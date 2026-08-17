Türkiye'nin En Eğitimli Şehirleri Belli Oldu: Üniversite Mezunlarının En Çok Yaşadığı 10 Şehir
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı verilerine göre Türkiye'nin eğitim haritası yeniden şekillendi. Üniversite mezunu sayısında İstanbul 3,5 milyona yaklaşan nüfusuyla açık ara zirvede yer alırken, insanların eğitim hayatında geçirdiği ortalama sürede birincilik ipini başkent Ankara göğüsledi.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin güncel eğitim istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.
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Üniversite mezunu sayısında İstanbul birinci olsa da, vatandaşların hayatları boyunca eğitim gördükleri süre hesaplandığında tablonun lideri değişiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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