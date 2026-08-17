Evlendiği Erkekleri Tek Tek Öldürmüş! Yaşlı Adamları Hedef Alan 'Kara Dul'a 10 Kez İdam Cezası Verildi
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İran'da 20 yıl boyunca evlendiği yaşlı erkekleri zehirleyip boğarak öldüren ve 'Kara Dul' lakabıyla anılan 56 yaşındaki Kolthoum Akbari'nin cezası belli oldu. Kan donduran cinayet serisi, son kurbanın şüpheleri sayesinde ortaya çıkarken, mahkeme seri katil kadını mağdur ailelerinin talebi üzerine 10 kez idam cezasına çarptırdı.
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İran, yıllarca süren ve korku filmlerini aratmayan bir seri cinayet silsilesinin mahkeme kararıyla sarsıldı.
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Gözaltına alındıktan sonra cinayetleri itiraf eden sanığın ifadeleri ise duyanların kanını dondurdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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