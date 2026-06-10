387 Tonluk Tarihi Ev Tek Parça Halinde Taşındı: Yerinden Söktüler
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ABD’nin Pennsylvania eyaletinde görenleri şaşkına çeviren bir taşıma operasyonu yapıldı. New Hope kasabasında bulunan tarihi Chez Odette’s binası, yıkılmak yerine tek parça halinde yeni yerine götürüldü. Yaklaşık 387 ton ağırlığındaki taş yapı, özel hidrolik sistemlerle kaldırıldı ve uzaktan kumandalı taşıyıcıların üzerine yerleştirildi. Ardından kapatılan eyalet yolundan geçirilerek yaklaşık 300 metre ilerletildi.
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387 tonluk yapı hidrolik sistemlerle kaldırıldı
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Yol kapatıldı, bina 4 saatten kısa sürede taşındı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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