Denizin Üstünde UFO Gibi Giden Gemi Yaptılar: Dalgaları Keserek İlerliyor

Sea Slice’ın en sıra dışı kısmı suyun üstünde değil, altında gizliydi. Geleneksel gemilerde yapının büyük bölümü dalgaların en çok etki ettiği su hattında bulunurken, Sea Slice tam tersine farklı bir mantıkla tasarlandı. Geminin ana taşıyıcı bölümleri suyun altında kalan dört damla biçimli gövdeden oluşuyordu.

Dört batık gövde, dar desteklerle üst yapıya bağlanıyordu. Böylece geminin deniz yüzeyiyle temas eden alanı azaltıldı. Amaç, dalgaların gövdeyi daha az sarsması ve geminin zorlu deniz koşullarında daha stabil kalmasıydı. SWATH adı verilen tasarım anlayışının farklı bir versiyonu olan bu sistem, bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen bir siluet kazandırdı.

Geminin ölçüleri de dikkat çekiciydi. Yaklaşık 32 metre uzunluğa, 17 metre genişliğe ve 180 tonluk deplasmana sahipti. Boyutları çok büyük olmasa da denizdeki stabilitesi çok daha büyük gemilerle kıyaslanabilecek seviyede görülüyordu.