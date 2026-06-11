Denizin Üstünde UFO Gibi Giden Gemi Yaptılar: Dalgaları Keserek İlerliyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazı gemiler büyüklüğüyle, bazıları hızıyla, bazıları da tamamen sıra dışı tasarımıyla akılda kalıyor. Lockheed Martin’in geliştirdiği Sea Slice ise üçüncü gruba giriyor. ABD Donanması için deneysel bir platform olarak tasarlanan gemi, dört batık gövdesi ve dar destek ayakları sayesinde denizin üstünde adeta görünmez ayaklarla ilerliyormuş gibi görünüyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dört batık gövdesiyle dalgaların etkisini azaltıyordu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
30 knot hıza ulaştı ama seri üretime geçmedi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın