1930 Yılında Bir Gecede Köyü Terk Ettiler: İzleri Hala Bulunamadı

Anlatıya göre olay Kasım 1930’da Kanada’nın kuzeyindeki Anjikuni Gölü yakınlarında geçti. Joe LaBelle adlı kürk avcısı, daha önce bildiği küçük bir Inuit köyüne uğradığında kimseyi bulamadığını söyledi. Hikayenin ilk versiyonlarında köydeki kulübelerin boş olduğu, yiyeceklerin ve bazı eşyaların geride kaldığı, insanların ise hiçbir açıklama bırakmadan ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Bu detaylar kısa sürede hikayeyi daha da gizemli hale getirdi. Çünkü anlatıya göre köy terk edilmiş gibi değil, sanki bir anda yarıda bırakılmış gibi görünüyordu. Günlük hayatın izleri duruyor ama insanlardan eser bulunamıyordu. Bu yüzden Anjikuni Köyü hikayesi yıllar içinde Kanada’nın en bilinen kayıp köy anlatılarından birine dönüştü.