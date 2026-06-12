article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Pencere Kenarındaki Siyah Lekeleri Temizlemenin Basit Hilesi

Pencere Kenarındaki Siyah Lekeleri Temizlemenin Basit Hilesi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 17:36
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Pencere kenarında oluşan siyah lekeler özellikle nemli havalarda, soğuk camlarda ve yeterince havalanmayan odalarda sık görülür. İlk bakışta yalnızca kötü bir görüntü gibi dursa da küf, zamanla yüzeye yayılabilir ve ortam havasını da olumsuz etkileyebilir.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Küfün nedeni çoğu zaman nem ve yoğuşma

Küfün nedeni çoğu zaman nem ve yoğuşma

Pencere kenarlarında küf oluşmasının en yaygın nedenlerinden biri yoğuşmadır. İçerideki sıcak ve nemli hava soğuk cama temas ettiğinde su damlacıkları oluşabilir. Bu nem pencere pervazında, silikon kenarlarında ya da çerçeve boşluklarında birikirse küf için uygun ortam hazırlanır.

Özellikle banyo, mutfak ve yatak odası gibi nemin daha kolay yükseldiği alanlarda pencere çevresi daha hızlı küflenebilir. Yetersiz havalandırma, ıslak camların silinmemesi, pencere kenarında biriken toz ve kir de sorunu artırabilir. Bu yüzden küfü temizledikten sonra pencere kenarını kuru tutmak, odayı havalandırmak ve yoğuşmayı azaltmak gerekir.

Pencere kenarındaki küf nasıl temizlenir?

Pencere kenarındaki küf nasıl temizlenir?

Küfü temizlerken sporların havaya karışmaması ve cilde temas etmemesi için dikkatli olmak gerekir. İşleme başlamadan önce eldiven, maske ve mümkünse göz koruması kullanmak daha güvenli olur.

  • Odayı havalandırın ve pencereyi açın.

  • Eldiven, maske ve mümkünse koruyucu gözlük takın.

  • Küflü alanı önce hafifçe nemlendirin. Böylece sporların havaya dağılması azalabilir.

  • Yüzeydeki fazla küfü tek kullanımlık bez ya da kağıt havluyla nazikçe alın. Sertçe ovalamayın.

  • Beyaz sirkeyi sprey şişesine koyup küflü bölgeye sıkın.

  • Sirkenin yüzeyde 30-60 dakika beklemesine izin verin.

  • Ardından alanı temiz bir bezle silin.

  • Leke hâlâ duruyorsa 1 tatlı kaşığı karbonatı 2 su bardağı ılık suyla karıştırın.

  • Karışımı küflü bölgeye uygulayın ve eski bir diş fırçasıyla nazikçe fırçalayın.

  • Temiz ve nemli bir bezle yüzeyi silin.

  • Pencere kenarını tamamen kurulayın.

  • Kullanılan bezleri kapalı bir poşete koyup atın ya da yüksek sıcaklıkta yıkayın.

  • Küfün tekrar oluşmaması için camlarda biriken suyu düzenli silin, odayı sık havalandırın ve gerekirse nem alıcı kullanın.

Sirke ve karbonat hafif küf sorunlarında işe yarayabilir. Ancak küf sürekli geri dönüyorsa, duvar içine yayılmışsa, pencere contalarında yoğunlaşmışsa ya da siyah küf şüphesi varsa evde müdahale etmek yerine uzman desteği almak daha doğru olur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın