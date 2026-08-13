İhtiyarlık: İnsanın Kendisiyle Son Karşılaşması
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İnsan çoğu zaman hayatının ilerlediğini, yürüdüğünü sanarken aslında neye doğru yürüdüğünü düşünmez. Günler birbirini izler, beden güçlenir, arzular çoğalır, planlar genişler. İnsan bu hareketliliğin içinde yaşamını büyüttüğünü zannederken farkına varmadan kendi faniliğine gaflet geliştirip güya onu görünmez hâle getirir. Oysa hayatın en büyük yanılsaması, zamanın bize ait olduğu duygusudur. Zaman hiçbir zaman bizim değildir, o yalnızca içinden geçtiğimiz bir akıştır. Onu sahiplenmeye çalıştığımız ölçüde kendimizi unuturuz. Kendini unutan insan ise yalnızca kim olduğunu değil, neden yaşadığını da unutmaya, gerçek yaşam amacını yavaş yavaş kaybetmeye başlar.
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İnsanın en derin unutkanlığı hafızasının zayıflaması değil, kendi hakikatinden uzaklaşmasıdır.
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Hayatı uzun bir yolculuk olarak düşündüğümüzde çocukluk yolun başlangıcıdır.
İnsan çoğu zaman ölümden değil, yarım kalmaktan korkar.
İnsan yaşamına dair çoğu modern yaklaşım, hayatı sevmenin ölçüsü olarak haz peşinde olmayı kabul eder.
Hayatın en ilginç yönlerinden biri de insanın sınırlarını çoğu zaman güçlü olduğunda değil, zayıf kaldığı zamanlarda keşfetmesidir.
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Belki de insanın en büyük eksikliği ölümlü olması değil, ölümü erteleyebileceğini sanmasıdır.
Hayat bize sürekli aynı soruları sormaya devam eder: Güç elinden alındığında geriye kim kalacak?
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