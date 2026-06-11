İşini Bırakıp Çölün Ortasına 550 Teleskopluk Çiftlik Kurdu

Bray Falls, daha önce Honeywell’de havacılık mühendisi olarak çalışıyordu. Ancak kariyerini bırakıp Mayıs 2024’te Texas’ın merkezindeki Brady yakınlarında teleskop çiftliğini kurmaya başladı. Yaklaşık 16 hektarlık eski bir sığır merası, kısa sürede metal barakalar, beton kaideler ve yüzlerce teleskopla dolu bir gözlem alanına dönüştü.

Starfront Observatories adı verilen alanda yaklaşık 11 metal yapı bulunuyor. Bu yapıların geri çekilebilir çatıları açık havalarda otomatik olarak açılıyor, yağmur başladığında ise hava sensörleri devreye girerek teleskopları korumak için çatıları kapatıyor. Teleskoplar beton kaidelere sabitleniyor ve gökyüzünü takip edebilen özel sistemlerle uzun pozlama fotoğrafları çekebiliyor.