Ev Sahibi Olma Hayali Kuranlara Müjde: Kiralık Ev ve Kentsel Dönüşümde Dev Adım
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Hükümet, artan barınma ihtiyaçlarına kalıcı çözüm bulmak amacıyla önümüzdeki 25 yılı kapsayan tarihi bir konut hamlesi başlattı. Yeni sosyal finansman modeliyle her yıl 100 bin dar gelirli vatandaşın ev sahibi yapılması hedeflenirken, kentsel dönüşüm destekleri ve kiralık sosyal konut inşası tüm Türkiye'ye genişletiliyor.
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Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar için Cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu barınma projelerinden biri hayata geçiriliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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