yasaklandı
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Yeni mezarlık projesi mahkemeden döndü
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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