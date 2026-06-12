1930 Yılında Bir Gecede Köyü Terk Ettiler: İzleri Hala Bulunamadı
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Kanada’nın en tuhaf gizemlerinden biri olarak anlatılan Anjikuni Köyü hikayesi, yıllardır şehir efsaneleri ve kayıp yerleşim anlatıları arasında yer alıyor. İddiaya göre 1930 yılında Joe LaBelle adlı bir kürk avcısı, daha önce ziyaret ettiği Inuit köyüne uğradığında köyü tamamen boş buldu. Ortada kuruyan etler, terk edilmiş eşyalar ve bağlı halde donmuş kızak köpekleri vardı.
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Kürk avcısı köyü boş bulduğunu söyledi
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Hikayeye yıllar içinde ürkütücü detaylar eklendi
Yetkililer olayın şehir efsanesi olabileceğini düşünüyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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