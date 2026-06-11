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Denizin Üstünde UFO Gibi Giden Gemi Yaptılar: Dalgaları Keserek İlerliyor

Denizin Üstünde UFO Gibi Giden Gemi Yaptılar: Dalgaları Keserek İlerliyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.06.2026 - 09:51
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Bazı gemiler büyüklüğüyle, bazıları hızıyla, bazıları da tamamen sıra dışı tasarımıyla akılda kalıyor. Lockheed Martin’in geliştirdiği Sea Slice ise üçüncü gruba giriyor. ABD Donanması için deneysel bir platform olarak tasarlanan gemi, dört batık gövdesi ve dar destek ayakları sayesinde denizin üstünde adeta görünmez ayaklarla ilerliyormuş gibi görünüyordu.

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Dört batık gövdesiyle dalgaların etkisini azaltıyordu

Dört batık gövdesiyle dalgaların etkisini azaltıyordu

Sea Slice’ın en sıra dışı kısmı suyun üstünde değil, altında gizliydi. Geleneksel gemilerde yapının büyük bölümü dalgaların en çok etki ettiği su hattında bulunurken, Sea Slice tam tersine farklı bir mantıkla tasarlandı. Geminin ana taşıyıcı bölümleri suyun altında kalan dört damla biçimli gövdeden oluşuyordu.

Dört batık gövde, dar desteklerle üst yapıya bağlanıyordu. Böylece geminin deniz yüzeyiyle temas eden alanı azaltıldı. Amaç, dalgaların gövdeyi daha az sarsması ve geminin zorlu deniz koşullarında daha stabil kalmasıydı. SWATH adı verilen tasarım anlayışının farklı bir versiyonu olan bu sistem, bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen bir siluet kazandırdı.

Geminin ölçüleri de dikkat çekiciydi. Yaklaşık 32 metre uzunluğa, 17 metre genişliğe ve 180 tonluk deplasmana sahipti. Boyutları çok büyük olmasa da denizdeki stabilitesi çok daha büyük gemilerle kıyaslanabilecek seviyede görülüyordu.

30 knot hıza ulaştı ama seri üretime geçmedi

30 knot hıza ulaştı ama seri üretime geçmedi

Sea Slice, 1990’larda Lockheed Martin ve Office of Naval Research iş birliğiyle geliştirildi. Yaklaşık 15 milyon dolara mal olan proje, yeni nesil askeri ve sivil gemiler için farklı bir tasarım fikrini test etmek amacıyla hayata geçirildi. Geminin yüzlerce adet üretilmesi planlanmadı; asıl hedef, denizde hız ve dengeyi aynı anda artırabilecek yeni bir gövde mimarisini denemekti.

Testlerde Sea Slice’ın yaklaşık 30 knot hıza ulaşabildiği ve 3,6 metreye varan dalgalarda dengeli kalabildiği aktarıldı. Dört kısa gövdenin dalgaları klasik gemiler gibi karşılamak yerine adeta keserek geçmesi, daha düşük direnç ve daha sakin hareket sağlamayı amaçlıyordu. Bu sayede gemi, benzer büyüklükteki geleneksel teknelere göre daha verimli bir performans sunabilecek deney platformu olarak öne çıktı.

Ancak Sea Slice hiçbir zaman geniş çaplı bir gemi sınıfına dönüşmedi. Deneysel kariyerinin ardından satışa çıkarıldı ve daha sonra açık deniz rüzgar çiftliklerine destek gemisi olarak kullanılmak üzere değerlendirildi. Fakat teknik ve ekonomik zorluklar nedeniyle bu dönüşüm beklenen başarıya ulaşmadı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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