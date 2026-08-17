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Evlendiği Erkekleri Tek Tek Öldürmüş! Yaşlı Adamları Hedef Alan 'Kara Dul'a 10 Kez İdam Cezası Verildi

Evlendiği Erkekleri Tek Tek Öldürmüş! Yaşlı Adamları Hedef Alan 'Kara Dul'a 10 Kez İdam Cezası Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.08.2026 - 13:02
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İran'da 20 yıl boyunca evlendiği yaşlı erkekleri zehirleyip boğarak öldüren ve 'Kara Dul' lakabıyla anılan 56 yaşındaki Kolthoum Akbari'nin cezası belli oldu. Kan donduran cinayet serisi, son kurbanın şüpheleri sayesinde ortaya çıkarken, mahkeme seri katil kadını mağdur ailelerinin talebi üzerine 10 kez idam cezasına çarptırdı.

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İran, yıllarca süren ve korku filmlerini aratmayan bir seri cinayet silsilesinin mahkeme kararıyla sarsıldı.

İran, yıllarca süren ve korku filmlerini aratmayan bir seri cinayet silsilesinin mahkeme kararıyla sarsıldı.

Ülkede 'Kara Dul' lakabıyla tanınan 56 yaşındaki Kolthoum Akbari, yaklaşık yirmi yıl boyunca hayatını birleştirdiği yaşlı adamları acımasızca hayattan kopardığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, cinayetleri sabit görülen kadını on ayrı idam cezasına çarptırarak davanın kararını açıkladı.

Bu karanlık tablonun gün yüzüne çıkması ise Akbari'nin son kurbanı olan 82 yaşındaki Gholamreza Babaei'nin geçtiğimiz yılki şüpheli vefatıyla gerçekleşti. Ölmeden hemen önce ailesine ulaşan Babaei, eşinin kendisine sürekli olarak ve zorla çeşitli ilaçlar içirdiğini söyleyerek aslında çözülecek olan cinayet düğümünün ilk ipucunu vermişti. Yaşlı adamın hayatını kaybetmesinin ardından bu kritik sözleri ihbar kabul eden güvenlik güçleri, geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Polisin çalışmaları, sıradan bir şüpheli ölüm dosyasını ülkenin en dikkat çeken seri cinayet vakalarından birine dönüştürdü. Geçmişe dönük yapılan detaylı incelemelerde, kadının daha önce hayatını birleştirdiği adamların da oldukça benzer ve şüpheli şekillerde öldüğü tespit edildi. Güvenlik güçlerinin ulaştığı kanıtlar, kadının kurbanlarını önce sakinleştirici ilaçlar ve endüstriyel alkol ile zehirlediğini, direncini tamamen kırdığı yaşlı adamları daha sonra havlu yardımıyla boğarak katlettiğini ortaya koydu.

Gözaltına alındıktan sonra cinayetleri itiraf eden sanığın ifadeleri ise duyanların kanını dondurdu.

Gözaltına alındıktan sonra cinayetleri itiraf eden sanığın ifadeleri ise duyanların kanını dondurdu.

Yıllar içine yayılan bu suç serisinde o kadar çok kişiyi hedef almıştı ki, sorgusu sırasında tam sayıyı kendisinin bile hatırlayamadığını dile getirdi. Emniyet yetkilileri şu ana kadar on cinayeti kesin kanıtlarla dosyaya eklemeyi başarırken, gerçek kurban sayısının on ikiyi aşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Geçen yirmi yıl içinde sanığın evlendiği erkeklerden bugüne kadar sadece bir kişinin sağ kurtulabildiği kayıtlara geçti.

Davanın karar aşamasında ise kurban yakınlarının adalet talepleri belirleyici bir rol oynadı. Hayatını kaybeden on mağdurun ailesi, mahkemeden sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Yargı süreci sonunda hakim, ailelerin bu talebini yerinde bularak sanığa her bir kurban için ayrı ayrı idam cezası verdi. Sürece dahil olan kurbanlardan sadece birinin ailesinin idam kararı yerine kan parası ödenmesine onay verdiği, ancak dosyanın genel sonucunun infaz yönünde kesinleştiği bildirildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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