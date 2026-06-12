article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
1930 Yılında Bir Gecede Köyü Terk Ettiler: İzleri Hala Bulunamadı

1930 Yılında Bir Gecede Köyü Terk Ettiler: İzleri Hala Bulunamadı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 20:13
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanada’nın en tuhaf gizemlerinden biri olarak anlatılan Anjikuni Köyü hikayesi, yıllardır şehir efsaneleri ve kayıp yerleşim anlatıları arasında yer alıyor. İddiaya göre 1930 yılında Joe LaBelle adlı bir kürk avcısı, daha önce ziyaret ettiği Inuit köyüne uğradığında köyü tamamen boş buldu. Ortada kuruyan etler, terk edilmiş eşyalar ve bağlı halde donmuş kızak köpekleri vardı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kürk avcısı köyü boş bulduğunu söyledi

Kürk avcısı köyü boş bulduğunu söyledi

Anlatıya göre olay Kasım 1930’da Kanada’nın kuzeyindeki Anjikuni Gölü yakınlarında geçti. Joe LaBelle adlı kürk avcısı, daha önce bildiği küçük bir Inuit köyüne uğradığında kimseyi bulamadığını söyledi. Hikayenin ilk versiyonlarında köydeki kulübelerin boş olduğu, yiyeceklerin ve bazı eşyaların geride kaldığı, insanların ise hiçbir açıklama bırakmadan ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Bu detaylar kısa sürede hikayeyi daha da gizemli hale getirdi. Çünkü anlatıya göre köy terk edilmiş gibi değil, sanki bir anda yarıda bırakılmış gibi görünüyordu. Günlük hayatın izleri duruyor ama insanlardan eser bulunamıyordu. Bu yüzden Anjikuni Köyü hikayesi yıllar içinde Kanada’nın en bilinen kayıp köy anlatılarından birine dönüştü.

Hikayeye yıllar içinde ürkütücü detaylar eklendi

Hikayeye yıllar içinde ürkütücü detaylar eklendi

Anjikuni efsanesi zamanla farklı kaynaklarda daha korkutucu ayrıntılarla anlatılmaya başlandı. Bazı versiyonlarda mezarların açıldığı, köydeki kızak köpeklerinin bağlı halde donduğu ve kayıkların kıyıda terk edildiği iddia edildi. Bu detaylar, köy halkının normal bir göç ya da ani karar sonucu ayrılmadığı fikrini güçlendirdi.

Ancak bu tür ayrıntıların ne kadarının ilk haberde yer aldığı, ne kadarının sonradan efsaneye eklendiği net değil. Kayıp köy anlatısı, özellikle gizem kitaplarında ve şehir efsanesi derlemelerinde tekrarlandıkça daha dramatik bir hale geldi. Böylece Anjikuni, gerçek bir olaydan çok kulaktan kulağa büyüyen bir hikaye gibi yayılmaya başladı.

Yetkililer olayın şehir efsanesi olabileceğini düşünüyor

Yetkililer olayın şehir efsanesi olabileceğini düşünüyor

Anjikuni Köyü hikayesini şüpheli hale getiren en önemli nokta, olayı doğrulayacak güçlü kanıtların bulunmaması. Daha sonra yapılan incelemelerde Joe LaBelle’in gerçek bir kişi olduğu ancak anlatılan bölgede çalışmadığı belirtildi. Ayrıca olayla ilişkilendirilen bazı fotoğrafların Anjikuni’ye ait olmadığı, farklı arşivlerden alınmış eski görseller olduğu ortaya çıktı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi’nin değerlendirmeleri de hikayeye kuşkuyla yaklaşılmasına neden oldu. Anlatıda geçen coğrafi ve mevsimsel detaylarda tutarsızlıklar bulunması, toplu kaybolma iddiasını zayıflattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın