Okyanusun 7 Bin Metre Altında Dev Bir Mezarlık Keşfedildi

Keşif, Avustralya ile Antarktika’nın milyonlarca yıl önce ayrılmasıyla oluşan Diamantina Zone adlı derin deniz vadisinde yapıldı. Bölge, deniz yüzeyinin yaklaşık 7 bin metre altında yer alıyor. Araştırmacılar burada en az 5 aktif balina düşüşü ve 476 fosilleşmiş balina kalıntısı tespit etti.

'Balina düşüşü' olarak bilinen olay, ölen bir balinanın okyanus tabanına çökmesiyle başlıyor. Dev gövde, besinin son derece az olduğu derin denizlerde uzun süre boyunca canlılara kaynak sağlıyor. Önce yumuşak dokular tüketiliyor, ardından kemikler bile farklı canlılar için besin ve yaşam alanı haline geliyor.