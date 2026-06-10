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Uçaklarda Kalkış ve İnişte Masalar Neden Kapatılır?

Uçaklarda Kalkış ve İnişte Masalar Neden Kapatılır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.06.2026 - 17:51
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Uçakta kalkıştan hemen önce kabin ekibinin yaptığı o klasik uyarıyı hepimiz biliyoruz: Masalar kapatılır, koltuklar dik konuma getirilir, kemerler bağlanır. Çoğu yolcu için bu sadece uçuş öncesi rutin bir hazırlık gibi görünebilir. Hatta bazen “küçücük masa açık kalsa ne olacak?” diye düşünmek bile mümkün. Ancak havacılıkta küçük görünen detayların bile çok net bir nedeni var.

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Acil tahliyede her saniye önemli

Acil tahliyede her saniye önemli

Uçaklarda kalkış ve iniş sırasında masaların kapalı tutulmasının en önemli nedeni, olası bir acil durumda yolcuların hızlı şekilde tahliye edilebilmesidir. Uçak üreticilerinin, yolcuların uçağı 90 saniye içinde tahliye edebileceğini kanıtlaması gerekiyor. Üstelik bu testlerde yalnızca acil çıkışların yarısının kullanılabildiği varsayılıyor.

Açık kalan bir yemek masası, özellikle dar koltuk aralıklarında yolcunun koridora çıkmasını zorlaştırabilir. Sadece o koltukta oturan kişiyi değil, arkasındaki yolcuları da yavaşlatabilir. Normal zamanda küçük görünen bu detay, acil durumda insanların uçağı terk etmesi gereken saniyelerde ciddi bir engele dönüşebilir.

Açık masa çarpma anında risk yaratabilir

Açık masa çarpma anında risk yaratabilir

Yemek masasının kapatılmasının bir diğer nedeni de çarpma ve ani yavaşlama anlarında yolcuyu korumaktır. Uçak sert fren yaptığında ya da beklenmedik bir şekilde sarsıldığında yolcunun bedeni öne doğru hareket edebilir. Açık duran masa ise tam karın ve gövde hizasında sert bir yüzey oluşturur. Bu durum, özellikle sert temaslarda yaralanma riskini artırabilir.

Ayrıca açık masanın üzerinde duran eşyalar da tehlikeli hale gelebilir. Laptop, su şişesi, telefon ya da kitap gibi nesneler ani hareket sırasında savrulabilir. Kabin içinde hızla yer değiştiren eşyalar, hem aynı sıradaki yolcular hem de çevrede oturan kişiler için risk oluşturabilir.

Kabin ekibinin “masanızı kapatın” uyarısı yalnızca rutin bir anons değildir. Masanın kilitli konuma getirilmesi, koridor ve koltuk aralarının açık kalmasını sağlar, ani hareketlerde yaralanma riskini azaltır ve uçağın kalkış ile iniş gibi en kritik anlarında kabinin güvenli hale gelmesine yardımcı olur.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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