article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Okyanusun 7 Bin Metre Altında Dev Bir Mezarlık Keşfedildi

Okyanusun 7 Bin Metre Altında Dev Bir Mezarlık Keşfedildi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 20:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Okyanusların en derin noktaları, hala insanlığın en az bildiği yerler arasında. Bilim insanları şimdi bu karanlık dünyada oldukça dikkat çekici bir keşfe imza attı. Hint Okyanusu’nun güneydoğusunda, deniz yüzeyinin yaklaşık 7 bin metre altında dev bir balina mezarlığı bulundu. Araştırmacılar, bölgede aktif balina kalıntılarının yanı sıra yüzlerce fosilleşmiş balina kalıntısı tespit etti.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Denizin 7 bin metre altında bulundu

Denizin 7 bin metre altında bulundu

Keşif, Avustralya ile Antarktika’nın milyonlarca yıl önce ayrılmasıyla oluşan Diamantina Zone adlı derin deniz vadisinde yapıldı. Bölge, deniz yüzeyinin yaklaşık 7 bin metre altında yer alıyor. Araştırmacılar burada en az 5 aktif balina düşüşü ve 476 fosilleşmiş balina kalıntısı tespit etti.

'Balina düşüşü' olarak bilinen olay, ölen bir balinanın okyanus tabanına çökmesiyle başlıyor. Dev gövde, besinin son derece az olduğu derin denizlerde uzun süre boyunca canlılara kaynak sağlıyor. Önce yumuşak dokular tüketiliyor, ardından kemikler bile farklı canlılar için besin ve yaşam alanı haline geliyor.

Derin deniz canlıları için büyük bir yaşam alanı

Derin deniz canlıları için büyük bir yaşam alanı

Balina kalıntıları, okyanusun karanlık bölgelerinde adeta küçük ekosistemler oluşturuyor. Leşlerle beslenen canlılar, solucanlar, kabuklular ve farklı derin deniz türleri bu alanların çevresinde toplanıyor. Araştırma ekibi, balina kalıntılarının çevresinde yaşayan 35 büyük organizma grubu belirledi.

Keşfi önemli yapan noktalardan biri de bölgede daha önce bilinmeyen türlerin bulunma ihtimali. Araştırmada, Pterocetus diamantinae adı verilen daha önce bilinmeyen soyu tükenmiş bir balina türü de tanımlandı. Bu durum, balina mezarlığının yalnızca bugünkü derin deniz yaşamını değil, milyonlarca yıl öncesinin okyanus tarihini de anlamaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın