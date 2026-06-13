Okyanusun Ortasında Herkesin Akraba Olduğu Ada: Tamamı Aynı Aileden Geliyor
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Pasifik Okyanusu’nun ortasında, dünyadan oldukça izole bir ada bulunuyor. Cook Adaları’na bağlı Palmerston Adası’nda havaalanı yok, düzenli ulaşım yok ve tedarik gemisi adaya yılda yalnızca birkaç kez uğruyor. Ancak adayı ilginç yapan yalnızca ulaşım zorluğu değil. Bugün adada yaşayanların neredeyse tamamı, 19. yüzyılda buraya yerleşen William Marsters’ın soyundan geliyor.
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Ada uzun yıllar boyunca neredeyse ıssız kaldı
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Bugünkü nüfusun büyük bölümü aynı aileden geliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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