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Ev Sahibi Olma Hayali Kuranlara Müjde: Kiralık Ev ve Kentsel Dönüşümde Dev Adım

Ev Sahibi Olma Hayali Kuranlara Müjde: Kiralık Ev ve Kentsel Dönüşümde Dev Adım

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.08.2026 - 07:07
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Hükümet, artan barınma ihtiyaçlarına kalıcı çözüm bulmak amacıyla önümüzdeki 25 yılı kapsayan tarihi bir konut hamlesi başlattı. Yeni sosyal finansman modeliyle her yıl 100 bin dar gelirli vatandaşın ev sahibi yapılması hedeflenirken, kentsel dönüşüm destekleri ve kiralık sosyal konut inşası tüm Türkiye'ye genişletiliyor.

Kaynak: Emrah Özcan / Türkiye Gazetesi

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Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar için Cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu barınma projelerinden biri hayata geçiriliyor.

Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar için Cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu barınma projelerinden biri hayata geçiriliyor.

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; hazırlanan yeni konut reformu, güvenli yapıları herkes için erişilebilir kılmayı merkeze alıyor. Açıklanan uzun vadeli planlamaya göre, özel olarak tasarlanacak sosyal konut finansman modeli sayesinde her sene 100 bin kişi kendi evinin anahtarını teslim alacak. Yirmi beş yıllık bu büyük maratonun sonunda ise toplamda 2,5 milyon vatandaşın güvenli bir yuvaya kavuşması sağlanacak. Bu devasa hamlenin temel hedefi, ekonomik zorluklar nedeniyle ev alamayan hiçbir vatandaşın dışarıda kalmaması olarak belirlendi.

Sadece ev satın almak isteyenler değil, kiracılar ve riskli yapılarda oturan vatandaşlar da bu kapsamlı paketin şemsiyesi altına alınıyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşanan kira dalgalanmalarına nefes aldırmak amacıyla ülke genelinde toplam 500 bin adet kiralık sosyal konut inşa edilecek. Bu sayede dar ve orta gelir grubundaki ailelerin bütçelerindeki ağır barınma giderleri ciddi oranda aşağı çekilecek. Diğer yandan, şehirleri doğal afetlere karşı dirençli hale getirmek için başlatılan ve büyük ilgi gören 'Yarısı Bizden' kampanyasının sınırları da genişletiliyor. Bugüne kadar belirli bölgelerde uygulanan kentsel dönüşüm seferberliği artık 81 ilin tamamında geçerli olacak ve her yıl 150 bin bağımsız yapının güvenle yenilenmesi sağlanacak.

Dar gelirlinin refahını artırmaya odaklanan bu tarihi paketin esnek bir yapıya sahip olması da en dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. İlerleyen yıllarda doğabilecek yeni ihtiyaçlar veya değişen ekonomik koşullar göz önüne alınarak, mevcut destek paketleri vatandaşın lehine olacak şekilde güncellenip genişletilebilecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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