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Yaşam
Restoranların Hesaptan Sonra Şeker Vermesinin Nedeni Ne?

Restoranların Hesaptan Sonra Şeker Vermesinin Nedeni Ne?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.06.2026 - 13:15
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Bazı restoranlarda hesabın yanında gelen küçük şeker, nane ya da çikolata ilk bakışta basit bir ikram gibi görünüyor. Hatta çoğu kişi bunu yalnızca ağız kokusunu bastırmak için verildiğini düşünüyor. Ancak yemek sonrası gelen bu küçük jestin arkasında hem geleneksel alışkanlıklar hem de müşteri psikolojisi var.

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Küçük şeker geleneği sindirimle bağlantılı olabilir

Küçük şeker geleneği sindirimle bağlantılı olabilir

Yemekten sonra küçük bir ikram verilmesi, farklı ülkelerde ve mutfaklarda uzun zamandır görülen bir alışkanlık. Bu geleneğin tam olarak nerede ve ne zaman başladığı bilinmiyor. Ancak geçmişte yemek sonrası verilen bazı bitkisel ikramların sindirimi rahatlatmak amacıyla kullanıldığı düşünülüyor.

Örneğin Hint restoranlarında yemek sonrası sunulan rezene tohumu, geleneksel olarak şişkinlik ve gazı hafifletmeye yardımcı bir ikram olarak görülüyor. Nane, zencefil ve tarçın gibi aromalar da uzun zamandır sindirimle ilişkilendirilen tatlar arasında yer alıyor. Zamanla bu bitkisel ve ferahlatıcı ikramların yerini küçük şekerler, naneler ya da çikolatalar almış olabilir.

Asıl etki masadan kalkmadan önce başlıyor

Asıl etki masadan kalkmadan önce başlıyor

Restoranların yemek sonrası şeker vermesinin bir nedeni de müşteri deneyimini daha olumlu bir noktada bitirmek. Hesap geldiği an, yemeğin keyifli kısmının yerini ödeme kısmı alır. Tam bu sırada masaya bırakılan küçük bir ikram, müşteriye 'güzel kapanış' hissi verebilir.

Küçük jest, bahşiş davranışını da etkileyebilir. 2002’de Journal of Applied Social Psychology’de yayımlanan bir araştırmada, hesapla birlikte çikolata alan müşterilerin ortalama olarak daha fazla bahşiş bıraktığı görüldü. Bunun arkasında 'karşılıklılık' etkisi olabilir. İnsanlar ücretsiz bir şey aldıklarında, farkında olmadan karşılık verme eğilimi gösterebilir.

Şeker ya da nane aynı zamanda ağızda ferah bir tat bırakır, yemeğin bittiğini simgeler ve küçük de olsa tatlı ihtiyacını karşılar. Restoran için müşteri memnuniyetini artıran, bahşişi olumlu etkileyebilen ve yemeğin son izlenimini güçlendiren küçük ama akıllı bir detaydır.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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