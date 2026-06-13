Okyanusun Ortasında Herkesin Akraba Olduğu Ada: Tamamı Aynı Aileden Geliyor

Palmerston Adası, Cook Adaları’na bağlı bir mercan atolü. Yeni Zelanda’ya yaklaşık 3.200 kilometre uzaklıkta bulunan ada, Pasifik’in en izole noktalarından biri olarak biliniyor. Palmerston’da havaalanı bulunmuyor. Adaya ulaşım son derece zor olduğu için burayı yalnızca az sayıda tekne ziyaret ediyor.

Ada ilk kez 1777’de Kaptan James Cook tarafından ziyaret edildi. Cook, adaya dönemin Britanyalı devlet adamlarından Lord Palmerston’ın adını verdi. Ancak ada uzun süre kalıcı yerleşime sahne olmadı. 1860’larda William Marsters adlı bir gemi marangozu adaya geldi ve birkaç yıl sonra ailesiyle birlikte buraya kalıcı olarak yerleşti.