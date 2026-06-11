Restoranların Hesaptan Sonra Şeker Vermesinin Nedeni Ne?

Yemekten sonra küçük bir ikram verilmesi, farklı ülkelerde ve mutfaklarda uzun zamandır görülen bir alışkanlık. Bu geleneğin tam olarak nerede ve ne zaman başladığı bilinmiyor. Ancak geçmişte yemek sonrası verilen bazı bitkisel ikramların sindirimi rahatlatmak amacıyla kullanıldığı düşünülüyor.

Örneğin Hint restoranlarında yemek sonrası sunulan rezene tohumu, geleneksel olarak şişkinlik ve gazı hafifletmeye yardımcı bir ikram olarak görülüyor. Nane, zencefil ve tarçın gibi aromalar da uzun zamandır sindirimle ilişkilendirilen tatlar arasında yer alıyor. Zamanla bu bitkisel ve ferahlatıcı ikramların yerini küçük şekerler, naneler ya da çikolatalar almış olabilir.