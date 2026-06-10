387 Tonluk Tarihi Ev Tek Parça Halinde Taşındı: Yerinden Söktüler

Chez Odette’s binası, New Hope’ta Delaware Nehri kıyısında yer alan tarihi yapılardan biriydi. 1784 civarında han olarak inşa edilen taş bina, daha sonra ünlü bir restoran olarak kullanıldı. Ancak yapı, Delaware Nehri taşkınları nedeniyle 2006’da kapandı. Bölgeye yeni bir lüks otel yapılması planlanınca bina tamamen yıkılmak yerine korunarak taşındı.

Taşıma işlemi için önce yapının çevresi kazıldı ve temelin altına çelik kirişler yerleştirildi. Ardından birleşik hidrolik kriko sistemiyle bina yavaşça temelinden kaldırıldı. Yaklaşık 387 tonluk yapı, 15 adet uzaktan kumandalı hidrolik taşıyıcının üzerine alındı. Bu sistem sayesinde taş bina, tek parça halinde sokakta ilerleyebilecek hale getirildi.