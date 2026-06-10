Uçaklarda Kalkış ve İnişte Masalar Neden Kapatılır?

Yemek masasının kapatılmasının bir diğer nedeni de çarpma ve ani yavaşlama anlarında yolcuyu korumaktır. Uçak sert fren yaptığında ya da beklenmedik bir şekilde sarsıldığında yolcunun bedeni öne doğru hareket edebilir. Açık duran masa ise tam karın ve gövde hizasında sert bir yüzey oluşturur. Bu durum, özellikle sert temaslarda yaralanma riskini artırabilir.

Ayrıca açık masanın üzerinde duran eşyalar da tehlikeli hale gelebilir. Laptop, su şişesi, telefon ya da kitap gibi nesneler ani hareket sırasında savrulabilir. Kabin içinde hızla yer değiştiren eşyalar, hem aynı sıradaki yolcular hem de çevrede oturan kişiler için risk oluşturabilir.

Kabin ekibinin “masanızı kapatın” uyarısı yalnızca rutin bir anons değildir. Masanın kilitli konuma getirilmesi, koridor ve koltuk aralarının açık kalmasını sağlar, ani hareketlerde yaralanma riskini azaltır ve uçağın kalkış ile iniş gibi en kritik anlarında kabinin güvenli hale gelmesine yardımcı olur.