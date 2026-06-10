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387 Tonluk Tarihi Ev Tek Parça Halinde Taşındı: Yerinden Söktüler

387 Tonluk Tarihi Ev Tek Parça Halinde Taşındı: Yerinden Söktüler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.06.2026 - 19:53
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ABD’nin Pennsylvania eyaletinde görenleri şaşkına çeviren bir taşıma operasyonu yapıldı. New Hope kasabasında bulunan tarihi Chez Odette’s binası, yıkılmak yerine tek parça halinde yeni yerine götürüldü. Yaklaşık 387 ton ağırlığındaki taş yapı, özel hidrolik sistemlerle kaldırıldı ve uzaktan kumandalı taşıyıcıların üzerine yerleştirildi. Ardından kapatılan eyalet yolundan geçirilerek yaklaşık 300 metre ilerletildi.

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387 tonluk yapı hidrolik sistemlerle kaldırıldı

387 tonluk yapı hidrolik sistemlerle kaldırıldı

Chez Odette’s binası, New Hope’ta Delaware Nehri kıyısında yer alan tarihi yapılardan biriydi. 1784 civarında han olarak inşa edilen taş bina, daha sonra ünlü bir restoran olarak kullanıldı. Ancak yapı, Delaware Nehri taşkınları nedeniyle 2006’da kapandı. Bölgeye yeni bir lüks otel yapılması planlanınca bina tamamen yıkılmak yerine korunarak taşındı.

Taşıma işlemi için önce yapının çevresi kazıldı ve temelin altına çelik kirişler yerleştirildi. Ardından birleşik hidrolik kriko sistemiyle bina yavaşça temelinden kaldırıldı. Yaklaşık 387 tonluk yapı, 15 adet uzaktan kumandalı hidrolik taşıyıcının üzerine alındı. Bu sistem sayesinde taş bina, tek parça halinde sokakta ilerleyebilecek hale getirildi.

Yol kapatıldı, bina 4 saatten kısa sürede taşındı

Yol kapatıldı, bina 4 saatten kısa sürede taşındı

Taşıma operasyonu 24 Ekim 2018’de yapıldı. Tarihi bina, River Road üzerinden yaklaşık 300 metre ilerletilerek yeni konumuna götürüldü. Bu sırada State Highway 32 tamamen trafiğe kapatıldı. Sürücüler farklı güzergahlara yönlendirilirken, güvenlik için yaklaşık 60 metrelik bariyer oluşturuldu. Bazı komşuların elektrik ve telefon hizmetlerinde de kısa süreli kesintiler yaşandı.

Bina, taşıma sırasında kapatılan yolun neredeyse tamamını kaplayacak şekilde ilerledi. Uzaktan kumandalı hidrolik taşıyıcılar sayesinde yapı çok düşük hızda hareket ettirildi. Güzergah boyunca köprü, kanal ve yol kenarındaki engeller dikkatle geçildi. Yüzlerce kişi de tarihi yapının sokakta ilerlediği anları izlemek için çevrede toplandı.

Operasyon 4 saatten kısa sürede tamamlandı. Chez Odette’s binası, yeni yerine taşındıktan sonra Delaware Canal State Park’ın geçmişini anlatan tarihi bir alan olarak değerlendirildi. Böylece yeni otel projesine yer açılırken, yaklaşık 240 yıllık yapı da yıkılmadan korunmuş oldu. Dev taşıma operasyonu, doğru planlama ve teknolojiyle koskoca bir binanın bile tek parça halinde yer değiştirebileceğini gösteren en ilginç örneklerden biri haline geldi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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