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Genç Çalışanların İş Teklifi İlanlarına Dönmemesi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Genç Çalışanların İş Teklifi İlanlarına Dönmemesi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.08.2026 - 16:40
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Son zamanlarda sosyal medyada çalışan ve işveren gerginliği hat safhada. İşveren ve işverene bağlı insan kaynakları gereksiz başvurulardan yetersiz CV'lerden şikayetçiyken iş arayışında olanlar ise geri dönüş alamamak, ücret ve diğer hakları bir türlü öğrenememek ve bitmek tükenmek bilmeyen aşamalardan şikayetçi. 

Birkaç aydır süren bu gerginlik geçtiğimiz gün yapılan bir çalışmayla büyük bir tartışmaya döndü.

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WSJ'nin haberinde genç çalışanların iş başvurularındaki davranışları masaya yatırıldı.

WSJ'nin haberinde genç çalışanların iş başvurularındaki davranışları masaya yatırıldı.

Habere göre genç çalışanların %54'ü iş teklifi aldığı şirketlere geri dönüş yapmıyor. İş yerinde rahatsız oldukları veya yapmak istemedikleri görevleri içeren mesajlara geri dönüş yapmıyor.

Bir girişimci de bu durumu doğrulayarak benzer şeyleri yaşadıkları için dert yandı.

Bir girişimci de bu durumu doğrulayarak benzer şeyleri yaşadıkları için dert yandı.

Ancak burada asıl dertli olan pozisyondakiler çalışan adaylarıydı.

Ancak burada asıl dertli olan pozisyondakiler çalışan adaylarıydı.
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Gönderiye tepkiler gecikmedi.

Gönderiye tepkiler gecikmedi.
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Özellike ülkemizdeki bitmek tükenmek bilmeyen aşamalar da konuşuldu.

Özellike ülkemizdeki bitmek tükenmek bilmeyen aşamalar da konuşuldu.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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