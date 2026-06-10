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Uçaklarla Ülkeye Attılar Şimdi Durduramıyorlar: Tüm Ülkeyi Kapladı

Uçaklarla Ülkeye Attılar Şimdi Durduramıyorlar: Tüm Ülkeyi Kapladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.06.2026 - 18:28
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İzlanda’nın yaz aylarında mora bürünen manzaraları ilk bakışta kartpostal gibi görünüyor. Ancak turistlerin fotoğraf çekmek için akın ettiği bu çiçek tarlalarının arkasında yıllardır süren bir çevre tartışması var. Alaska’dan getirilen Nootka lupini, başlangıçta erozyonla mücadele etmek ve zayıflayan toprağı yeniden canlandırmak için kullanıldı.

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Toprağı kurtarmak için getirdiler

Toprağı kurtarmak için getirdiler

İzlanda, yüzyıllar boyunca ormansızlaşma, aşırı otlatma ve sert iklim koşulları nedeniyle ciddi toprak kaybı yaşadı. Volkanik yapıya sahip koyu renkli toprak, rüzgar ve yağışla kolayca aşınabiliyordu. Bu yüzden 20. yüzyılda çıplak arazileri tutacak, zorlu koşullara dayanacak ve toprağı güçlendirecek bitkiler aranmaya başlandı.

Nootka lupini bu nedenle ülkeye getirildi. Mor çiçekli bu bitki, fakir topraklarda yaşayabiliyor ve kökleri sayesinde toprağa azot kazandırabiliyor. İlk etapta erozyonla mücadelede işe yarayan lupinler, kısa sürede boş arazilere yayıldı. Ancak büyüme hızı kontrol edilmesi zor bir noktaya ulaşınca, çözüm olarak görülen bitki yeni bir sorunun parçası haline geldi.

Mor manzara güzel görünüyor ama doğayı zorluyor

Mor manzara güzel görünüyor ama doğayı zorluyor

Lupinler özellikle yaz aylarında İzlanda’nın en dikkat çekici manzaralarından birini oluşturuyor. Dağ etekleri, yol kenarları, lav alanları ve şelale çevreleri mor çiçeklerle kaplanınca ortaya turistlerin ilgisini çeken görüntüler çıkıyor. Hatta birçok kişi, İzlanda seyahatini lupinlerin çiçek açtığı döneme denk getirmeye çalışıyor.

Ancak bu görsel güzellik ekolojik açıdan aynı derecede masum görülmüyor. Lupinler geniş alanları tek başına kaplayabildiği için İzlanda’ya özgü yerli bitkilerin yaşama alanını daraltabiliyor. Toprağın yapısını değiştirmesi de doğal dengeyi etkileyebiliyor. Besin açısından fakir topraklara uyum sağlamış yerli türler, lupinin değiştirdiği alanlarda rekabet etmekte zorlanabiliyor.

Bugün İzlanda’da lupinleri tamamen ortadan kaldırmak kolay görünmüyor. Bunun yerine özellikle hassas doğal alanlarda yayılımın sınırlandırılması ve yerli bitkilerin korunması hedefleniyor. T

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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