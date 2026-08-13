İhtiyarlık: İnsanın Kendisiyle Son Karşılaşması

Çünkü insan, günlük uğraşların içinde yalnızca mesleğini, sosyal kimliğini ya da başarılarını yaşamaz, aynı zamanda görünmez bir iç dünya da inşa eder. Eğer bu iç dünya sürekli dış dünyanın gürültüsüyle doldurulursa kişi kendi varlığını yalnızca bedeniyle özdeşleştirmeye başlar. O zaman sağlık yalancı bir güvenlik hissi verir, gençlik sonsuzluk yanılsaması üretir ve gelecek, hiç bitmeyecekmiş gibi görünür. Bu psikolojik durum yalnızca bireysel bir yanılgı değildir, modern hayatın insan zihninde kurduğu en güçlü illüzyonlardan biridir.

Gençlik bu yüzden yalnızca biyolojik bir dönem değildir; aynı zamanda zihinsel bir iklimdir. İnsan kendisini güçlü hissettikçe ölüm ihtimali soyutlaşır. Beden çevik oldukça zamanın sınırları görünmez olur. Gelecek, bugünden daha gerçek görünmeye başlar. İnsan, yaşayacağı hayatı planlarken bir gün hayatın kendisini bırakacağını hesaba katmaz. Bu nedenle gençlik cesaret kadar çoğu zaman gaflet de üretir. Çünkü güç duygusu, kırılganlığı perdeleyebilir.

Oysa yaş almak yalnızca saçların beyazlaması veya bedenin yavaşlaması değildir. İhtiyarlık, insanın dünyaya bakış açısını değiştiren derin bir bilinç eşiğidir. Gençlikte ufka bakılır; yaş ilerledikçe yol görünmeye başlar. İnsan artık yalnızca nereye gideceğini değil, yolun sonunun da var olduğunu fark etmeye başlar. Bu fark ediş ilk bakışta hüzün gibi görünse de aslında hakikate yaklaşmanın başlangıcıdır. Çünkü ölüm düşüncesi hayatı küçültmez, ona gerçek ölçüsünü kazandırır.