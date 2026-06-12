Okyanusun 7 Bin Metre Altında Dev Bir Mezarlık Keşfedildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Okyanusların en derin noktaları, hala insanlığın en az bildiği yerler arasında. Bilim insanları şimdi bu karanlık dünyada oldukça dikkat çekici bir keşfe imza attı. Hint Okyanusu’nun güneydoğusunda, deniz yüzeyinin yaklaşık 7 bin metre altında dev bir balina mezarlığı bulundu. Araştırmacılar, bölgede aktif balina kalıntılarının yanı sıra yüzlerce fosilleşmiş balina kalıntısı tespit etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Denizin 7 bin metre altında bulundu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Derin deniz canlıları için büyük bir yaşam alanı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın