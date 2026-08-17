Türkiye'nin En Eğitimli Şehirleri Belli Oldu: Üniversite Mezunlarının En Çok Yaşadığı 10 Şehir

Yeni veriler, ülkemizin yükseköğretim tablosundaki değişimi ve şehirler arasındaki farkları net bir şekilde ortaya koyuyor. Açıklanan rakamlara göre, yüksekokuldan doktoraya kadar üniversite diplomasına sahip kişi sayısında İstanbul büyük bir farkla öne çıkıyor. Megakent, 3 milyon 449 bin 983 üniversite mezununa ev sahipliği yaparak bu alanda erişilmesi zor bir rekora imza attı. İstanbul'u 1 milyon 574 bin 898 diplomalı vatandaşıyla Ankara ve 993 bin 479 kişiyle İzmir takip ediyor. En çok mezun barındıran diğer iller ise sırasıyla Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Konya, Mersin ve Gaziantep olarak sıralanıyor.

Yüksekokul, fakülte, yüksek lisans ve doktora mezunlarının dahil edildiği TÜİK verilerine göre en fazla üniversite mezununa sahip şehirler şu şekilde sıralandı:

İstanbul: 3 milyon 449 bin 983

Ankara: 1 milyon 574 bin 898

İzmir: 993 bin 479

Bursa: 583 bin 42

Antalya: 534 bin 995

Kocaeli: 415 bin 54

Adana: 374 bin 383

Konya: 366 bin 761

Mersin: 331 bin 564

Gaziantep: 274 bin 804