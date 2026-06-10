Uçaklarda Kalkış ve İnişte Masalar Neden Kapatılır?
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Uçakta kalkıştan hemen önce kabin ekibinin yaptığı o klasik uyarıyı hepimiz biliyoruz: Masalar kapatılır, koltuklar dik konuma getirilir, kemerler bağlanır. Çoğu yolcu için bu sadece uçuş öncesi rutin bir hazırlık gibi görünebilir. Hatta bazen “küçücük masa açık kalsa ne olacak?” diye düşünmek bile mümkün. Ancak havacılıkta küçük görünen detayların bile çok net bir nedeni var.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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