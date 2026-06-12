Uçaktaki En Kötü Koltuk Numarası Belli Oldu

19E, uçağın orta bölümünde yer alan bir orta koltuk olduğu için yolcuya pencere ya da koridor avantajı sunmuyor. Pencere manzarasından yararlanmak mümkün olmuyor, koridorda oturan yolcuların sahip olduğu hareket özgürlüğü de bulunmuyor. Bu nedenle özellikle uzun uçuşlarda konfor açısından en zayıf seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Orta koltukta oturan yolcu, iki yabancı yolcu arasında sıkışıp kalabiliyor. Uçuş sırasında kalkmak istediğinde koridor tarafındaki yolcudan izin istemesi gerekiyor. Yanındaki yolculardan biri sık sık kalkmak istediğinde ise bu kez kendisi rahatsız oluyor. Bu durum, koltuğu özellikle uyumak ya da rahat hareket etmek isteyenler için daha da zor hale getiriyor.