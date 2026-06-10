Uçaklarla Ülkeye Attılar Şimdi Durduramıyorlar: Tüm Ülkeyi Kapladı
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İzlanda’nın yaz aylarında mora bürünen manzaraları ilk bakışta kartpostal gibi görünüyor. Ancak turistlerin fotoğraf çekmek için akın ettiği bu çiçek tarlalarının arkasında yıllardır süren bir çevre tartışması var. Alaska’dan getirilen Nootka lupini, başlangıçta erozyonla mücadele etmek ve zayıflayan toprağı yeniden canlandırmak için kullanıldı.
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Toprağı kurtarmak için getirdiler
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Mor manzara güzel görünüyor ama doğayı zorluyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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