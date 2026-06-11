article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İşini Bırakıp Çölün Ortasına 550 Teleskopluk Çiftlik Kurdu

İşini Bırakıp Çölün Ortasına 550 Teleskopluk Çiftlik Kurdu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.06.2026 - 14:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazı insanlar kariyerini değiştirdiğinde yeni bir işe girer, bazıları ise bambaşka bir hayat kurar. Eski havacılık mühendisi Bray Falls, 27 yaşındayken işini bırakıp Texas’ın ortasında bir karavanda yaşamaya başladı. Amacı ise oldukça sıra dışıydı: Işık kirliliğinden uzak bir bölgede dünyanın en büyük teleskop çiftliğini kurmak.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karavanda yaşayıp teleskop çiftliği kurdu

Karavanda yaşayıp teleskop çiftliği kurdu

Bray Falls, daha önce Honeywell’de havacılık mühendisi olarak çalışıyordu. Ancak kariyerini bırakıp Mayıs 2024’te Texas’ın merkezindeki Brady yakınlarında teleskop çiftliğini kurmaya başladı. Yaklaşık 16 hektarlık eski bir sığır merası, kısa sürede metal barakalar, beton kaideler ve yüzlerce teleskopla dolu bir gözlem alanına dönüştü.

Starfront Observatories adı verilen alanda yaklaşık 11 metal yapı bulunuyor. Bu yapıların geri çekilebilir çatıları açık havalarda otomatik olarak açılıyor, yağmur başladığında ise hava sensörleri devreye girerek teleskopları korumak için çatıları kapatıyor. Teleskoplar beton kaidelere sabitleniyor ve gökyüzünü takip edebilen özel sistemlerle uzun pozlama fotoğrafları çekebiliyor.

Dünyanın farklı yerlerinden kontrol ediliyor

Dünyanın farklı yerlerinden kontrol ediliyor

Teleskop çiftliğinin en dikkat çeken tarafı, kullanıcıların oraya gitmek zorunda olmaması. Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Orta Doğu’dan müşteriler, kendi teleskoplarını Texas’taki karanlık gökyüzünün altına yerleştirebiliyor. Ardından ekipmanlarını bilgisayar üzerinden uzaktan kontrol ederek galaksileri, nebulaları ve yıldız kümelerini görüntüleyebiliyor.

Bölgenin en büyük avantajı ışık kirliliğinin neredeyse hiç olmaması. Arazi, Bortle 1 olarak sınıflandırılan çok karanlık bir gökyüzüne sahip ve yılda 220’den fazla açık gece sunuyor. Şehir ışıklarının gökyüzünü perdelediği yerlerde astrofotoğrafçılık yapmak zorlaşırken, Texas’taki bu alan gökyüzünü görüntülemek isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor.

Sistemin büyümesi de dikkat çekici. Alandaki teleskop sayısının her gün 2-3 cihaz arttığı, toplam sayının yaklaşık 550’ye ulaştığı belirtiliyor. Falls’un hedefleri arasında Avustralya’da yeni bir merkez açmak ve yeni başlayanlar için akıllı teleskop kiralama platformu geliştirmek de var. Böylece yıldızları fotoğraflamak isteyenler, dünyanın öbür ucundaki teleskopları kullanarak gökyüzüne ulaşabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın