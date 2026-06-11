İşini Bırakıp Çölün Ortasına 550 Teleskopluk Çiftlik Kurdu
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Bazı insanlar kariyerini değiştirdiğinde yeni bir işe girer, bazıları ise bambaşka bir hayat kurar. Eski havacılık mühendisi Bray Falls, 27 yaşındayken işini bırakıp Texas’ın ortasında bir karavanda yaşamaya başladı. Amacı ise oldukça sıra dışıydı: Işık kirliliğinden uzak bir bölgede dünyanın en büyük teleskop çiftliğini kurmak.
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Karavanda yaşayıp teleskop çiftliği kurdu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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