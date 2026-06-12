Pencere Kenarındaki Siyah Lekeleri Temizlemenin Basit Hilesi
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Küfün nedeni çoğu zaman nem ve yoğuşma
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Pencere kenarındaki küf nasıl temizlenir?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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