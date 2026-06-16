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Buzların Altından Kıta Büyüklüğünde Yapı Çıktı

Buzların Altından Kıta Büyüklüğünde Yapı Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 13:01
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Bilim insanları, Antarktika’nın kalın buz tabakasının altında bugüne kadar fark edilmeyen dev bir jeolojik yapı keşfetti. Doğu Antarktika’da yer alan ve kıta büyüklüğünde olduğu belirtilen yapı, birbirine bağlı geniş havzalardan oluşuyor. Araştırmacılar bu sistemi 'Doğu Antarktika Yelpaze Şekilli Havza Bölgesi' olarak adlandırdı.

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Buzun altında dev bir havza ağı bulundu

Buzun altında dev bir havza ağı bulundu

Araştırmacılar, onlarca yıldır toplanan sismik veriler, radar ölçümleri ve buzul altı topoğrafya kayıtlarını bir araya getirerek Antarktika’nın altında gizlenen yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen sonuçlara göre Doğu Antarktika’nın altında, merkezden dışa doğru yayılan yelpaze biçimli büyük bir havza ağı bulunuyor.

Havzalar, Güney Kutbu’na yakın bir noktadan başlayıp kıtanın farklı yönlerine doğru uzanıyor. Daha önce Wilkes ve Aurora gibi büyük Antarktika havzaları biliniyordu. Yeni çalışma ise söz konusu yapıların daha büyük ve bağlantılı bir sistemin parçaları olabileceğini gösterdi.

2 bin kilometrelik yapı buzulların hareketini etkileyebilir

2 bin kilometrelik yapı buzulların hareketini etkileyebilir

Keşfedilen havza sistemi, şekil olarak elde tutulan bir yelpazeye benzetiliyor. Araştırmacılara göre havzalar, merkezi bir noktadan dışarı doğru açılıyor ve yaklaşık 2 bin kilometrelik bir kıyı hattı boyunca uzanıyor. Ölçeği nedeniyle yapı, yerel bir çöküntüden çok yarı kıtasal büyüklükte jeolojik bir oluşum olarak değerlendiriliyor.

Bilim insanları, sistemin Dünya kabuğunun dönerek gerilmesiyle oluşmuş olabileceğini düşünüyor. Jeolojik geçmişi milyonlarca yıl öncesine uzanan söz konusu oluşum, Antarktika’nın bugünkü görünümünden çok daha eski tektonik hareketlerin izlerini taşıyor olabilir.

Kıtanın altındaki zemin yapısı, buz tabakalarının nasıl hareket ettiğini ve ilerleyen yıllarda nasıl davranabileceğini anlamak için de önemli görülüyor. Keşif, Antarktika’nın jeolojik geçmişinin yanında iklim değişikliği sürecinde buzulların geleceğini tahmin etmek açısından da dikkat çekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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