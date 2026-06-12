Uçaktaki En Kötü Koltuk Numarası Belli Oldu
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Uçak yolculuğunda koltuk seçimi, özellikle uzun uçuşlarda konforu doğrudan etkileyebiliyor. Bazı yolcular pencere kenarını, bazıları koridoru, bazıları ise hızlı inebilmek için ön sıraları tercih ediyor. Ancak uzmanlara göre bazı koltuklar, yolcuya neredeyse hiçbir avantaj sunmuyor. Seyahat içerik üreticisi Rob Adcock, uçakta özellikle 19E koltuğundan uzak durulması gerektiğini söylüyor.
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19E koltuğu neden kötü görülüyor?
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İnişte de avantaj sağlamıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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