Buzların Altından Kıta Büyüklüğünde Yapı Çıktı

Keşfedilen havza sistemi, şekil olarak elde tutulan bir yelpazeye benzetiliyor. Araştırmacılara göre havzalar, merkezi bir noktadan dışarı doğru açılıyor ve yaklaşık 2 bin kilometrelik bir kıyı hattı boyunca uzanıyor. Ölçeği nedeniyle yapı, yerel bir çöküntüden çok yarı kıtasal büyüklükte jeolojik bir oluşum olarak değerlendiriliyor.

Bilim insanları, sistemin Dünya kabuğunun dönerek gerilmesiyle oluşmuş olabileceğini düşünüyor. Jeolojik geçmişi milyonlarca yıl öncesine uzanan söz konusu oluşum, Antarktika’nın bugünkü görünümünden çok daha eski tektonik hareketlerin izlerini taşıyor olabilir.

Kıtanın altındaki zemin yapısı, buz tabakalarının nasıl hareket ettiğini ve ilerleyen yıllarda nasıl davranabileceğini anlamak için de önemli görülüyor. Keşif, Antarktika’nın jeolojik geçmişinin yanında iklim değişikliği sürecinde buzulların geleceğini tahmin etmek açısından da dikkat çekiyor.