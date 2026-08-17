Ev Sahibi Olma Hayali Kuranlara Müjde: Kiralık Ev ve Kentsel Dönüşümde Dev Adım

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; hazırlanan yeni konut reformu, güvenli yapıları herkes için erişilebilir kılmayı merkeze alıyor. Açıklanan uzun vadeli planlamaya göre, özel olarak tasarlanacak sosyal konut finansman modeli sayesinde her sene 100 bin kişi kendi evinin anahtarını teslim alacak. Yirmi beş yıllık bu büyük maratonun sonunda ise toplamda 2,5 milyon vatandaşın güvenli bir yuvaya kavuşması sağlanacak. Bu devasa hamlenin temel hedefi, ekonomik zorluklar nedeniyle ev alamayan hiçbir vatandaşın dışarıda kalmaması olarak belirlendi.

Sadece ev satın almak isteyenler değil, kiracılar ve riskli yapılarda oturan vatandaşlar da bu kapsamlı paketin şemsiyesi altına alınıyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşanan kira dalgalanmalarına nefes aldırmak amacıyla ülke genelinde toplam 500 bin adet kiralık sosyal konut inşa edilecek. Bu sayede dar ve orta gelir grubundaki ailelerin bütçelerindeki ağır barınma giderleri ciddi oranda aşağı çekilecek. Diğer yandan, şehirleri doğal afetlere karşı dirençli hale getirmek için başlatılan ve büyük ilgi gören 'Yarısı Bizden' kampanyasının sınırları da genişletiliyor. Bugüne kadar belirli bölgelerde uygulanan kentsel dönüşüm seferberliği artık 81 ilin tamamında geçerli olacak ve her yıl 150 bin bağımsız yapının güvenle yenilenmesi sağlanacak.

Dar gelirlinin refahını artırmaya odaklanan bu tarihi paketin esnek bir yapıya sahip olması da en dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. İlerleyen yıllarda doğabilecek yeni ihtiyaçlar veya değişen ekonomik koşullar göz önüne alınarak, mevcut destek paketleri vatandaşın lehine olacak şekilde güncellenip genişletilebilecek.