Genç Çalışanların İş Teklifi İlanlarına Dönmemesi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Son zamanlarda sosyal medyada çalışan ve işveren gerginliği hat safhada. İşveren ve işverene bağlı insan kaynakları gereksiz başvurulardan yetersiz CV'lerden şikayetçiyken iş arayışında olanlar ise geri dönüş alamamak, ücret ve diğer hakları bir türlü öğrenememek ve bitmek tükenmek bilmeyen aşamalardan şikayetçi.

Birkaç aydır süren bu gerginlik geçtiğimiz gün yapılan bir çalışmayla büyük bir tartışmaya döndü.