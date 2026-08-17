Evlendiği Erkekleri Tek Tek Öldürmüş! Yaşlı Adamları Hedef Alan 'Kara Dul'a 10 Kez İdam Cezası Verildi

Ülkede 'Kara Dul' lakabıyla tanınan 56 yaşındaki Kolthoum Akbari, yaklaşık yirmi yıl boyunca hayatını birleştirdiği yaşlı adamları acımasızca hayattan kopardığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, cinayetleri sabit görülen kadını on ayrı idam cezasına çarptırarak davanın kararını açıkladı.

Bu karanlık tablonun gün yüzüne çıkması ise Akbari'nin son kurbanı olan 82 yaşındaki Gholamreza Babaei'nin geçtiğimiz yılki şüpheli vefatıyla gerçekleşti. Ölmeden hemen önce ailesine ulaşan Babaei, eşinin kendisine sürekli olarak ve zorla çeşitli ilaçlar içirdiğini söyleyerek aslında çözülecek olan cinayet düğümünün ilk ipucunu vermişti. Yaşlı adamın hayatını kaybetmesinin ardından bu kritik sözleri ihbar kabul eden güvenlik güçleri, geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Polisin çalışmaları, sıradan bir şüpheli ölüm dosyasını ülkenin en dikkat çeken seri cinayet vakalarından birine dönüştürdü. Geçmişe dönük yapılan detaylı incelemelerde, kadının daha önce hayatını birleştirdiği adamların da oldukça benzer ve şüpheli şekillerde öldüğü tespit edildi. Güvenlik güçlerinin ulaştığı kanıtlar, kadının kurbanlarını önce sakinleştirici ilaçlar ve endüstriyel alkol ile zehirlediğini, direncini tamamen kırdığı yaşlı adamları daha sonra havlu yardımıyla boğarak katlettiğini ortaya koydu.