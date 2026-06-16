Buzların Altından Kıta Büyüklüğünde Yapı Çıktı
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Bilim insanları, Antarktika’nın kalın buz tabakasının altında bugüne kadar fark edilmeyen dev bir jeolojik yapı keşfetti. Doğu Antarktika’da yer alan ve kıta büyüklüğünde olduğu belirtilen yapı, birbirine bağlı geniş havzalardan oluşuyor. Araştırmacılar bu sistemi 'Doğu Antarktika Yelpaze Şekilli Havza Bölgesi' olarak adlandırdı.
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Buzun altında dev bir havza ağı bulundu
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2 bin kilometrelik yapı buzulların hareketini etkileyebilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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