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Yaşam
Uçaktaki En Kötü Koltuk Numarası Belli Oldu

Uçaktaki En Kötü Koltuk Numarası Belli Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 23:43
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Uçak yolculuğunda koltuk seçimi, özellikle uzun uçuşlarda konforu doğrudan etkileyebiliyor. Bazı yolcular pencere kenarını, bazıları koridoru, bazıları ise hızlı inebilmek için ön sıraları tercih ediyor. Ancak uzmanlara göre bazı koltuklar, yolcuya neredeyse hiçbir avantaj sunmuyor. Seyahat içerik üreticisi Rob Adcock, uçakta özellikle 19E koltuğundan uzak durulması gerektiğini söylüyor.

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19E koltuğu neden kötü görülüyor?

19E koltuğu neden kötü görülüyor?

19E, uçağın orta bölümünde yer alan bir orta koltuk olduğu için yolcuya pencere ya da koridor avantajı sunmuyor. Pencere manzarasından yararlanmak mümkün olmuyor, koridorda oturan yolcuların sahip olduğu hareket özgürlüğü de bulunmuyor. Bu nedenle özellikle uzun uçuşlarda konfor açısından en zayıf seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Orta koltukta oturan yolcu, iki yabancı yolcu arasında sıkışıp kalabiliyor. Uçuş sırasında kalkmak istediğinde koridor tarafındaki yolcudan izin istemesi gerekiyor. Yanındaki yolculardan biri sık sık kalkmak istediğinde ise bu kez kendisi rahatsız oluyor. Bu durum, koltuğu özellikle uyumak ya da rahat hareket etmek isteyenler için daha da zor hale getiriyor.

İnişte de avantaj sağlamıyor

İnişte de avantaj sağlamıyor

19E’nin kötü görülmesinin tek nedeni orta koltuk olması değil. Koltuğun uçağın orta bölümünde bulunması, inişten sonra uçaktan hızlı çıkma konusunda da avantaj sağlamıyor. Özellikle bazı düşük maliyetli havayollarında yolcular hem ön hem de arka kapıdan indirilebildiği için orta bölümde oturanlar iki çıkışa da uzak kalabiliyor.

Bu nedenle 19E ne pencere kenarının manzarasını ne koridor koltuğunun hareket rahatlığını ne de ön veya arka sıraların hızlı çıkış avantajını sunuyor. Kısa uçuşlarda çok büyük sorun yaratmasa da uzun yolculuklarda ya da aktarması dar olan seyahatlerde daha rahatsız bir seçenek haline gelebiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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