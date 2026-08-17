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Türkiye'nin En Eğitimli Şehirleri Belli Oldu: Üniversite Mezunlarının En Çok Yaşadığı 10 Şehir

Türkiye'nin En Eğitimli Şehirleri Belli Oldu: Üniversite Mezunlarının En Çok Yaşadığı 10 Şehir

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.08.2026 - 08:20
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı verilerine göre Türkiye'nin eğitim haritası yeniden şekillendi. Üniversite mezunu sayısında İstanbul 3,5 milyona yaklaşan nüfusuyla açık ara zirvede yer alırken, insanların eğitim hayatında geçirdiği ortalama sürede birincilik ipini başkent Ankara göğüsledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin güncel eğitim istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin güncel eğitim istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.

Yeni veriler, ülkemizin yükseköğretim tablosundaki değişimi ve şehirler arasındaki farkları net bir şekilde ortaya koyuyor. Açıklanan rakamlara göre, yüksekokuldan doktoraya kadar üniversite diplomasına sahip kişi sayısında İstanbul büyük bir farkla öne çıkıyor. Megakent, 3 milyon 449 bin 983 üniversite mezununa ev sahipliği yaparak bu alanda erişilmesi zor bir rekora imza attı. İstanbul'u 1 milyon 574 bin 898 diplomalı vatandaşıyla Ankara ve 993 bin 479 kişiyle İzmir takip ediyor. En çok mezun barındıran diğer iller ise sırasıyla Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Konya, Mersin ve Gaziantep olarak sıralanıyor.

Yüksekokul, fakülte, yüksek lisans ve doktora mezunlarının dahil edildiği TÜİK verilerine göre en fazla üniversite mezununa sahip şehirler şu şekilde sıralandı:

İstanbul: 3 milyon 449 bin 983

Ankara: 1 milyon 574 bin 898

İzmir: 993 bin 479

Bursa: 583 bin 42

Antalya: 534 bin 995

Kocaeli: 415 bin 54

Adana: 374 bin 383

Konya: 366 bin 761

Mersin: 331 bin 564

Gaziantep: 274 bin 804

Üniversite mezunu sayısında İstanbul birinci olsa da, vatandaşların hayatları boyunca eğitim gördükleri süre hesaplandığında tablonun lideri değişiyor.

Üniversite mezunu sayısında İstanbul birinci olsa da, vatandaşların hayatları boyunca eğitim gördükleri süre hesaplandığında tablonun lideri değişiyor.

Türkiye genelinde 25 yaş ve üzerindeki bireylerin ortalama eğitim süresi 9,6 yıl olarak belirlendi. Ankara, 10,9 yıllık ortalamasıyla sakinlerinin okul sıralarında en uzun süre kaldığı şehir unvanını kazandı. Başkentin hemen ardından İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve Yalova ortalama eğitim süresi en yüksek iller olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Ağrı, Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van, eğitim süresinin en düşük kaldığı şehirler oldu.

Eğitim süresi bakımından geride kalan illerin son yıllarda gösterdiği büyük gelişim ise raporun en çarpıcı bölümlerinden birini oluşturuyor. 2016 ile 2025 yılları arasındaki dokuz yıllık süreç incelendiğinde, eğitim süresinde en büyük sıçramayı Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirleri yaptı. Ortalama eğitim süresini yüzde 48,5 oranında artıran Şırnak, Türkiye genelinde en hızlı gelişim gösteren il oldu. Şırnak'ı yüzde 40'ı aşan artışla Hakkari ve yüzde 30'un üzerindeki büyüme oranlarıyla Muş, Şanlıurfa ve Van izledi. Bu veriler, söz konusu şehirlerin eğitimdeki tarihi farkı kapatmak için son yıllarda çok güçlü bir ivme yakaladığını kanıtlıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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