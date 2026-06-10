Uçaklarla Ülkeye Attılar Şimdi Durduramıyorlar: Tüm Ülkeyi Kapladı

İzlanda, yüzyıllar boyunca ormansızlaşma, aşırı otlatma ve sert iklim koşulları nedeniyle ciddi toprak kaybı yaşadı. Volkanik yapıya sahip koyu renkli toprak, rüzgar ve yağışla kolayca aşınabiliyordu. Bu yüzden 20. yüzyılda çıplak arazileri tutacak, zorlu koşullara dayanacak ve toprağı güçlendirecek bitkiler aranmaya başlandı.

Nootka lupini bu nedenle ülkeye getirildi. Mor çiçekli bu bitki, fakir topraklarda yaşayabiliyor ve kökleri sayesinde toprağa azot kazandırabiliyor. İlk etapta erozyonla mücadelede işe yarayan lupinler, kısa sürede boş arazilere yayıldı. Ancak büyüme hızı kontrol edilmesi zor bir noktaya ulaşınca, çözüm olarak görülen bitki yeni bir sorunun parçası haline geldi.