Restoranların Hesaptan Sonra Şeker Vermesinin Nedeni Ne?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazı restoranlarda hesabın yanında gelen küçük şeker, nane ya da çikolata ilk bakışta basit bir ikram gibi görünüyor. Hatta çoğu kişi bunu yalnızca ağız kokusunu bastırmak için verildiğini düşünüyor. Ancak yemek sonrası gelen bu küçük jestin arkasında hem geleneksel alışkanlıklar hem de müşteri psikolojisi var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Küçük şeker geleneği sindirimle bağlantılı olabilir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asıl etki masadan kalkmadan önce başlıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın