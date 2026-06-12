Pencere Kenarındaki Siyah Lekeleri Temizlemenin Basit Hilesi

Pencere kenarlarında küf oluşmasının en yaygın nedenlerinden biri yoğuşmadır. İçerideki sıcak ve nemli hava soğuk cama temas ettiğinde su damlacıkları oluşabilir. Bu nem pencere pervazında, silikon kenarlarında ya da çerçeve boşluklarında birikirse küf için uygun ortam hazırlanır.

Özellikle banyo, mutfak ve yatak odası gibi nemin daha kolay yükseldiği alanlarda pencere çevresi daha hızlı küflenebilir. Yetersiz havalandırma, ıslak camların silinmemesi, pencere kenarında biriken toz ve kir de sorunu artırabilir. Bu yüzden küfü temizledikten sonra pencere kenarını kuru tutmak, odayı havalandırmak ve yoğuşmayı azaltmak gerekir.