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Okyanusun Ortasında Herkesin Akraba Olduğu Ada: Tamamı Aynı Aileden Geliyor

Okyanusun Ortasında Herkesin Akraba Olduğu Ada: Tamamı Aynı Aileden Geliyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.06.2026 - 15:03
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Pasifik Okyanusu’nun ortasında, dünyadan oldukça izole bir ada bulunuyor. Cook Adaları’na bağlı Palmerston Adası’nda havaalanı yok, düzenli ulaşım yok ve tedarik gemisi adaya yılda yalnızca birkaç kez uğruyor. Ancak adayı ilginç yapan yalnızca ulaşım zorluğu değil. Bugün adada yaşayanların neredeyse tamamı, 19. yüzyılda buraya yerleşen William Marsters’ın soyundan geliyor.

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Ada uzun yıllar boyunca neredeyse ıssız kaldı

Ada uzun yıllar boyunca neredeyse ıssız kaldı

Palmerston Adası, Cook Adaları’na bağlı bir mercan atolü. Yeni Zelanda’ya yaklaşık 3.200 kilometre uzaklıkta bulunan ada, Pasifik’in en izole noktalarından biri olarak biliniyor. Palmerston’da havaalanı bulunmuyor. Adaya ulaşım son derece zor olduğu için burayı yalnızca az sayıda tekne ziyaret ediyor.

Ada ilk kez 1777’de Kaptan James Cook tarafından ziyaret edildi. Cook, adaya dönemin Britanyalı devlet adamlarından Lord Palmerston’ın adını verdi. Ancak ada uzun süre kalıcı yerleşime sahne olmadı. 1860’larda William Marsters adlı bir gemi marangozu adaya geldi ve birkaç yıl sonra ailesiyle birlikte buraya kalıcı olarak yerleşti.

Bugünkü nüfusun büyük bölümü aynı aileden geliyor

Bugünkü nüfusun büyük bölümü aynı aileden geliyor

William Marsters, adaya eşi ve eşinin iki kuzeniyle birlikte yerleşti. Zamanla küçük yerleşimde evler, okul odası ve kilise gibi yapılar kuruldu. Marsters’ın üç eşinden toplam 17 çocuğu oldu. Bugün Palmerston’da yaşayanların büyük bölümü de bu çocukların soyundan geliyor.

Adada nüfus oldukça az. Amusing Planet’ta aktarılan bilgilere göre Palmerston’da 62 kişi yaşıyor ve bunların yalnızca üçü William Marsters’ın soyundan gelmiyor. Marsters ölmeden önce adadaki toprakları üç aile kolu arasında paylaştırdı. Bu düzenin hala sürdüğü, adada aile temsilcilerinin yer aldığı yerel bir konsey bulunduğu belirtiliyor.

Para neredeyse yalnızca dış dünya için kullanılıyor

Para neredeyse yalnızca dış dünya için kullanılıyor

Palmerston’da yaşam oldukça sade. Adada mağaza bulunmuyor, içme suyu yağmur suyundan sağlanıyor ve dış dünyayla bağlantı sınırlı. Temel ihtiyaçlar, adaya gelen tedarik gemileriyle karşılanıyor. Balık ise ada halkının hem temel besini hem de dışarıya gönderdiği başlıca ürünlerden biri.

Adada para, günlük hayatta birbirleri arasında çok fazla kullanılmıyor. Daha çok dışarıdan gelen malzemeleri almak için gerekiyor. Ziyaretçi sayısı da oldukça düşük. Otel ya da tatil köyü olmadığı için adaya gelenler genellikle onları ilk karşılayan ailenin evinde misafir ediliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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